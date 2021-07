Nancy (MOMOLAND) "gây bão" toàn tập với vòng eo cực thon, hết rồi thời bị chê bụng bia to tướng

Cách đây ít ngày, Nancy cùng các thành viên MOMOLAND xuất hiện trong chương trình Together Again, K-POP Concert 2021. Tại chương trình, nhóm đã trình diễn ca khúc là Ready Or Not và Bboom Bboom để gửi đến người hâm mộ.

Mới đây, phía nhà sản xuất đã tung ra những bức ảnh của Nancy xuất hiện trong chương trình. Loạt ảnh nhanh chóng được người hâm mộ chuyền tay nhau vì quá hot.

Có thể thấy trong lần lộ diện này, vòng eo to tướng từng là chủ đề tranh cãi của Nancy đã gần như biến mất. Thay vào đó, cô nàng xuất hiện với một vòng 2 đầy thon gọn. Ngoài ra, cách tạo điểm nhấn ở vòng 2 trong bộ trang phục của Nancy càng khiến cô nàng trở nên hút mắt người nhìn.

Vòng eo to tướng của Nancy đã gần như biến mất trong lần xuất hiện này.

Hơn nhiều idol trong giới Kpop, Nancy từng là người gánh chịu những chỉ trích nặng nề vì body kém hoàn hảo. Thẳng thắn mà nói, cô nàng có vóc dáng mũm mĩm hơn, hoàn toàn khác so với các mỹ nhân "mình hạc xương mai", 0% mỡ thừa khác. Nhiều lần, thành viên nhóm MOMOLAND còn để lộ vòng "eo bánh mì" khi diện váy, khiến dù chụp chính diện hay góc nghiêng thì khuyết điểm vẫn cứ thế phơi bày. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Nancy đã khác, cô nàng đã thật sự lấy lại vóc dáng thon gọn mà người hâm mộ mong muốn bấy lâu nay.