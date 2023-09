Nam Thư và Bala White: Mách nhỏ cách làm đẹp từ thiên nhiên

Tâm Hà cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hiệu quả, an toàn và lành tính thông qua sự hợp tác độc quyền từ diễn viên Nam Thư với vai trò gương mặt thương hiệu.

Diễn viên Nam Thư cùng bộ sản phẩm Bala White

Thấu hiểu nỗi lòng của người phụ nữ hiện nay luôn một lòng hướng đến nét tự tin với làn da đẹp tự nhiên dựa trên các phương pháp chăm sóc da khoa học và đảm bảo không kích ứng, Tâm Hà đã tạo ra Bala White như một "bước đột phá" trong ngành mỹ phẩm dưỡng da. Tận dụng tối đa sức mạnh từ thiên nhiên, bộ sản phẩm được chiết xuất từ những thành phần quý giá và đắt đỏ có thể kể đến như Nhân sâm, Ngọc trai, Hoa hồng, Rau má, Cam Thảo,… giúp làm mờ dần các vết nám, tàn nhang, ngăn ngừa sắc tố melanin hình thành trên da, giảm thiểu vết thâm và làm đều màu da hiệu quả; làm trắng da tự nhiên, đồng thời sản phẩm còn chứa tinh chất chống nắng hiệu quả giúp bảo vệ làn da khỏi các tác động của ánh nắng mặt trời và tia UV gây hại. Không những thế, Bala White còn giúp se khít lỗ chân lông, cấp ẩm cho da, tăng cường độ đàn hồi cho làn da săn chắc. Đó cũng chính là những giá trị cốt lõi làm nên điểm khác biệt để Bala White trở nên nổi bật giữa thị trường mỹ phẩm ngừa nám đang dần bão hoà.



Bên cạnh nguồn nguyên dược liệu chất lượng, Bala White còn được kết hợp với công nghệ sản xuất tiên tiến, được nghiên cứu và kiểm chứng bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc da, tạo ra một hành trình hoàn hảo đến với làn da khỏe đẹp, tỏa sáng rạng ngời và căng đầy sức sống cho hàng triệu người phụ nữ Việt.

Bộ ba sản phẩm ngừa nám trắng da Bala White

Với sự nghiệp ổn định, được nhiều khán giả yêu mến, Nam Thư là đại diện cho vẻ đẹp quyến rũ, quyền lực và phong thái tự tin của người phụ nữ sau 30. Là một diễn viên, Nam Thư ý thức được việc chăm chút cho diện mạo bên ngoài là vô cùng quan trọng để mỗi lần xuất hiện trước công chúng, khán giả là một lần tự tin, xinh đẹp, rạng rỡ. Đồng thời, cũng là một người tiêu dùng khó tính, đặc biệt trong việc lựa chọn những sản phẩm phù hợp để chăm sóc an toàn cho làn da.



Do đó, Nam Thư luôn ưu tiên những dịch vụ làm đẹp và những phương pháp chăm sóc da đắt đỏ để an tâm khi sử dụng. Tuy nhiên một làn da có khoẻ mạnh đến đâu cũng không thể chống lại được sức mạnh lão hoá của thời gian và tính chất đặc trưng của nghề nghiệp: phải làm việc dưới nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, tần suất trang điểm thường xuyên cùng cường độ làm việc liên tục,… khiến làn da dễ bị "stress", gây ra tình trạng da bị kích ứng, thô ráp, thâm sạm, tàn nhang, đồi mồi,… Vì vậy, Nam Thư luôn không ngừng tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc da lành tính, giúp da phục hồi nhanh chóng nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, khoa học và không tốn quá nhiều thời gian vì lịch trình bận rộn của một diễn viên. Và dòng Kem nám đa chức năng đã giúp Nam Thư hiện thực hóa những yêu cầu đó. Sau 15 ngày dùng thử, Nam Thư đã thực sự bị chinh phục bởi chất lượng của mỹ phẩm Việt, những dấu hiệu của nám, tàn nhang, thâm mụn,.. dường như mất hẳn, những nếp nhăn được làm đầy, làn da trở nên khỏe mạnh, mịn màng, mềm mại, đàn hồi và căng mướt, không còn tình trạng kích ứng, dễ dàng nổi mẩn đỏ như trước nữa,… bởi làn da đã được cung cấp những dưỡng chất cần thiết từ Ngọc trai và Nhân sâm.

