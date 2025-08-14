Ngày 14/8, tờ KoreaBoo đưa tin cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ khẩn Murata Yuichiro - 26 tuổi, thất nghiệp - sau khi dọa giết nữ ca sĩ Murayama Ayaka. Theo đó, Murata Yuichiro đã gửi tin nhắn đe dọa nàng thơ gen Z vào lúc 2h sáng 3/8, với nội dung: "Tôi sẽ giết cô và cả gia đình, cứ chờ mà xem!".

Hành vi điên cuồng của Murata Yuichiro khiến Murayama Ayaka hoảng loạn, sợ hãi. Cô ngay lập tức báo cảnh sát. Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát tỉnh Osaka đã tìm thấy Murata Yuichiro và tiến hành bắt giữ y vì nghi ngờ đe dọa giết người. Thực tế, đây không phải lần đầu Murata Yuichiro quấy rối, âm mưu gây nguy hiểm đến tính mạng của Murayama Ayaka. Tháng 7/2024, hắn cũng từng có hành vi mất kiểm soát tương tự và bị kết án 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, sau khi ra tù, kẻ vô công rỗi nghề này vẫn tiếp diễn việc tấn công, quấy rối và đe dọa sát hại Murayama Ayaka.

Nghi phạm dọa giết nữ ca sĩ sinh năm 1997 đã bị bắt giữ

Avex - công ty quản lý của Murayama Ayaka - cho biết họ đang cố gắng bảo vệ sự an toàn của nghệ sĩ, cũng như khiến kẻ đe dọa phải trả giả đắt trước pháp luật. Về phía nghi phạm Murata Yuichiro, hắn đã thú nhận hành vi đe dọa thảm sát Murayama Ayaka và cho biết bản thân đã thiếu suy nghĩ trong lúc nóng giận.

Murayama Ayaka sinh năm 1997, là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ thần tượng nổi tiếng Nhật Bản AKB48. Cô gia nhập nhóm với tư cách là thực tập sinh vào năm 2011 và chính thức rời AKB48 vào giữa tháng 6 năm nay. Murayama Ayaka sở hữu lượng fan đông đảo nhờ vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng chuẩn "nàng thơ".



Murayama Ayaka liên tục bị người đàn ông thất nghiệp 26 tuổi đe dọa tấn công, quấy rối

Nguồn: KoreaBoo