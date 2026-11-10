Nam thanh niên cầm dao lao ra khỏi khu nhà trọ, người phụ nữ chạy theo trong tình trạng quần áo bốc cháy

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ giết người xảy ra tại một nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Qưới.

Trước đó, khoảng 0h19 cùng ngày, Công an xã Phú Quới nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu giết người tại một nhà trọ thuộc khu dân cư ấp Phước Yên. Công an có mặt hiện trường xác minh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu xác định, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người nghe tiếng nổ và phát hiện lửa bùng lên từ phòng trọ số 4. Ít phút sau, Trần Bá Triết (24 tuổi, quê ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, TP Cần Thơ) cầm dao chạy ra khỏi phòng trọ của chị P.T.N.H. (32 tuổi, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long).

Chị H. chạy theo phía sau trong tình trạng quần áo bốc cháy. Khi đến cửa nhà trọ, nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó. Trên người chị H. có nhiều vết thương nghi do dao đâm, cơ thể bị cháy.

Hiện công an đang tạm giữ Triết để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.