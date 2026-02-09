Nàng Mơ, Meichan, Lamoon và dàn mỹ nhân quyết "chơi lớn"!

Nếu có một bảng xếp hạng những sự kiện "nịnh mắt" nhất dịp cuối năm, chắc chắn Gala WeChoice Awards 2025 vừa qua sẽ được trao vị trí đầu bảng. Cộng đồng mạng được chứng kiến sự bùng nổ visual mạnh mẽ, từ hội "phú bà" đến dàn mỹ nhân Gen Z và thế hệ mới.

Màn đọ sắc hiếm có này mang đến năng lượng vừa xinh đẹp vừa trẻ trung và thể hiện cá tính riêng. Không chỉ xinh đẹp, dàn mỹ nhân thế hệ mới còn đầu tư váy áo chấn động, bộ nào bộ nấy nhìn là thấy cả một sự đầu tư khủng. Có người như "xuyên không" với Việt phục, có người lại khoe trọn nhan sắc ngọt ngào như công chúa. Mỗi người một vẻ nhưng đều khiến dân tình phải thốt lên: Xinh quá trời ơi!

Mimi Lưu - (tên thật Hà Lưu Vy Uyên, sinh năm 2005) là con gái lớn của nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương.

Mina Hồ - con gái nhạc sĩ/ NSƯT Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang.

Ruby Bảo An (sinh năm 2006) và Tylin Ngo (sinh năm 2007) - con gái rapper Thái VG

Mỗi người một vibe nhưng đều xinh xuất sắc!

Nguyễn Lâm Thảo Tâm (sinh năm 2000) là MC thảm đỏ Gala WeChoice Awards 2025.

Meichan (sinh năm 2000) như một công chúa bước ra từ cổ tích...

Meichan thả một tim còn netizen thả nghìn tim cho nhan sắc này.

Lamoon đánh son đỏ là thần!

Á hậu Cẩm Ly (sinh năm 2003) với visual 0 điểm... không điểm nào để chê.

Yên Đan quá xuất sắc rồi đó!

Bộ trang phục cầu kỳ và rất xinh của Nàng Mơ

Không hổ danh nàng thơ, Đoàn Minh Anh khoe nhan sắc trong trẻo.

Nhà sáng tạo nội dung Xuân Khánh chọn Việt phục để xuất hiện trên thảm đỏ

Nhà sáng tạo nội dung Hoa Xù và Chí Hiển