Nên mua Apple Watch mới ra mắt hay mua lại các đời cũ đủ nhu cầu?

‏‏Vì vậy, bạn nên đặt các dòng máy này lên bàn cân trước khi quyết định chi thêm tiền cho sản phẩm mới nhất.‏

‏Apple Watch các đời tiền nhiệm đã đáp ứng đủ nhu cầu thưởng nhật?‏

‏Apple Watch đời cũ phù hợp khi bạn muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn cần một thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Các phiên bản này mang đến nhiều lợi ích đáng cân nhắc nếu bạn chưa có nhu cầu nâng cấp lên thế hệ mới:‏

‏Apple Watch Series 10 và Series 11‏

‏Series 10 ra mắt năm 2024 đã có màn hình Luôn Bật, ứng dụng ECG, theo dõi giấc ngủ, thông báo ngưng thở khi ngủ và nhiều chế độ luyện tập đi kèm. Với người đeo đồng hồ khi đi làm, xem nhanh thông báo và ghi nhận hoạt động, các trang bị này trên ‏ ‏Apple Watch ‏ vẫn bao phủ nhiều nhu cầu thường xuyên mà không đòi hỏi phải chọn thế hệ mới hơn.‏

‏Hiện tại, Series 10 có mức giá cực tốt, chỉ từ 7,99 triệu đồng, trong khi Series 11 có giá khoảng 10,99 triệu đồng, tức chênh 3 triệu đồng. Mức chênh lệch này xứng đáng ở chỗ: Series 11 có thời lượng pin công bố lên đến 24 giờ cùng các bổ sung về sức khỏe như hỗ trợ điểm số giấc ngủ và thông báo tăng huyết áp.‏

‏Dòng Series giá tốt, tính năng thực dụng đủ dùng

‏‏Apple Watch SE 3‏

‏SE 3 đi theo hướng đơn giản hơn khi không có ứng dụng ECG nhưng vẫn cung cấp theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, điểm số giấc ngủ và thông báo ngưng thở khi ngủ. Tùy phiên bản GPS hay Cellular, SE 3 có giá từ 6,79 triệu đồng, thấp hơn khoảng 1,2 triệu đồng so với Series 10. Nếu chủ yếu cần ghi nhận vận động, nhận thông báo và theo dõi những chỉ số thiết yếu, bạn có thể cân nhắc SE 3 trước khi chi thêm cho dòng Series.‏

‏Apple Watch Ultra 2 và Ultra 3‏

‏Cả Ultra 2 và Ultra 3 đều trang bị GPS tần số kép L1/L5, khả năng chống nước ở độ sâu 100m, đáp ứng tốt cho người thường xuyên chạy bộ, đạp xe hay đi bộ đường dài. Trong đó, Ultra 3 nổi bật hơn với thời lượng pin được nâng cấp lên tới 42 giờ sử dụng bình thường (so với 36 giờ trên Ultra 2). Với người thường chạy đường dài, đạp xe hoặc đi trekking, đây vẫn là những điểm rất đáng tiền trên dòng Ultra.‏

‏Ở thời điểm hiện tại, Apple Watch Ultra 2 có giá từ 16,99 triệu đồng, giảm từ 22,99 triệu đồng tại thời điểm ra mắt. Ultra 3 có giá nhỉnh hơn khoảng 5 triệu đồng, khởi điểm từ 21,99 triệu đồng đến 25,79 triệu đồng.‏

‏Apple Watch đời cũ vẫn đáp ứng đủ mọi nhu cầu hằng ngày

‏‏Khi nào nên ưu tiên Apple Watch thế hệ mới?‏

‏Thế hệ Apple Watch ra mắt năm 2026 phù hợp hơn với người muốn tiếp cận sớm các công nghệ Apple vừa bổ sung, đặc biệt khi những thay đổi đó liên quan trực tiếp đến cách theo dõi sức khỏe hoặc luyện tập. Đây cũng là hướng cân nhắc cho người dự kiến giữ đồng hồ trong nhiều năm và muốn bắt đầu với thế hệ gần nhất ở thời điểm mua.‏

‏Ngược lại, việc có thêm tính năng chưa đồng nghĩa người dùng sẽ thường xuyên khai thác chúng. Nếu phần lớn thời gian bạn chỉ xem thông báo, kiểm tra nhịp tim, ghi nhận buổi tập hoặc theo dõi giấc ngủ, Series 10, Series 11 hay SE 3 đã hỗ trợ đầy đủ với mức giá tốt hơn nhiều so với mẫu smartwatch Apple sẽ lên kệ tháng 10 này .‏

‏Mua Apple Watch ở đâu uy tín?‏

‏CellphoneS là địa chỉ bạn có thể tham khảo khi muốn mua Apple Watch chính hãng. Các mẫu Smartwatch đời trước như Series 10, Series 11, SE 3 và Ultra 3 vẫn được trưng bày tại cửa hàng để bạn thoải mái trải nghiệm cùng mức giá cực tốt. Bên cạnh sự đa dạng về sản phẩm, hệ thống còn mang đến nhiều chính sách hỗ trợ mua sắm và hậu mãi hấp dẫn:‏

– ‏Bảo hành lên đến 12 tháng, hỗ trợ 1 đổi 1 sản phẩm trong 30 ngày nếu xuất hiện lỗi phần cứng từ nhà sản xuất theo điều kiện áp dụng.‏

– ‏Hỗ trợ trả góp 3 Không: 0% lãi suất - 0đ phụ phí - 0đ trả trước qua thẻ tín dụng hoặc trả góp qua công ty tài chính với kỳ hạn linh hoạt, tùy theo chương trình áp dụng.‏

– ‏Thu cũ đổi mới trợ giá đến 1 triệu đồng, định giá ngay tại cửa hàng gần bạn nhất.‏

– ‏Ưu đãi thành viên S-New, S-MEM và S-Vip mang đến những mức giảm giá bổ sung tùy theo hạng thành viên và điều kiện ưu đãi.‏

‏CellphoneS mang đến nhiều ưu đãi khi mua đồng hồ



‏Một chiếc Smartwatch phù hợp không nhất thiết phải là đời vừa ra mắt trong khi các mẫu Apple Watch 2024 - 2025 vẫn đáp ứng những mức nhu cầu khác nhau về tiện ích và sức khỏe. Khi đời trước thấp hơn khoảng vài triệu đồng mà vẫn có đủ tính năng cần dùng, tính năng thực sự sử dụng cùng mức chênh lệch giá nên là cơ sở chính để bạn lựa chọn.‏