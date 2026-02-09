Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!
Không chỉ xinh đẹp, dàn mỹ nhân thế hệ mới còn đầu tư váy áo chấn động, bộ nào bộ nấy nhìn là thấy cả một sự đầu tư khủng.
Nếu có một bảng xếp hạng những sự kiện "nịnh mắt" nhất dịp cuối năm, chắc chắn Gala WeChoice Awards 2025 vừa qua sẽ được trao vị trí đầu bảng. Cộng đồng mạng được chứng kiến sự bùng nổ visual mạnh mẽ, từ hội "phú bà" đến dàn mỹ nhân Gen Z và thế hệ mới.
Màn đọ sắc hiếm có này mang đến năng lượng vừa xinh đẹp vừa trẻ trung và thể hiện cá tính riêng. Không chỉ xinh đẹp, dàn mỹ nhân thế hệ mới còn đầu tư váy áo chấn động, bộ nào bộ nấy nhìn là thấy cả một sự đầu tư khủng. Có người như "xuyên không" với Việt phục, có người lại khoe trọn nhan sắc ngọt ngào như công chúa. Mỗi người một vẻ nhưng đều khiến dân tình phải thốt lên: Xinh quá trời ơi!
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.