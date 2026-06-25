Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/6, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, nhiều điểm đo vượt mốc 40 độ C.

Đây được đánh giá là một trong những đợt nắng nóng mạnh nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Đáng chú ý, dưới tác động của bức xạ mặt trời kết hợp hiệu ứng bê tông, nhựa đường tại các đô thị, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với số liệu dự báo.

Tại nhiều thành phố lớn, người dân phải đối mặt với cảm giác oi bức kéo dài ngay từ sáng sớm. Đến trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt ngoài trời có thể đạt ngưỡng nguy hiểm đối với sức khỏe nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Ảnh minh họa

Nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ tăng mạnh

Các bác sĩ cho biết khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải hoạt động liên tục để điều hòa thân nhiệt thông qua quá trình tiết mồ hôi và tăng tuần hoàn máu dưới da. Nếu không được bổ sung đủ nước và điện giải, cơ thể dễ rơi vào tình trạng kiệt sức vì nhiệt hoặc sốc nhiệt.

Những dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, chuột rút, tim đập nhanh và thân nhiệt tăng cao bất thường. Trong các trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể bị rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các chuyên gia cũng cảnh báo nắng nóng kéo dài là yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi và những người có bệnh lý nền.

Những nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lao động ngoài trời cùng những người mắc bệnh tim mạch, hô hấp hoặc đái tháo đường được xem là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng cực đoan.

Việc làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ có thể khiến cơ thể mất nước nhanh chóng, dẫn đến rối loạn thân nhiệt và các biến chứng nguy hiểm.

Chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng

Để giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan, các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng cao điểm; uống nước thường xuyên thay vì đợi khát mới uống; bổ sung điện giải nếu phải lao động ngoài trời.

Bên cạnh đó, nên mặc quần áo rộng rãi, sáng màu, đội mũ, đeo kính và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp. Đặc biệt, không để trẻ em, người cao tuổi hoặc vật nuôi trong ô tô đóng kín cửa dù chỉ trong thời gian ngắn.

Khi xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, kiệt sức hoặc thân nhiệt tăng cao bất thường, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi thoáng mát, bổ sung nước và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nắng nóng trên 40 độ C không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Việc chủ động phòng tránh và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp hạn chế tối đa những tai biến đáng tiếc do thời tiết cực đoan gây ra.

Uống bao nhiêu nước là đủ?

Theo các chuyên gia sức khỏe, một người trưởng thành trung bình mất khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày thông qua hô hấp, bài tiết và tiết mồ hôi. Khi thời tiết nắng nóng, lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn để làm mát cơ thể, đồng nghĩa với việc nhu cầu nước cũng tăng lên đáng kể.

Mất nước không chỉ gây cảm giác khát mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng. Những dấu hiệu thường gặp bao gồm khô miệng, khô môi, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu hoặc đi tiểu ít hơn bình thường.

Trong các trường hợp nghiêm trọng, người bị mất nước có thể xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, thở gấp, sốt, buồn ngủ, lú lẫn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên bổ sung từ 2-3 lít nước mỗi ngày trong điều kiện nắng nóng, đồng thời duy trì thói quen uống nước đều đặn thay vì đợi đến khi khát mới uống.

Các chuyên gia cho rằng cách đơn giản nhất để kiểm tra cơ thể có đủ nước hay không là quan sát màu nước tiểu. Nước tiểu vàng đậm thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu nước, trong khi màu vàng nhạt hoặc gần như trong suốt cho thấy lượng nước bổ sung tương đối đầy đủ.

Đáng chú ý, không nên đánh giá nhu cầu nước chỉ dựa trên cảm giác đổ mồ hôi. Trong nhiều trường hợp như đi bơi hoặc hoạt động ở nơi có gió mạnh, cơ thể vẫn mất nước đáng kể dù người tham gia không nhận thấy mồ hôi trên da.

Uống nước lạnh có thực sự giúp hạ nhiệt?

Trong những ngày oi bức, nhiều người có thói quen uống nước thật lạnh để giải nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nhiệt độ của nước uống không tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với thân nhiệt cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy nước lạnh có thể làm giảm tiết mồ hôi trong thời gian ngắn. Điều này nghe có vẻ tích cực, nhưng lại khiến cơ thể giảm khả năng làm mát thông qua quá trình bay hơi, nên hiệu quả hạ nhiệt tổng thể không đáng kể.

Thay vì quá chú trọng vào việc uống nước lạnh, điều quan trọng hơn là duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể trong suốt cả ngày.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng uống đủ nước không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ sốc nhiệt. Trong điều kiện nắng nóng cực đoan, cơ thể vẫn có thể gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Để bảo vệ bản thân, người dân nên hạn chế ra ngoài vào những giờ nắng gắt, tránh vận động mạnh giữa trưa, ưu tiên ở nơi có bóng râm hoặc không gian điều hòa. Nhiệt độ cảm nhận dưới ánh nắng trực tiếp có thể cao hơn thực tế từ 10-15 độ C.

Bên cạnh đó, cần giữ không gian sống thông thoáng bằng cách mở cửa vào thời điểm mát mẻ, che chắn ánh nắng vào ban ngày và hạn chế sử dụng các thiết bị tỏa nhiệt không cần thiết.

Đối với những gia đình sử dụng điều hòa, mức nhiệt khoảng 27 độ C kết hợp quạt điện được đánh giá vừa đảm bảo cảm giác dễ chịu, vừa giúp tiết kiệm đáng kể điện năng trong mùa nắng nóng.

(t/hThanh Niên, Thể thao và Văn hóa)