Diễn viên Nam Thư cùng sản phẩm Kem nám đa chức năng

Không chỉ dòng Kem nám đa chức năng mới mang đến hiệu quả bất ngờ cho làn da. Sản phẩm Kem dưỡng trắng da giữ ẩm giúp se khít lỗ chân lông cũng mang đến những đột phá. Sau 2 tuần test thử dòng kem này trên làn da không đều màu và nhiều mụn của một cô gái sinh năm 2002, làn da của cô gái đã trở nên đều màu, hồng hào, mơn mởn, giảm hẳn những đốm mụn, mờ dần những vết thâm, đồng thời se khít lại những lỗ chân lông trên hai gò má, giữ ẩm cho da và hạn chế khả năng tái mụn dù thường xuyên trang điểm.



Và cuối cùng, khi diễn viên Nam Thư cho mẹ trải nghiệm dòng sản phẩm Kem ngăn ngừa nám - tàn nhang - đồi mồi, cả Nam Thư và Tâm Hà đều bất ngờ khi mẹ nữ diễn viên chỉ sau hơn chục ngày dùng sản phẩm đều đặn, những đốm tàn nhang, đốm nám ở hai gò má, trán và thái dương đều mờ dần và dường như không có dấu hiệu tái lại. Phụ nữ càng lớn tuổi, làn da càng khó hấp thụ những dưỡng chất từ bên ngoài, nhưng với cơ chế thẩm thấu khác biệt so với các dòng mỹ phẩm ngừa nám trên thị trường, Kem ngăn ngừa nám - tàn nhang - đồi mồi giúp cải thiện làn da từ sâu bên trong, giúp đánh bay nám nhanh chóng, đồng thời ngăn chặn khả năng chúng quay trở lại.

Diễn viên Nam Thư cùng sản phẩm Kem ngừa nám - tàn nhang - đồi mồi

Với chất kem sánh mịn, tan ngay trên da sau khi thoa đều mà không để lại vệt trắng hay nhờn rít, cùng mùi thơm dễ chịu từ các loại dược liệu thiên nhiên, bộ sản phẩm ngừa nám trắng da ngăn ngừa lão hoá Bala White đã từng bước chinh phục diễn viên Nam Thư bằng chính trải nghiệm của cô và những người xung quanh cùng công dụng vượt trội của sản phẩm. Để từ đó, Tâm Hà đồng hành cùng gương mặt thương hiệu Nam Thư thực hiện sứ mệnh mang đến sự tự tin vốn có cho người phụ nữ sau tuổi 30 thông qua làn da sạch nám, trắng sáng và mịn màng.



Tâm Hà hiểu rõ rằng làn da không chỉ đơn thuần là vẻ ngoài mà đó còn là cảm giác từ sâu thẳm bên trong của người phụ nữ, giúp họ trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong mọi tình huống. Vì vậy, hãy khám phá và trải nghiệm bộ sản phẩm dưỡng da cao cấp này ngay hôm nay để thấy rõ sự thay đổi kỳ diệu trên làn da của bạn. Cùng Tâm Hà và diễn viên Nam Thư tạo nên những khoảnh khắc xinh đẹp và tỏa sáng từ bên trong với Bala White - bí quyết cho làn da hoàn hảo!

Công ty TNHH TMDV Tâm Hà

Trụ Sở: 124 Đường Số 67-CL, Khu Phố 3, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.tamhabeauty.vn

Email: Info@tamhabeauty.vn