Nam thanh niên rơi xuống sông Mã, thi thể tìm thấy tại Lào

Lực lượng chức năng trục vớt, đưa nạn nhân lên bờ.

Trước đó, Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 16h ngày 24/9, tại khu vực cầu phao bản Là, xã Chiềng Khương (tỉnh Sơn La) xảy ra vụ việc một nam thanh niên rơi xuống sông Mã, mất tích. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thế Hải (SN 2003, trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Theo Công an tỉnh Sơn La, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng sông rộng, nước chảy xiết, địa hình phức tạp. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Sơn La tăng cường lực lượng, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 26/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Hải tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Lực lượng chức năng tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình.