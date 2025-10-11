Sáng 11-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận bệnh nhân C.B (35 tuổi, quốc tịch Lào) - nạn nhân trong vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo - đã được xuất viện sau hơn 20 ngày điều trị tích cực. Đây là bệnh nhân cuối cùng xuất viện trong số 9 người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Trước đó, anh C.B được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng với nhiều chấn thương nghiêm trọng như: chấn thương sọ não, tổn thương cột sống cổ - ngực, gãy hở phức tạp xương đùi và cả hai cẳng chân, tổn thương gan, phổi, bụng...

Anh C.B, nạn nhân trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long, đã được cứu sống ngoạn mục, đến nay đã xuất viện về với gia đình.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt "báo động đỏ" toàn viện, huy động các kíp trực khẩn cấp cứu bệnh nhân. Trong hơn 20 ngày điều trị, anh C.B đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, trong đó có 2 cuộc đặc biệt để xử lý chấn thương phức tạp vùng đầu và gãy hở ở xương đùi.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa 5 chuyên khoa: Hồi sức Cấp cứu, Hồi sức tích cực – Chống độc, Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Ngoại Chấn thương - Bỏng và Ngoại Thần kinh, quá trình điều trị cho bệnh nhân đã được triển khai kịp thời, hiệu quả và toàn diện.

Đặc biệt, trước tình trạng bệnh nhân nguy kịch, 3 bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện đã tự nguyện hiến máu cứu bệnh nhân. Đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị, giúp bệnh nhân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bệnh nhân đã được xuất viện hôm qua (ngày 10-10) với tình trạng ổn định, các tổn thương hồi phục tích cực, khả năng vận động được cải thiện rõ rệt.