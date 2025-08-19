Nhắc đến Vietnam's Next Top Model , khán giả khó có thể quên cái tên Nam Trung - vị giám khảo được mệnh danh là "ông hoàng drama" của show thực tế này. Suốt nhiều mùa gắn bó, Nam Trung không chỉ là giám khảo mà còn là "linh hồn" tạo nên màu sắc riêng biệt cho chương trình. Từ những màn nhận xét thẳng thừng, thị phạm ấn tượng, cho đến loạt phát ngôn viral gây bão mạng xã hội, anh biến Vietnam's Next Top Model trở thành show vừa có chuyên môn vừa đậm chất giải trí.

Nam Trung là "meme", khuôn mặt quen thuộc gắn với những phát ngôn viral tại Vietnam's Next Top Model suốt nhiều năm qua

Trong Vietnam's Next Top Model 2025, anh trở lại với vai trò Giám đốc sáng tạo

Thế nhưng, mùa 2025 vừa khởi động chưa lâu đã liên tiếp vướng lùm xùm. Hồi đầu tháng 8/2025, Ban tổ chức Vietnam's Next Top Model phải lên tiếng xin lỗi giám khảo Nam Trung một cách công khai. Nguyên nhân xuất phát từ việc đội ngũ biên tập đăng tải video ghi lại cảnh Nam Trung đứng trên cao kiểm tra góc máy và an toàn cho thí sinh. Tuy nhiên, khi đăng tải, ê-kíp đã dùng sai từ "thị phạm" để mô tả công việc của anh, dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng, gây ra loạt tranh luận gay gắt trên mạng xã hội và làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín giám khảo kỳ cựu.

Nam Trung vướng tranh cãi khi BTC đăng clip anh thử độ an toàn của thử thách nhưng dùng từ "thị phạm"

Trong thông cáo, BTC thừa nhận lỗi sai, đồng thời khẳng định vai trò chính của Nam Trung là giám đốc sáng tạo - người xây dựng ý tưởng, concept và định hướng nghệ thuật cho mỗi thử thách. Anh cũng là người trực tiếp kiểm tra an toàn, góc quay, ánh sáng, gió và trang phục để đảm bảo thí sinh có thể hoàn thành phần thi đúng tinh thần sáng tạo mà chương trình mong muốn. BTC tha thiết gửi lời xin lỗi đến Nam Trung và mong anh rộng lòng bỏ qua sự cố đáng tiếc.

"Do sự sơ suất trong cách dùng từ, người đăng đã sử dụng cụm từ 'thị phạm' để miêu tả công việc của GĐST Nam Trung, dẫn đến sự hiểu nhầm về vai trò thực sự của anh và tạo nên những tranh luận không đáng có trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới uy tín của Giám Khảo Nam Trung. Chúng tôi rất mong khán giả sẽ thấu hiểu và nhìn nhận đúng hơn về công việc quan trọng này, tránh những hiểu lầm làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của Giám Khảo – GĐST Nam Trung", BTC Vietnam's Next Top Model cho hay.

Ban tổ chức Vietnam's Next Top Model từng công khai xin lỗi Nam Trung

Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, giám khảo Nam Trung đã rời ghế nóng Vietnam's Next Top Model 2025. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ, cụ thể là bất đồng quan điểm trong cách làm việc và định hướng chương trình với ê-kíp sản xuất. Với sức ảnh hưởng của Nam Trung ở Vietnam's Next Top Model, nhiều khán giả cho rằng sự rời đi này sẽ là một tổn thất lớn. Một mùa Vietnam's Next Top Model 2025 thiếu Nam Trung chẳng khác nào mất đi "linh hồn", thiếu đi kịch tính - yếu tố từng giúp chương trình tạo ra sức hút vượt trội giữa rừng show thực tế.

Liên hệ với Multimedia JSC để hỏi về thông tin Nam Trung rời Vietnam's Next Top Model 2025 thì đơn vị này không đưa ra phản hồi. Trên trang cá nhân, có thể thấy giám khảo Nam Trung chỉ cập nhật cuộc sống, công việc và hạn chế nhắc đến Vietnam's Next Top Model 2025 hẳn so với trước kia. Thậm chí, anh cũng không follow fanpage của chương trình năm nay.

Theo nguồn tin của chúng tôi, giám khảo Nam Trung rời Vietnam's Next Top Model khi chương trình vẫn còn đang ghi hình

Vietnam's Next Top Model ra mắt lần đầu vào năm 2010, được xem là chương trình truyền hình thực tế về người mẫu chuyên nghiệp tiên phong tại Việt Nam. Không chỉ là "cái nôi" phát hiện và đào tạo hàng loạt gương mặt đầy triển vọng, VNTM còn góp phần thay đổi cách công chúng nhìn nhận về nghề người mẫu, khi mạnh dạn khai thác yếu tố chuyên môn một cách bài bản và khắc nghiệt.

Theo như công bố, mùa giải 2025 có "bộ tứ quyền lực" là siêu mẫu Thanh Hằng, Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, NTK Đỗ Mạnh Cường và Nam Trung. Chương trình vừa trở lại sau 8 năm vắng bóng nhưng liên tục vướng phải những tranh cãi, bàn tán tái chiều về sự chuyên môn, chỉn chu.

Chuyên gia trang điểm Nam Trung từng gắn bó với ghế nóng Vietnam's Next Top Model suốt 4 mùa giải, để lại dấu ấn khó phai không chỉ ở yếu tố chuyên môn mà còn ở "signature" cá tính – thứ gia vị khiến chương trình thêm phần kịch tính và khác biệt. Không chỉ dừng lại ở vai trò chuyên gia trang điểm hàng đầu Việt Nam, Nam Trung còn là stylist và cố vấn hình ảnh cho nhiều tạp chí thời trang danh tiếng.

Với tư duy sáng tạo, sự sắc sảo và phong cách làm việc chuyên nghiệp, Nam Trung nhiều lần được tin tưởng giao trọng trách "cầm cân nảy mực", đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sáng tạo xuyên suốt nhiều mùa. Không chỉ là giám khảo với đôi mắt chuyên môn sắc bén, Nam Trung còn được xem như phần "xương sống" của Vietnam's Next Top Model. Anh không đơn thuần ngồi ghế nóng "cầm cân nảy mực", mà còn trực tiếp tham gia xây dựng ý tưởng, chỉ đạo các buổi chụp hình, catwalk hay quay TVC. Những concept để đời như "Chụp ảnh dưới nước", "Biến hình trong gió" hay "Tạo dáng cùng động vật hoang dã" đều mang đậm dấu ấn sáng tạo của Nam Trung.

Không chỉ dừng lại ở tính thử thách, các ý tưởng ấy còn phản ánh rõ yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp người mẫu hiện đại – nơi mà sự sáng tạo, kỹ năng thích ứng và bản lĩnh luôn là yếu tố quyết định. Chính điều đó đã giúp Nam Trung trở thành nhân tố định hình chất lượng và bản sắc riêng của chương trình, khiến khán giả luôn mong chờ mỗi mùa lên sóng.