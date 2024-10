Nàng hậu Vbiz vướng vòng lao lý cùng bản hợp đồng tình ái gây chấn động, lộ diện gây chú ý hậu "ở ẩn"

Trương Hồ Phương Nga là sinh năm 1987 tại Hà Nội. Năm 12 tuổi, cô theo gia đình sang Nga định cư. Phương Nga thông thạo 3 ngoại ngữ và tốt nghiệp ngành định giá và quản lý tài sản trường Đại học Tổng hợp Quốc gia của Nga. Năm 2007, Phương Nga đăng quang Hoa hậu người Việt tại Nga. Nhờ danh hiệu đó, cô được nhiều người biết đến và mở đường trở về nước hoạt động trong showbiz. Tại Vbiz, Phương Nga hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu và MC.

Trong thời điểm có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhất, năm 2012, Trương Hồ Phương Nga bị bắt tạm giam do một đại gia tố cáo lừa đảo số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng. Sau khi trải qua nhiều phiên tòa, đến năm 2017, Phương Nga được tại ngoại. Tháng 2/2019, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với cô do quá trình điều tra bổ sung không thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở buộc tội.

Trương Hồ Phương Nga từng gây xôn xao vì vướng vào vòng lao lý cùng bản hợp đồng tình - tiền với một đại gia

Sau vụ việc gây ồn ào, Trương Hồ Phương Nga chăm chỉ lao động. Thời gian đầu, cô dành thời gian ở ẩn để ổn định trở lại cuộc sống. Ở thời điểm hiện tại, Phương Nga thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống trên trang cá nhân nhưng hạn chế tham gia các sự kiện showbiz. Có khoảng thời gian nàng hậu đảm nhiệm vai trò giám đốc marketing cho một công ty xuất nhập khẩu. Nhưng, Trương Hồ Phương Nga cho biết cô "đã thôi công việc này rồi".

Thời gian gần đây, nàng hậu 8X xuất hiện trên sóng livestream để bán hàng online. Chia sẻ về công việc này, Phương Nga bộc bạch: "Hiện tôi bán hàng online. Mặt hàng nào cũng bán. Cuộc sống cũng vì thế mà tạm ổn. Với tôi, ngành nghề nào cũng có giá trị riêng, và xứng đáng được tôn trọng.

Tôi chưa bao giờ thấy những người bạn trong showbiz hay người nổi tiếng livestream bán hàng là bị hạ thấp vị trí hay danh tiếng. Ngược lại, tôi cảm nhận ở họ sự bứt phá, dám dấn thân vào con đường mới. Tôi yêu thích công việc này vì cho cơ hội phát triển các kỹ năng, kiến thức mới. Tôi được đến gần hơn với nhiều người, đồng thời chủ động thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình tốt hơn".

Nàng hậu dần ổn định lại cuộc sống, chăm chỉ làm việc

Thời gian gần đây, Phương Nga tập trung livestream bán hàng online

Gần đây nhất, trong đêm chung kết Miss Cosmo 2024, Trương Hồ Phương Nga có màn lộ diện gây chú ý. Nàng hậu mặc bộ trang phục thanh lịch, vẻ ngoài trẻ trung và tươi tắn khi xuất hiện trước truyền thông. Trên trang cá nhân, Phương Nga cũng thường cập nhật hình ảnh đi chơi, du lịch và tụ tập với bạn bè. Ở tuổi 37, nàng hậu chuộng diện trang phục kín đáo, lịch sự.

Phương Nga gây chú ý khi lộ diện tại sự kiện giải trí

Ở tuổi 37, nàng hậu chuộng phong cách kín đáo, lịch sử và gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung

Trong một lần gặp gỡ truyền thông, Trương Hồ Phương Nga trải lòng về cuộc sống sau biến cố: "Tôi trân trọng những gì đang có, vui khi nhận được những lời hỏi thăm, động viên của nhiều người mà bản thân còn chưa một lần gặp gỡ. Họ dành cho tôi tình cảm giống người thân.

Thời gian đầu trở lại với cuộc sống sau hai năm tách biệt xã hội, tôi phải học cách thích ứng nhiều thứ, từ việc đón nhận các thay đổi trong đời sống đến cập nhật kiến thức mới. Hiện cuộc sống tôi trật tự và ổn định như mong muốn.

Giữa bối cảnh khó khăn chung hiện nay, tôi thấy có công việc, ổn định thu nhập đã là điều may mắn, đáng quý. Đầu năm, tôi dừng công việc văn phòng, và bắt đầu thử sức trong lĩnh vực bán hàng trên nền tảng online - xu hướng được nhiều người theo đuổi".

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Trương Hồ Phương Nga khéo léo từ chối trả lời thẳng. Người đẹp cho rằng hiện đời sống tinh thần của cô đã đủ đầy nên không quan tâm nhiều về chuyện yêu đương.