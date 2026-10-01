Nàng Á hậu ở hiện tượng phòng vé 100 tỷ: Lối diễn mộc mạc "ăn tiền", chỉ tiếc duy nhất 1 điều

Trưa 28/9, Trại buôn người vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, chỉ khoảng ba ngày rưỡi sau khi khởi chiếu chính thức. Cột mốc phòng vé đưa tên tuổi Huỳnh Minh Kiên đến với đông đảo khán giả hơn, chỉ vài tháng sau lần đầu cô đảm nhận vai nữ chính điện ảnh. Ở tác phẩm thứ hai, á hậu 22 tuổi vào vai Út Đẹt, cô em gái mà hành trình mất tích của cô khởi động toàn bộ câu chuyện.

Giữ cảm xúc giữa những màn truy đuổi

Út Đẹt bước vào câu chuyện trong thế yếu. Cô gái miền quê ít trải nghiệm tin vào lời hứa "việc nhẹ lương cao", rồi trở thành nạn nhân của một đường dây tội phạm. Khi bị đưa vào khu trại, những gì cô biết về cuộc sống không đủ để nhận diện nguy hiểm hay tìm được người đáng tin.

Nhân vật không đòi hỏi vẻ sắc sảo hay sự tự tin thường thấy ở Minh Kiên tại các sự kiện. Ngược lại, diễn viên phải giữ được sự thật thà, nét khờ khạo và phản ứng lúng túng của một người bất ngờ bị đẩy vào tai họa. Minh Kiên khá hợp với yêu cầu ấy. Gương mặt trẻ, còn vẻ non nớt giúp nhân vật hiện lên với sự mong manh cần có, và trong những cảnh quay gần, ánh mắt cùng nét mặt của cô truyền được cảm giác bất an mà không cần nhiều lời.

Ở các phân đoạn ít thoại, cô dồn sự chú ý vào cách Đẹt quan sát xung quanh. Ánh nhìn có lúc bối rối, có lúc dò xét, rồi chuyển dần sang lo lắng và sợ hãi, khớp với tình thế của một cô gái không biết điều gì đang chờ mình và cũng không đủ kinh nghiệm để ứng phó. Đây là điểm cho thấy Minh Kiên tiến bộ so với vai đầu tay. Nhiều cảnh được diễn nhẹ, biểu cảm không phô trương, và cô không cố gán cho Đẹt sự lanh lợi vượt quá xuất thân, nhờ đó nhân vật giữ được nét mộc mạc xuyên suốt các biến cố.

Ngoại hình ít trau chuốt cũng góp phần vào hiệu quả ấy. Với dáng vẻ lấm lem và những phản ứng đôi khi vụng về, Minh Kiên hòa vào nhóm nạn nhân trong trại thay vì tách biệt khỏi họ. Hình ảnh người đẹp trên sàn diễn lùi lại, nhường chỗ cho một cô gái đang hoảng sợ và thiếu chỗ dựa.

Dù ở thế bị động, Đẹt giữ vai trò quan trọng với mạch phim. Việc cô mất tích khiến Ny, người anh do Steven Nguyễn thủ vai, bước vào cuộc tìm kiếm. Từ mục đích cứu em, Ny bị cuốn vào những cuộc đối đầu, còn câu chuyện mở rộng sang số phận của nhiều người bị giam giữ. Trong một tác phẩm đông nhân vật, mối quan hệ anh em là sợi dây gần gũi nhất giúp người xem hiểu sự quyết liệt của Ny.

Mạch cảm xúc ấy lộ rõ nhất ở cảnh đoàn tụ. Minh Kiên bắt đầu bằng phản ứng nhận ra anh trai, rồi mới để Đẹt bật khóc. Sau những ngày bị kiểm soát, nhân vật cuối cùng nhìn thấy một người thân để nương tựa, nên tiếng khóc gắn với sự vỡ òa của nỗi sợ dồn nén. Cảnh này tạo được kết nối giữa cô và Steven Nguyễn: Đẹt cho thấy cô cần người anh đến mức nào, còn hành động bất chấp nguy hiểm của Ny có lời giải thích từ chính phản ứng của em gái. Cuộc giải cứu nhờ đó mang ý nghĩa cụ thể với hai con người, thay vì chỉ là chuỗi tình huống hành động.

