Nathan Lee có cô bạn thân cực đỉnh: Thành tích học tập xuất sắc, lấy chồng giám đốc tập đoàn tài chính, cách dạy con càng miễn chê

Sau vụ lùm xùm với Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn, tên tuổi Nathan Lee hot hơn bao giờ hết. Ngoài thông tin nam ca sĩ này siêu giàu thì dân tình còn phục hơn về gia thế và học vấn của anh chàng. Tìm hiểu kỹ hơn mới thấy, không chỉ Nathan Lee đẳng cấp mà cả hội bạn của anh cũng "chẳng phải dạng vừa", trong đó có cô bạn thân MC Phương Mai sở hữu toàn thành tích khủng.

Từ học sinh trường chuyên đến nữ sinh viên ngôi trường tiền tỷ

Phương Mai tên thật là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô được biết đến với các vai trò MC, người mẫu. Ngoài ra Phương Mai còn gây ấn tượng với bảng thành tích học tập xuất sắc.

Được biết bạn thân của Nathan Lee từng học tại ngôi trường THPT top đầu cả nước là THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong thời gian học phổ thông, cô nàng từng giành Giải nhất Olympic tiếng Anh toàn thành phố (lớp 10), giải nhì năm lớp 11 và giải 3 vào lớp 12.

Phương Mai và Nathan Lee.

Sau này, cô theo học tại khoa Thương Mại, Đại học RMIT - ngôi trường nổi tiếng về cả chất lượng đào tạo và học phí đắt đỏ. Theo công bố trên website của trường thì học phí toàn khóa chương trình đại học năm 2021 dao động từ 901 triệu đồng - 1,2 tỷ đồng, tức là khoảng 300 - 312 triệu đồng/năm. Đây là mức học phí cực khủng mà không phải gia đình nào cũng chi trả được.

Xinh đẹp, học giỏi, Phương Mai còn năng nổ tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ ở trường học. Thời còn là Amser, bạn thân của Nathan Lee từng là vận động viên đoạt giải môn bóng rổ, biết bơi, chơi bóng bàn, cầu lông và khiêu vũ. Cô cũng bén duyên nghệ thuật từ sớm khi tham gia loạt hoạt động, cuộc thi người mẫu trong nước và quốc tế.

Gia đình của MC Phương Mai.

Lấy chồng có profile khủng, cách dạy con nhận được nhiều lời khen

Phương Mai và ông xã Marcin Miller kết hôn vào tháng 6/2019. Chồng cô là giám đốc một tập đoàn trong ngành tư vấn tài chính. Trước khi tới Việt Nam, Marcin Miller từng làm việc tại Mỹ, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ukraine, Indonesia...

Tháng 11/2019, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng tên Henryk. Được biết chồng Phương Mai thường xuyên đi công tác, việc chăm con phần lớn do nữ MC và bảo mẫu cùng nhau chia sẻ. Bé Henryk đã gần 2 tuổi, biết gọi "papa", "mama". Dẫu con trai chậm nói hơn so với bạn bè cùng trang lứa do ảnh hưởng của môi trường đa ngữ nhưng Phương Mai không quá lo lắng. Cô để bé phát triển tự nhiên, chứ không can thiệp hay ép con.

Trong cuộc sống hàng ngày, nữ MC chú trọng dạy con tính tự lập. Điều này từng được cô chia sẻ: "Tất cả những gì tôi làm là thường xuyên trò chuyện và dạy con thói quen tự lập như tự rửa tay, tự xúc ăn bằng nĩa, tự mở tủ lạnh, cất bình sữa, xỏ giày… Bé cũng ngủ phòng riêng với bảo mẫu nên vợ chồng tôi có thể thoải mái đi làm, thậm chí công tác vài ngày mà không lo bé sẽ khóc vì thiếu hơi bố mẹ".

Phương Mai cũng nuôi dưỡng cho con lòng yêu quý động vật, sự nhân ái thông qua việc cho con thoải mái nô đùa với chó mèo. Có lẽ vì vậy mà nhóc Henryk tuy còn nhỏ nhưng rất năng động.