Nàng hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam toang với chồng Việt kiều, đang tranh quyền nuôi con

Sau 2 lần chinh chiến quốc tế, Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2010 - Vũ Hoàng My chọn cuộc sống kín tiếng. Nhất là sau khi công khai bạn trai, Vũ Hoàng My gần như rút lui khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ. Cô hiện cũng đã làm mẹ bỉm của nhóc tỳ gần 2 tuổi. Cứ tưởng cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, nhưng Vũ Hoàng My đang đối diện với biến cố hôn nhân.

Theo đó, mới đây Á hậu Hoàng My xác nhận đã "toang" với chồng Việt kiều. Nguyên nhân khiến cả hai chia tay là do bất đồng quan điểm sống sau 4 năm bên nhau. Vũ Hoàng My đã dọn ra khỏi căn nhà là tổ ấm của cả hai tại Áo. Á hậu tiết lộ cô và chồng cũ sẽ ra toà để tranh quyền nuôi con gái chung. Bản thân Hoàng My cho biết cô có năng lực tài chính để cho con cuộc sống bình yên, ổn định.

Sau khi xác nhận tan vỡ, Hoàng My chia sẻ trên trang cá nhân: "Con đường phía trước sẽ có em, có mẹ, và bình yên".

Vũ Hoàng My và chồng Việt kiều tan vỡ sau khi đã có cô con gái chung 2 tuổi (ảnh: FBNV)

Vũ Hoàng My cho biết đang bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân (Ảnh: FBNV)

Thời gian qua, Á hậu Hoàng My cũng lộ loạt hint nghi tan vỡ khi thường xuyên đăng status tâm trạng, cô đơn, không còn nhắn đến đối phương thường xuyên. Hồi tháng 3/2025, cô chia sẻ: "Có những khoảnh khắc bạn biết đã đến lúc. Lúc để hoàn toàn khép lại một chương cũ, bước vào điều thật sự thuộc về mình và đón nhận sự thay đổi mà không do dự. Sự chuyển hóa xảy ra ngay khi bạn quyết định. Và khi đó, mọi thứ sẽ tự sắp xếp lại. Nhẹ nhõm thay thế hoài nghi. Rõ ràng thay thế mơ hồ. Tự do thay thế ràng buộc. Tôi đang ở đây. Và tôi đã sẵn sàng".

Lần gần nhất Vũ Hoàng My xuất hiện bên đối phương là vào tháng 11/2025, khi đó cô gọi anh là "người bạn" (ảnh: FBNV)

Người yêu cũ của Á hậu Hoàng My là Việt kiều, cô luôn giữ kín dung mạo và thông tin đời tư của người đàn ông này. Người đẹp tiết lộ ông xã đã khiến cô thay đổi quan điểm về hôn nhân, vừa gặp đã muốn bên nhau. Bởi lẽ trước đó Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 từng muốn đi tu, không kết hôn nhưng bạn trai đã giúp cô thay đổi suy nghĩ. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hoàng My từng nói: "Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn làm tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo". Cặp đôi chào đón con đầu lòng vào tháng 4/2024 tại Áo.

Á hậu Hoàng My sinh năm 1988, cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Hoàng My là người đẹp Việt hiếm hoi tham dự cả 2 đấu trường nhan sắc uy tín trên thế giới: Miss Universe (2011) và Miss World (2012). Năm 2022, Hoàng My ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cùng với H'Hen Niê, Hà Anh và Vũ Thu Phương. Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My còn yêu thích phim ảnh. Cô từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để du học tại New York Film Academy (Mỹ).