Nàng hậu cầm 7 tỷ tiền mặt đi shopping sắp "lên xe hoa": Tung nóng thiệp cưới với anh chàng bán súp, từng vào trại giam 18 ngày

Ngày 7/6, tờ Sohu đưa tin Trang Tư Minh - Á hậu Hong Kong 2010 - bất ngờ tung thiệp cưới với nam diễn viên Dương Minh. Nàng hậu thông báo sẽ tổ chức hôn lễ với bạn trai 10 năm tại khách sạn JW Marriott ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 2/8. Trong bức ảnh trên thiệp cưới, Dương Minh ôm eo vị hôn thê đầy tình cảm, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Trong khi đó, Trang Tư Minh lại diện váy màu đỏ rượu, nở nụ cười rạng rỡ.

Phía dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè và đồng nghiệp gửi lời chúc phúc đến Trang Tư Minh. Khán giả cũng hy vọng Á hậu này có cuộc sống hôn nhân êm ấm, viên mãn và hạnh phúc bên Dương Minh. Trong chặng đường 10 năm bên nhau, mối quan hệ của Trang Tư Minh và Dương Minh gặp vô số sóng gió. Trong đó, Dương Minh bị gièm pha, chê bai không xứng với bạn gái Á hậu vì gia cảnh bình thường, đời tư bê bối.

Trang Tư Minh sẽ lên xe hoa vào đầu tháng 8 với nam diễn viên Dương Minh. Họ bên nhau 10 năm mới quyết định về chung nhà. Ảnh: Sina.

Dương Minh sinh năm 1981, là diễn viên dưới trướng đài truyền hình TVB. Anh được biết đến với các phim Nhân chứng, Ván bài định mệnh, Sức mạnh tình thân, Đặc cảnh sân bay... Do sự nghiệp không quá nổi bật, Dương Minh phải đi bán súp và canh hầm kiếm thêm.

Vài năm gần đây, Dương Minh bị giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) ghẻ lạnh vì bị liệt vào danh sách đen của cảnh sát do có tiền sử lái xe, gây rối trật tự công cộng trong tình trạng say xỉn. Năm 2005, nam diễn viên bị phạt 900 USD (23 triệu đồng), tước giấy phép lái xe 1 năm vì lỗi đỗ xe sai quy định và có nồng độ cồn vượt mức giới hạn. Năm 2006, anh bị kết án lao động công ích 150 giờ vì tấn công nhân viên bảo vệ ở hộp đêm và sau đó bị bắt vì có hành vi đập phá đồ đạc của cửa hàng tiện lợi khi uống say.

Tháng 8/2020, anh bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn nghiêm trọng. Sau nhiều lần hầu tòa và kháng cáo, nam diễn viên bị tuyên án 18 ngày tù giam, 2 năm tù treo, tước bằng lái xe 2 năm và nộp phạt 385 USD (hơn 10 triệu đồng). Tháng 1/2023, nam diễn viên được ra tù, sớm hơn một ngày so với bản án. Dù Dương Minh có sự nghiệp lao dốc, nghiện rượu và có tiền án tiền sự, Trang Tư Minh vẫn luôn ở bên cạnh bạn trai, chưa từng buông tay, thậm chí đứng sau hỗ trợ giúp nửa kia bắt đầu lại.

Dương Minh có đời tư bê bối, nghiện rượu nặng và từng đi tù. Ảnh: HK01.

Dù Dương Minh có sự nghiệp lao dốc, nghiện rượu và có tiền án tiền sự, Trang Tư Minh vẫn luôn ở bên cạnh bạn trai. Ảnh: HK01.

Á hậu có gia thế khủng nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Trang Tư Minh sinh năm 1987, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Kong Kong 2010. Sau khi chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp, Trang Tư Minh vào showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu. Tuy nhiên, người đẹp này không mưu cầu danh vọng, tiền tài trong ngành giải trí. Theo tờ Sina, Trang Tư Minh có gia thế không hề tầm thường, là thiên kim tiểu thư tài phiệt chính hiệu. Nàng hậu là con gái của doanh nhân Hoa kiều Trang Bảo. Ông được biết đến là nhà sáng lập và cựu chủ tịch của Everbright Holdings - tập đoàn chuyên sản xuất, phân phối thiết bị nhà bếp. Ngoài ra, cha của Trang Tư Minh còn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, trang sức. Tài sản mà gia đình họ Trang sở hữu lên đến 800 triệu USD (gần 21.000 tỷ đồng).

Khi Trang Tư Minh và chị gái Trang Tư Mẫn sang Hong Kong (Trung Quốc) làm việc, người cha doanh nhân đã tậu 1 căn biệt thự sang trọng trên đỉnh đồi cho họ sinh sống. Trang Tư Minh từng khiến dân tình trầm trồ với độ giàu sang khi cầm 2 triệu HKD (7 tỷ đồng) tiền mặt đi shopping, mạnh tay chi hơn 4 triệu HKD (khoảng 14 tỷ đồng) để mua giấy phép taxi từ công ty của thiếu gia Trịnh Tử Bang.

Trang Tư Minh là con gái đại gia. Gia đình cô sở hữu khối tài sản gần 21.000 tỷ đồng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sohu, HK01