Những điểm còn cần khắc phục

Tuy vậy, mức độ thuyết phục trong diễn xuất của Minh Kiên chưa đồng đều. Khi phải bộc lộ cảm xúc mạnh, cô có lúc diễn khá trực diện qua nét mặt. Cách nói thoại và nhịp chuyển từ hoang mang sang phản kháng cần được tiết chế hơn để các trạng thái nối tiếp nhau tự nhiên.

Một phần giới hạn đến từ kịch bản. Đẹt chưa có nhiều tình huống tự lựa chọn hay quyết định số phận của mình. Phim tập trung vào Ny và các tuyến nạn nhân khác, nên Minh Kiên chủ yếu thể hiện phản ứng trước biến cố, ít có cơ hội xây dựng một quá trình thay đổi tâm lý rõ rệt. Trong phần đất diễn được giao, cô vẫn theo kịp nhịp chung và giữ được cảm xúc khi làm việc với bạn diễn, đặc biệt ở các cảnh ít lời và lúc gặp lại anh trai. Đó là những điểm đáng ghi nhận, đồng thời cũng cho thấy cô cần rèn thêm diễn từ và cách xử lý những trạng thái phức tạp hơn.

Với Út Đẹt, quá trình tuyển vai có một chi tiết cho thấy yêu cầu khác biệt của phim trường. Sau khi Minh Kiên hoàn thành phần diễn thử, ê-kíp gọi cô quay lại, đề nghị tẩy trang để chụp hình và thử thêm. Đoàn phim cần nhìn diện mạo tự nhiên của cô, đối chiếu với hình dung về một cô gái người Khmer xuất thân miền quê. Gương mặt mộc giúp họ thấy rõ những nét hợp với Đẹt: thật thà, trẻ và ít trau chuốt. Dù vậy, ngoại hình chỉ giúp đoàn phim hình dung cô trong vai. Sau khi được chọn, Minh Kiên tiếp tục tập luyện cho các phân đoạn tâm lý và vận động, bởi phần diễn mới quyết định cô có giữ được nhân vật suốt câu chuyện hay không.

Trước khi có hai vai nữ chính điện ảnh, Minh Kiên từng trải qua nhiều buổi thử vai không thành. Theo chia sẻ của cô, trong nửa đầu năm 2025, việc tham gia tuyển diễn viên ở nhiều dự án chưa mang lại cơ hội như mong muốn. Đó là quãng thời gian cô tìm vai đầu tay, sau khi đã dành năm 2024 để học, rèn kỹ năng và định hướng phát triển. Cơ hội đầu tiên đến sau ba vòng tuyển chọn của Bus: Chuyến xe một chiều, khi đạo diễn Luk Vân chọn cô đóng nữ chính. Phim ra mắt tháng 3/2026, mở đầu hành trình điện ảnh của Minh Kiên.

Công chúng biết đến Minh Kiên từ danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023. Sau cuộc thi, cô hoạt động thời trang, tham gia sự kiện giải trí và từng xuất hiện trong MV. Sự nhận diện từ đấu trường nhan sắc giúp bước chuyển sang diễn xuất được chú ý, nhưng cũng khiến năng lực diễn của cô sớm bị đặt lên bàn cân.

Hai tác phẩm vẫn chưa đủ để đánh giá hết khả năng của Minh Kiên. Qua Út Đẹt, khán giả thấy được tiến bộ trong cách cô kiểm soát nét mặt, ánh nhìn và tương tác với bạn diễn, song những hạn chế về thoại và chuyển đổi tâm lý vẫn còn đó. Một nhân vật có nhiều quyết định riêng, không chủ yếu ở vị trí người được tìm kiếm, giải cứu hay bảo vệ, sẽ buộc cô phải xây dựng rõ hơn động cơ và sự thay đổi của nhân vật. Đó sẽ là phép thử tiếp theo để khán giả nhìn nhận Minh Kiên bằng diễn xuất, sau sự chú ý mà bộ phim trăm tỷ mang lại.