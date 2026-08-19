Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho nhân lực ngành Khách sạn - Ẩm thực với môi trường đào tạo quốc tế tại Việt Nam

Điều này đặt ra yêu cầu mới cho các cơ sở đào tạo: không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải giúp người học xây dựng năng lực nghề nghiệp và lợi thế cạnh tranh ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Trong bối cảnh đó, mô hình đào tạo chuẩn quốc tế tại Việt Nam đang trở thành giải pháp giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Đào tạo chuẩn quốc tế - Cầu nối giữa học tập và nghề nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, nhiều cơ sở đào tạo đang chuyển dịch theo hướng lấy người học làm trung tâm, chú trọng phát triển năng lực thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp. Chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; đồng thời tăng cường học qua thực hành, mô phỏng môi trường làm việc và kết nối với doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

Mô hình này không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện tư duy dịch vụ, kỹ năng xử lý tình huống, ngoại ngữ, tác phong chuyên nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa văn hóa - những yếu tố đang được các nhà tuyển dụng đặc biệt coi trọng.

Trường Quốc tế CTHI Việt Nam - Đồng hành xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Khách sạn - Ẩm thực

Không gian tại trường Quốc tế CTHI Việt Nam.

Là đại diện chính thức của Confederation of Tourism & Hospitality (CTH) - Vương quốc Anh tại Việt Nam, Trường Quốc tế CTHI Việt Nam triển khai chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Khách sạn - Ẩm thực.

Chương trình học được thiết kế theo nhu cầu thực tiễn của ngành, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy dịch vụ.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho người học, CTHI tập trung vào những lợi thế nổi bật:

Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, liên tục cập nhật theo xu hướng ngành, chú trọng năng lực thực hành.

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, kết hợp giữa kiến thức học thuật và kinh nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp.

Cơ sở vật chất hiện đại với hệ thống phòng bếp, phòng bánh, buồng phòng, khu lễ tân và nhà hàng mô phỏng đạt chuẩn, giúp học viên làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay trong quá trình học.

Mạng lưới đối tác doanh nghiệp rộng khắp, tạo điều kiện thực tập, trải nghiệm thực tế và kết nối với các nhà tuyển dụng.

Hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp cùng bằng cấp quốc tế CTH, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam và trên thị trường quốc tế.

Xây dựng lợi thế cạnh tranh từ môi trường đào tạo

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đề cao năng lực thực hành và khả năng thích ứng, môi trường đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho người học.

Một số hình ảnh thực tế từ các lớp học Khách sạn - Ẩm thực tại CTHI

Với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, phương pháp học gắn với thực tiễn và mạng lưới kết nối doanh nghiệp rộng mở, Trường Quốc tế CTHI Việt Nam hướng đến mục tiêu đồng hành cùng người học xây dựng năng lực cạnh tranh, tự tin hội nhập và phát triển bền vững trong ngành Khách sạn - Ẩm thực.