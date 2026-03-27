Ngày 27-3, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với V.V.D.; H.V.P. và L.V.V. (cùng SN 2008, trú tại bản Thèn Sin 2, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu) về tội "Giết người".

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, tối 17-3, V.V.D. rủ H.V.P. lên trung tâm tỉnh Lai Châu để tìm đánh nhóm thanh niên xã Khun Há, tỉnh Lai Châu gồm: T.V.X. (SN 2007), L.V.X. (SN 2006), V.V.T. (SN 2007), L.V.N. (SN 2009) đang ăn đêm tại quán Xuân Bắc, tổ 24, phường Tân Phong. Trong lúc chờ đối phương, nhóm của D. rủ thêm hai người khác cùng tham gia, gồm L.V.V. (SN 2008, "Vũ gầy") và L.V.V. (SN 2008, "Vũ béo"), đồng thời chuẩn bị hung khí là một thanh kiếm kim loại dạng kiếm Nhật do H.V.P. mang đến, cùng nhiều vỏ chai bia.

Đến khoảng 1 giờ ngày 18-3, khi nhóm của T.V.X. cùng rời quán trên bằng hai xe mô tô, nhóm của D. và V. cầm theo hung khí đã chuẩn bị từ trước truy đuổi. Khi đuổi đến khu vực trước nhà nghỉ Ngọc Anh, tổ 26, phường Tân Phong, thì chặn được xe của X., D. dùng kiếm đâm, chém nhiều phát vào vùng đầu, vùng lưng. Còn V. cầm chai bia thủy tinh đánh nhiều phát vào người X. Chỉ đến khi thấy nạn nhân bị thương nặng, xin tha, các đối tượng mới dừng lại.

Hậu quả, X. phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu với nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Tân Phong và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, triệu tập các đối tượng liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.