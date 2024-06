Vào tối ngày hôm qua (8/6), chương trình "Musique de SALON" số thứ 12 đã diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, khán giả được hòa mình vào một không gian âm nhạc tuyệt vời với sự xuất hiện của dàn nhạc chất lượng cùng các khách mời đang rất được yêu thích là Ali Hoàng Dương, Bùi Lan Hương, Hoàng Dũng và nhóm Oplus.

Bùi Lan Hương rơi lệ trên sân khấu, "làm khó" Đức Trí

Bùi Lan Hương trong đêm nhạc "Musique de SALON" diễn ra ngày 8/6 tại Hà Nội.

Bùi Lan Hương là "bông hồng" đẹp nhất trong đêm nhạc "Musique de SALON". Giọng ca sinh năm 1989 vốn nổi tiếng là "nàng thơ" có giọng ca ma mị ấn tượng cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt. Tại "Musique de SALON" số thứ 12 tại Hà Nội, cô đã chinh phục khán giả với nhiều bản nhạc được yêu thích như "Em hãy ngủ đi", "Ngồi một mình", "Skyfall" và "Bang bang (My baby shot me down)". Vì thể hiện những bài hát đong đầy cảm xúc, Bùi Lan Hương đã rơi lệ ngay trên sân khấu.

Bùi Lan Hương rơi nước mắt trên sân khấu.

Đáng chú ý, trong phần giao lưu của cô và nhạc sĩ Đức Trí với khán giả, Bùi Lan Hương đã có khoảnh khắc "làm khó" người đàn anh khiến khán giả thích thú. Cụ thể, nữ ca sĩ đã nói:

"Anh nói với em là lần sau em hát thì anh sẽ nói mình viết bài này (ca khúc "Ngồi một mình") cho ai, bởi vì lúc này không có vợ anh ở đây".

Bùi Lan Hương và nhạc sĩ Đức Trí đã có màn giao lưu đem đến nhiều sự thích thú cho khán giả.

Màn đối đáp thú vị của Bùi Lan Hương và Đức Trí trên sân khấu.

Nam nhạc sĩ hóm hỉnh đáp lại:

"Cô ấy vẫn đi em ạ. Bởi vì cô ấy biết lần trước anh nói là lần này anh sẽ nói, thế nên cô ấy lội từ Sài Gòn ra đây".

Sau đó, nhạc sĩ Đức Trí hé lộ rằng mình viết bài hát cho một nữ ca sĩ, tuy nhiên có lẽ cô ấy bây giờ vui rồi nên không hát nữa. Ngay lập tức, anh bị Bùi Lan Hương "làm khó" khi hỏi rằng tại sao anh lại quan tâm đến đời sống cá nhân của ca sĩ vậy. Trước câu hỏi rất "xoáy" này, nhạc sĩ Đức Trí đã có màn "đáp xoay" thú vị:

"Bởi vì anh chỉ được gặp ca sĩ thôi. Anh không được gặp người mẫu với diễn viên từ khi lấy vợ".

Ali Hoàng Dương cực điển trai, mở màn với 3 tình khúc cực hay

Trước đó, đêm nhạc "Musique de SALON" mở màn với 3 phần trình diễn liên tiếp từ Ali Hoàng Dương. Tại chương trình, anh không chỉ xuất hiện trong diện mạo bảnh bao mà còn khoe giọng hát cực đỉnh với các bản tình ca "Yêu em dài lâu", "Theo anh" và "Tháng mấy anh nhớ em". Đặc biệt, anh cũng là người thể hiện ca khúc "Yêu", bài hát chủ đề của đêm nhạc.

Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Yêu em dài lâu".

Dấu ấn từ nhóm OPlus

Cũng xuất hiện trong đêm nhạc "Musique de SALON" còn có nhóm nhạc OPlus. Trong chương trình, 4 chàng trai đã khiến khán giả chìm đắm trong cảm xúc với các ca khúc như "Thương nhau ngày mưa" hay "Một mình", bản tình ca đã có tuổi đời 25 năm, từng rất được yêu thích qua giọng ca của diva Hồng Nhung. Ngoài ra, họ cũng thể hiện một ca khúc do chính nhóm sáng tác, đó là bài "Phía sau ánh mặt trời".

Nhóm OPlus tại đêm nhạc.

Hoàng Dũng hát hay đến nỗi khán giả không cho về

Cái tên đem lại nhiều sự phấn khích nhất cho khán giả trong đêm nhạc "Musique de SALON" diễn ra vào tối ngày 8/6 tại Hà Nội có lẽ là Hoàng Dũng. Anh mang đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình bao gồm "Chờ anh nhé", "Yếu đuối" và "Nàng thơ".

Hoàng Dũng thăng hoa với âm nhạc tại "Musique de SALON".

Hoàng Dũng thể hiện bản hit đình đám "Nàng thơ"

Đáng chú ý, đêm nhạc đã suýt thì khép lại mà không có ca khúc "Nàng thơ". Thế nhưng nếu điều này xảy ra thì các khán giả sẽ thấy "thiếu thiếu". Bởi vậy, rất nhiều người đã hô lên rằng họ không muốn về và gọi anh chàng trở lại sân khấu.