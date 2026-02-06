Nàng Hậu bị mẹ nhắn: “Con học bài đi, đừng để họ bảo làm hoa hậu học dốt nhé” - Học vấn hiện ra sao?

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê Cao Bằng. Tháng 8/2019, cô đăng quang Miss World Vietnam, nhanh chóng gây chú ý bởi hình thể nổi bật và phong thái trí tuệ. Ngay từ thời điểm mới đội vương miện, nàng hậu đã được truyền thông nhắc đến như một trong những hoa hậu có nền tảng học tập vững vàng.

Lương Thùy Linh từng chia sẻ một câu chuyện nhỏ nhưng theo cô là “nhớ suốt đời”, liên quan đến mẹ. Đó là thời điểm cô còn học cấp Hai, trong một lần kiểm tra bài cũ môn Sinh học. Vì không thuộc bài, Thùy Linh bị thầy cô phạt đứng ngoài cửa lớp. Trải nghiệm ấy khiến cô vừa xấu hổ, vừa buồn, nhưng điều đọng lại sâu nhất lại là một tin nhắn mẹ gửi sau đó: “Con học bài đi, đừng để họ bảo làm hoa hậu học dốt nhé".

Chính sự nghiêm khắc vừa đủ, cùng kỳ vọng rõ ràng ấy đã trở thành động lực để cô ý thức hơn về con đường tri thức, ngay từ khi còn rất nhỏ.

Có lẽ vì vậy, nhắc đến Lương Thùy Linh, công chúng không chỉ nhớ đến một hoa hậu cao 1m78, gương mặt sáng, phong thái tự tin, mà còn nhớ đến một người đẹp gắn liền với hai chữ “học vấn”.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Trước khi đăng quang, Lương Thùy Linh là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, một trong những trường đại học có đầu vào và chương trình đào tạo khắt khe. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 và từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh Quốc gia. Ngoại ngữ tốt giúp Thùy Linh tự tin khi giao tiếp, học tập và tham gia các hoạt động quốc tế sau này.

Không dừng lại ở tấm bằng đại học, sau khi ra trường, Lương Thùy Linh tiếp tục gắn bó với con đường học thuật. Cô đảm nhiệm vai trò trợ giảng ngành Kinh doanh quốc tế, khoa Quản trị kinh doanh tại 1 trường đại học. Với Thùy Linh, việc đứng trên bục giảng không chỉ là công việc, mà còn là cách để cô rèn luyện tư duy, kỹ năng truyền đạt và kỷ luật học thuật.

Tháng 11/2024, Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi trúng tuyển chương trình Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô đạt 32 điểm đề cương nghiên cứu, tổng điểm hồ sơ và đề cương là 78, đồng thời được miễn thi ngoại ngữ nhờ chứng chỉ IELTS 7.5. Ở tuổi 24, Thùy Linh trở thành một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất trúng tuyển bậc tiến sĩ trong đợt tuyển sinh này.

Miss World Vietnam 2019 từng nói mỗi hoa hậu đều có sự khác biệt về tên gọi, ngoại hình nhưng thứ khác biệt nhất của cô so với mọi người là học thức.

Từ một cô bé từng bị phạt đứng ngoài lớp học, đến hình ảnh hoa hậu theo đuổi con đường tiến sĩ, hành trình của Lương Thùy Linh phần nào cho thấy tác động sâu sắc từ cách dạy con của người mẹ. Đó không phải là áp lực thành tích mà là sự nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng kiên định: dù ở vị trí nào, tri thức vẫn là nền tảng không thể thiếu.

(tổng hợp)