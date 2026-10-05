Nàng hậu Vbiz dự định “sống chậm” sau khi lấy chồng, nhưng lại hoàn toàn “vỡ mộng” sau khi sinh con

Mới đây, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng có tiết lộ hết sức hóm hỉnh về cuộc sống sau khi làm mẹ một con.

Người đẹp dân tộc Tày dự định sẽ "sống chậm" sau khi kết hôn. Tuy nhiên, sau khi có con, cô mới biết việc gì cũng cần làm nhanh và đặc biệt "tắm cũng cần tranh thủ".

Hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ hóm hỉnh về cuộc sống sau khi sinh con.

Chia sẻ hài hước của Nông Thúy Hằng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không ít mẹ bỉm đồng cảm với cảnh “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” khi chăm con nhỏ.

Khi con còn bé và luôn cần mẹ ở bên, nhiều người mẹ cũng cố gắng sắp xếp mọi thứ để dành thật nhiều thời gian cho con, dù đôi khi phải tạm gác những nhu cầu riêng của bản thân.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng đón con đầu lòng vào ngày 27/1/2026, sau khi kết hôn với ông xã Đình Hiếu.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng đón con đầu lòng vào ngày 27/1/2026, sau khi kết hôn với ông xã Đình Hiếu. Em bé là một bé trai, được bố mẹ gọi thân mật là Bon. Đến tháng 10/2026, con trai Nông Thúy Hằng đã được khoảng 9 tháng tuổi.

Từ khi làm mẹ, nàng hậu thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Nông Thúy Hằng cho biết cuộc sống của cô gần như “đảo chiều”. Trước đây, nàng hậu quen với lịch trình bận rộn, thường xuyên di chuyển và dành nhiều thời gian cho công việc.

Đến nay, bé Bon - con trai Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã được 9 tháng tuổi, ngày càng cứng cáp.

Từ khi có bé Bon, nhịp sống của cô chậm lại. Phần lớn thời gian được dành cho việc chăm con, vun vén gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên em bé.

Làm mẹ cũng khiến Nông Thúy Hằng thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Cô từng là người khá cầu toàn và luôn muốn mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, việc chăm một em bé khiến cô nhận ra không phải điều gì cũng có thể kiểm soát.

Cô học cách kiên nhẫn hơn, bớt áp lực với bản thân và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Với nàng hậu, đây là một hành trình mới, nhiều vất vả nhưng cũng mang đến những trải nghiệm mà trước đây cô chưa từng có.

Nông Thúy Hằng cũng cho biết từ khi có con, cô luôn đặt gia đình lên trước trong mỗi quyết định.

Nông Thúy Hằng cũng cho biết từ khi có con, cô luôn đặt gia đình lên trước trong mỗi quyết định. Thay vì chỉ nghĩ đến công việc hay những kế hoạch cá nhân, cô thường cân nhắc điều gì tốt nhất cho con và gia đình.

Đặc biệt, khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy con trai khiến cô xúc động và nghĩ ngay đến mẹ của mình. Khi tự mình trải qua hành trình sinh con và chăm con, cô càng thấm thía tình yêu cũng như những hy sinh mà mẹ đã dành cho mình.

Trong thời gian Nông Thúy Hằng sinh con, ông xã Đình Hiếu cũng luôn ở bên đồng hành. Anh nghỉ một tháng để chăm sóc vợ và cùng cô làm quen với cuộc sống có thêm thành viên mới. Sự hỗ trợ từ chồng và gia đình hai bên giúp nàng hậu có thêm thời gian hồi phục, đồng thời yên tâm chăm sóc bé Bon.

Sau những tháng đầu tập trung cho gia đình, Nông Thúy Hằng dần trở lại với công việc khi con trai được khoảng 5 tháng tuổi. Dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, cô cho biết việc làm mẹ không khiến mình từ bỏ công việc mà giúp cô có thêm một động lực mới.

Giờ đây, phía sau hình ảnh một hoa hậu là một người mẹ trẻ đang học cách cân bằng giữa công việc, gia đình và hành trình chăm sóc con trai đầu lòng.