Nấu cơm gà như HIEUTHUHAI không khó, nghề tay trái đã có Gemini Live lo

Kho kỹ năng vô hạn trong một chiếc smartphone

Với sự hướng dẫn chi tiết từ Gemini Live trên Galaxy A56 5G, HIEUTHUHAI đã hiện thực hóa ước mơ lâu nay: tự tay nấu món cơm gà mang dấu ấn riêng, khởi đầu cho kế hoạch mở quán ăn của mình. Đoạn clip chia sẻ nhanh chóng thu hút hơn 36 nghìn lượt tương tác, hàng trăm bình luận khen ngợi khả năng hỗ trợ thông minh của Gemini Live. Công cụ này giúp việc học kỹ năng mới, phát triển nghề tay trái trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn. Là smartphone dành cho thế hệ đa năng, Galaxy A56 5G không chỉ đồng hành cùng Gen Z trong công việc mà còn giúp họ phát triển kỹ năng, xây dựng sự nghiệp và hướng tới tự chủ tài chính — đúng với tinh thần dám ước mơ và hành động của giới trẻ hôm nay.

Galaxy A56 5G được giới trẻ đánh giá cao thông qua video của HIEUTHUHAI

Hành trình bứt phá cùng nghề tay trái của Gen Z

Đã có không ít người trẻ thành công khi tận dụng Gemini Live trên Galaxy A56 5G để phát triển nghề tay trái. Họ không chỉ gặp nhau ở tinh thần ham học hỏi, nỗ lực làm việc mỗi ngày mà còn khai thác tốt sức mạnh công nghệ để vận hành kế hoạch kinh doanh của chính mình.

Đơn cử là Hải Anh (chủ kênh TikTok haianhdangsong), người đã có màn lội ngược dòng với shop len móc của mình. Cô nàng từng tự tin với sản phẩm chất lượng, mức giá không quá cao (lời khoảng 25 nghìn so với giá gốc) sẽ mang lại thành công lớn. Kết quả không như mong đợi khi đơn hàng thì có mà lợi nhuận chẳng thấy đâu. Sau khi tham khảo sự tư vấn của Gemini Live trên Galaxy A56 5G, Hải Anh đã biết cách thiết lập mức giá phù hợp, vừa mang lại lợi nhuận tốt mà vẫn đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường. Bằng cách chia sẻ camera, Gemini Live còn có thể nhìn thấy tình trạng sản phẩm len của cô nàng, từ đó tư vấn cách tối ưu chi phí khi đóng gói bằng hộp giấy. Các công đoạn từ chụp ảnh quảng bá sản phẩm, thiết kế bao bì, quản lý thời gian… Hải Anh đều tận dụng chính chiếc điện thoại của mình để thực hiện. Tương tự Hải Anh, Nhỏ Mue (chủ kênh TikTok hahimue) cũng có nghề tay trái là làm vòng đính kết và muốn mở shop online của riêng mình. Gemini Live trên Galaxy A56 5G không chỉ gợi ý các mẫu vòng với màu sắc cuốn hút mà còn hướng dẫn cô nàng từng bước thực hiện, gợi ý phối đồ và chụp ảnh. Quản lý và vận hành doanh nghiệp là kỹ năng mà rất nhiều bạn trẻ đang thiếu và Hải Anh, Nhỏ Mue chính là những trường hợp thành công nhờ tận dụng tốt công nghệ ngay từ sớm.

Hải Anh Đang Sống học kỹ năng thiết lập giá, tối ưu chi phí đóng gói cho shop online với Gemini Live trên Galaxy A56 5G

Nhỏ Mue thành công "tậu" thêm nghề làm vòng tay với sự trợ giúp của Galaxy A56 5G

Một mô hình kinh doanh với nghề tay trái thú vị không kém là dịch vụ Photophone của Thư Pink (chủ kênh TikTok lathuw99). Cô nàng đã sử dụng Gemini Live trên Galaxy A56 5G để thực hiện hầu hết các công đoạn của một buổi chụp hình, từ tìm địa điểm chụp ảnh, chọn outfit giúp nổi bật người mẫu đến đề xuất tư thế tạo dáng và chụp ảnh. Không chỉ có thể trò chuyện mượt mà bằng tiếng Việt, khi Thư Pink chia sẻ camera, Gemini Live còn có thể nhìn thấy bối cảnh chụp thực tế theo thời gian thực, từ đó đưa ra gợi ý tạo dáng đúng chuẩn nhất. Anh chàng Hoàng Phong Hay Hỏi (chủ kênh TikTok hoangphong.1402) cũng thành công có thêm nghề tay trái stylist sau khi học hỏi từ Gemini Live, từ đó tự tin lên đồ cho bạn thân trong mọi chuyến du lịch.

Thư Pink mở dịch vụ photophone thành công, mọi công đoạn chuẩn bị đều được tin tưởng giao cho Gemini Live

Hoàng Phong Hay Hỏi có thêm nghề stylist để tự tin lên đồ cho hội bạn trong mọi chuyến du lịch

Ngoại ngữ cũng là kỹ năng được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn học tập cùng Gemini Live. Không dừng ở đó, nhiều Gen Z như Đoàn Hiền (chủ kênh TikTok behienxinh) và Đại Đây (chủ kênh Tiktok everydaydaiday) còn tận dụng Gemini Live trên Galaxy A56 5G trong việc biến ngoại ngữ thành những sản phẩm tuyệt vời khác. Đoàn Hiền chọn xây kênh Podcast dạy tiếng Anh với sự tư vấn từ Gemini Live trong khi Đại Đây lại tìm hiểu thêm được những thông tin bổ ích, trợ giúp cho công việc giảng dạy tiếng Hàn của mình.

Điện thoại cung cấp mọi công cụ giúp Đoàn Hiền xây kênh Podcast dạy tiếng Anh của mình

Đại Đây cập nhật các thông tin thú vị về tiếng Hàn phục vụ công việc giảng dạy của mình

Hành trình nâng cấp bản thân với kỹ năng và nghề tay trái của nhiều người trẻ đang có những bước tiến vượt bậc với sự đồng hành của Galaxy A56 5G. Đây không đơn thuần là một chiếc điện thoại mà còn là điểm khởi đầu trong hành trình bứt phá, chinh phục những mục tiêu mới trong cuộc sống và sự nghiệp của không ít người.

Nội dung được tài trợ bởi Samsung.