Nạn lừa đảo, đánh cắp dữ liệu đang gia tăng, làm sao để người Việt yên tâm giao dịch trên các nền tảng tài chính số?

Những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã và đang diễn ra với tốc độ vượt bậc, trở thành trụ cột của nền kinh tế số. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến nay, hơn 87% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng; tại nhiều tổ chức tín dụng, 90% giao dịch được thực hiện qua kênh số.

Thẻ ngân hàng, ví điện tử, mã QR đến Mobile Banking,…trở thành “hơi thở” của cuộc sống hiện đại. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dân có thể chuyển tiền, đầu tư, thanh toán hóa đơn hay mua sắm ở bất kỳ đâu. Sự tiện lợi ấy đang định hình lại cách người Việt tiếp cận tài chính – nhanh hơn, dễ dàng hơn, và mở ra một kỷ nguyên giao dịch mới. Nhưng song song với cơ hội, những cạm bẫy trên không gian mạng cũng ngày càng tinh vi và khó lường hơn bao giờ hết.

Từ các chiêu trò giả mạo ngân hàng, đánh cắp thông tin cá nhân cho đến những ứng dụng chứa “mã độc” chiếm đoạt điện thoại, tội phạm công nghệ cao đang khiến hàng chục nghìn người dùng trở thành nạn nhân mỗi năm. Không ít người mất trắng số tiền tích cóp cả đời, và quan trọng hơn là đánh mất niềm tin vào không gian số – nơi lẽ ra phải là biểu tượng của sự tiện ích và an toàn.

Vậy làm sao để người dân yên tâm giao dịch, yên tâm đầu tư trên nền tảng số, làm sao Việt Nam không chỉ phát triển nhanh mà còn phát triển an toàn và bền vững trong lĩnh vực tài chính số?

Tất cả sẽ được bàn luận trong talkshow “Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam”, tập đặc biệt với chủ đề “An ninh tài chính trong kỷ nguyên số”, cùng hai khách mời: Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và Ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – đơn vị tiên phong giới thiệu bộ giải pháp App Protection nhằm tăng cường an toàn cho người dùng trong các giao dịch trực tuyến.

Tại buổi tọa đàm, các khách mời sẽ cùng phân tích bức tranh toàn cảnh về tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính – từ những chiêu thức lừa đảo tinh vi cho đến những thách thức trong việc bảo vệ người dân trên không gian mạng. Bên cạnh đó, chương trình cũng hé lộ cách mà các ngân hàng Việt Nam, trong đó có MB đang ứng dụng công nghệ hiện đại để phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ tài khoản khách hàng trước các rủi ro lừa đảo.

Theo ông Vũ Duy Hiền, nhận thức là “lá chắn” kiên cố nhất để bảo vệ người dân an toàn trên không gian mạng: “Phần lớn các vụ lừa đảo thành công đều xuất phát từ việc người dân thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro khi giao dịch trực tuyến”.

Trong khi đó, từ góc nhìn của lãnh đạo một ngân hàng lớn với 35 triệu người dùng ứng dụng, Ông Vũ Thành Trung cho biết: “Không thể chỉ nói lỗi 100% thuộc về người dùng. Ở MB, chúng tôi tư duy rằng đồng hành và bảo vệ khách hàng khỏi các rủi ro này cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng”.

Với tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu phát triển nhanh mà còn phải phát triển an toàn và bền vững trong lĩnh vực tài chính số, trở thành quốc gia số an toàn, đáng tin cậy. Yếu tố nào sẽ quyết định thành công: công nghệ, nhận thức người dùng, hay sự phối hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức tài chính?

Talkshow “Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam” là chuỗi chương trình chính luận – truyền cảm hứng do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, HTV9 và VCCorp phối hợp thực hiện, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Chương trình tôn vinh những nhân vật, câu chuyện và sáng kiến tiêu biểu, phản ánh sự đồng hành giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng trong hành trình xây dựng một Việt Nam hiện đại, hội nhập và hạnh phúc.

Là một trong Top 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hướng tới mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, xã hội và đất nước. Mời quý khán giả tiếp tục đón xem các số tiếp theo của “Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam” cùng những câu chuyện truyền cảm hứng từ MB và các doanh nghiệp Việt.