Nâng tầm thức uống: Trải nghiệm máy vắt cam cao cấp CASO CP 330 Pro tại nhà

1. CASO CP 330 Pro tại D’Haus – Trải nghiệm vắt cam tiện lợi trong căn bếp hiện đại

Mùa cam kéo theo nhu cầu tìm kiếm những thiết bị giúp việc vắt cam nhẹ nhàng, thao tác thuận tiện và cho hiệu quả ép tốt. Máy vắt cam CASO CP 330 Pro kết hợp thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng – những giá trị được CASO Design theo đuổi trong các sản phẩm gia dụng cao cấp đến từ Đức.

2. Thiết kế tinh tế – Điểm nhấn cao cấp cho không gian bếp

CASO CP 330 Pro: Thiết kế từ chất liệu thép không gỉ, tiện lợi trong từng thao tác

Vỏ máy bằng thép không gỉ tạo vẻ chắc chắn, phù hợp với không gian bếp hiện đại. Cần ép hỗ trợ lực giúp giảm thao tác bằng tay khi vắt. Tay cầm mềm kết hợp cơ chế khởi động tự động: chỉ cần nhấn xuống, quá trình ép được kích hoạt.

Máy vắt cam CASO CP 330 Pro - Điểm nhấn trong không gian bếp

3. Công nghệ tối ưu – Giữ trọn hương vị nước ép tươi mỗi ngày

Ép đa dạng trái cây họ cam quýt với đầu ép inox cao cấp

Nón ép đa năng bằng thép không gỉ phù hợp với nhiều loại trái cây họ cam quýt, từ chanh, cam đến bưởi. Lưới lọc inox cao cấp hỗ trợ lọc trong quá trình ép, giúp việc rót và thưởng thức thuận tiện hơn.

Từ những trái cam tươi đến ly nước ép trọn vị ngay tại nhà

4. Đơn giản trong trải nghiệm – Tiện lợi từ thao tác đến vệ sinh

Thiết kế hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày

Cơ chế ép hỗ trợ tối ưu lượng nước thu được, đồng thời hạn chế tình trạng nhỏ giọt sau khi ép. Nước ép được rót trực tiếp vào ly qua vòi rót. Động cơ vận hành yên tĩnh, đế máy có chân hút giúp thiết bị cố định hơn khi hoạt động. Các bộ phận có thể tháo rời để vệ sinh và an toàn với máy rửa bát.

Thao tác nhẹ nhàng, cho trải nghiệm vắt cam tiện lợi tại nhà

5. D’HAUS – Địa chỉ cung cấp CASO CP 330 Pro chính hãng

Máy vắt cam CASO CP 330 Pro hiện được D'HAUS phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tại showroom số 10 Miếu Đầm (Từ Liêm, Hà Nội), khách hàng có thể xem trực tiếp sản phẩm và được tư vấn chọn thiết bị phù hợp.

Mua tại D'HAUS, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo hành chính hãng và hỗ trợ sau bán qua dịch vụ D'HAUS Care. Ngoài CASO Design, D'HAUS còn phân phối Instant Pot, Thermos, Wilit.

D’HAUS: KIẾN TẠO CHẤT SỐNG – NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM

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