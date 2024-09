Nạn nhân vụ sạt lở ở Cao Bằng: “Cháu mất, nhà sập... không còn gì nữa rồi!”

Video: Sạt lở núi làm nhiều nhà dân ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) bị đổ sập, nhiều người tử vong và bị thương.

Hai ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, chính quyền xã Vũ Nông và người thân đã đến dọn dẹp, tìm kiếm tài sản còn sót lại sau khi căn nhà của bà Bàn Mùi Chẹ (45 tuổi, trú xóm Lũng Nọi, xã Vũ Nông, Nguyên Bình, Cao Bằng) bị núi lở cuốn sập nhà.

Trước đó vào khoảng 4h sáng 9/9, hàng nghìn khối đất đá ở núi Lũng Nọi (xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) bất ngờ đổ sập xuống. Căn nhà bà Bàn Mùi Chẹ nằm bên kia quốc lộ 34 bị đất đá cuốn đổ sập hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra sạt lở, 5 người gia đình bà Chẹ đang ngủ. Sự việc quá bất ngờ nên không ai trong gia đình kịp bỏ chạy ra ngoài, mọi người đều bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Sau ít phút vật lộn, bà Chẹ cùng vợ chồng người con thoát được ra. Tuy nhiên, cháu nội bà Chẹ là T.C.C (SN 2020) bị kẹt trong đống đổ nát, mọi người không thể tìm thấy.

"Rạng sáng, chúng tôi nhận được tin báo nhà bà Chẹ bị đổ sập nên lực lượng công an xã lập tức đến hiện trường tìm kiếm. Sau khoảng 30 phút bới trong đống đổ nát, chúng tôi tìm thấy cháu C. rồi lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong sau đó", Đại úy Bàn Dào Phin (công an viên xã Vũ Nông) thông tin.

Toàn bộ căn nhà đổ sập, tài sản bị hư hỏng nên 2 ngày qua cả gia đình bà Che được di chuyển xuống ở tạm trong nhà văn hóa cũ của xóm.

Sáng 12/9, sau khi trời tạnh mưa, gia đình bà Chẹ đã cùng lực lượng chính quyền xã Vũ Nông, công an xã, cảnh sát giao thông, hàng xóm láng giềng quay lại căn nhà cũ tìm kiếm những tài sản còn sót lại.

Bà Che cố gắng bới trong đống bùn đất để tìm kiếm những tài sản còn sót lại. Nhưng còn lại chỉ là những bộ quần áo đã rách, những đôi dép đã cũ cùng một ít nồi, chảo bị móp méo sau vụ sạt lở đất.

Bới trong đống bùn đất được một ít bắp ngô, bà Chẹ cho hay số ngô này của gia đình mới thu hoạch. Sau vụ sạt lở vừa qua, ngô của gia đình bà bị vùi lấp gần hết.

"Mất hết rồi. Cháu cũng mất, nhà cũng sập, không còn gì cả. Không biết ngày mai sống ra sao", bà Chẹ mếu máo.

Bà Chẹ cố gắng bới đất tìm kiếm những tài sản còn sót lại.

Theo báo cáo của huyện Nguyên Bình, từ ngày 8 đến ngày 11/9, huyện này có khoảng 23 hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn, 79 hộ bị thiệt hại một phần; 144 hộ phải sơ tán khẩn cấp với 448 người. Trong ảnh, một căn nhà ở huyện Nguyên Bình bị đất đá trên núi sạt lở đè sập.

Mưa lũ, sạt lở trên địa bàn huyện Nguyên Bình đã khiến 38 người tử vong, 14 người bị thương và 15 người mất tích.

Một căn nhà ở thị trấn Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) bị sạt lở xô nghiêng.