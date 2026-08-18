Nàng hậu Việt công khai nhóc tỳ với doanh nhân kín tiếng, vừa sinh xong đã hưởng đặc quyền trăm triệu

Cách đây ít ngày, Tường San bất ngờ khoe nhận hoa hội bạn thân gửi lời chúc mừng sau khi cô chào đón thêm thành viên mới. Em bé thứ hai của nàng hậu có tên thân mật là Sup. Đến mới đây, Tường San lần đầu hé lộ những hình ảnh đầu tiên của nhóc tỳ, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dù chưa công khai toàn bộ diện mạo của con, Tường San đã chia sẻ một vài khoảnh khắc đời thường của em bé. Qua những góc ảnh được đăng tải, có thể thấy nhóc tỳ sở hữu đôi má phúng phính, làn da trắng.

Tường San hé lộ những hình ảnh đầu tiên của nhóc tỳ thứ 2

Đáng chú ý hơn cả là cuộc sống hậu sinh nở của Tường San. Nàng hậu đang tận hưởng thời gian ở cữ tại một trung tâm chăm sóc mẹ và em bé cao cấp, được giới thiệu là trung tâm 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Nơi đây cung cấp các dịch vụ chăm sóc chuyên sâu cho mẹ và bé trong những ngày đầu sau sinh, đồng thời có thực đơn phục hồi dinh dưỡng dành riêng cho mẹ bỉm.

Theo thông tin được công bố trên website, các gói ở cữ tại đây có mức giá dao động từ gần 200 triệu đồng cho 14 ngày và khoảng 390 triệu đồng cho 28 ngày. Ngoài ra, trung tâm còn cung cấp những gói chăm sóc tại nhà với mức giá từ khoảng 100 triệu đồng trở lên. Việc Tường San lựa chọn dịch vụ ở cữ cao cấp ngay sau khi sinh khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Không chỉ cho thấy cuộc sống đầy đủ, sung túc của nàng hậu, đây còn được xem là một trong những "đặc quyền" mà cô được tận hưởng sau hành trình mang thai và vượt cạn.

Cô được ở cữ tại trung tâm 5 sao với mức chi phí hàng trăm triệu đắt đỏ

Chồng Tường San là ai?

Ông xã Tường San sinh năm 1991. Cả hai từng có hơn một năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Dù khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, anh nhiều lần được vợ nhắc đến với hình ảnh người chồng tâm lý, luôn đồng hành và chia sẻ cùng cô trong cuộc sống. Sau nhiều năm về chung một nhà, Tường San từng cho biết điều khiến cô cảm thấy may mắn nhất là tìm được người có sự đồng điệu về suy nghĩ lẫn lối sống. Khoảng cách 9 tuổi dường như không trở thành rào cản khi cả hai có chung nhiều sở thích, thường cùng nhau đi du lịch, khám phá những địa điểm mới hoặc tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.

Tường San là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Không lâu sau đó, người đẹp tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss International, xuất sắc lọt Top 8 chung cuộc và giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng nhiều lợi thế để phát triển trong showbiz, Tường San lại lựa chọn một hướng đi khá khác biệt. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, cô dần rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung nhiều hơn cho cuộc sống riêng. Cuối năm 2020, Tường San khiến công chúng bất ngờ khi thông báo lên xe hoa và sau đó sinh con đầu lòng.

Tường San giữ kín thông tin về chồng từ lúc cưới đến hiện tại

Hiện tại, Tường San dần lui về phía sau ánh đèn sân khấu để tập trung vun vén tổ ấm và chăm sóc các con. Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước, nàng hậu vẫn giữ được sức hút riêng, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện và nhận được sự chú ý từ các thương hiệu. Đặc biệt, hình ảnh mẹ bỉm thanh lịch, nhẹ nhàng giúp Tường San trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng thuộc lĩnh vực gia đình, mẹ và bé yêu thích.

Cô có cuộc sống hôn nhân bình yên, kín tiếng

Con gái Á hậu Tường San nay đã được 5 tuổi

Ảnh: FBNV