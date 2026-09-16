Nam thần TVB từng khiến hàng triệu cô gái mê mẩn, chia tay đòi người yêu trả tiền nồi cơm điện, giờ livestream bán băng vệ sinh

Có những ngôi sao từng khiến hàng triệu phụ nữ mê mẩn trên màn ảnh, nhưng khi ánh hào quang qua đi, đời tư lại trở thành điều khiến khán giả thất vọng nhất. Ôn Triệu Luân là một trường hợp như vậy.

Từng là nam thần đình đám của TVB thập niên 1990, sở hữu hàng loạt vai diễn kinh điển, nam diễn viên nay phải livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Nhưng điều khiến công chúng nhớ đến anh không chỉ là sự nghiệp sa sút, mà còn là những câu chuyện tình cảm và tiền bạc từng gây tranh cãi dữ dội.

Câu chuyện phía sau hình ảnh nam thần

Ôn Triệu Luân từng là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Anh ghi dấu qua các bộ phim như Nghĩa Bất Dung Tình, Kiếp Này Không Hối Tiếc, Bông Hồng Lửa, Lộc Đỉnh Ký... Với ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất linh hoạt, anh từng được mệnh danh là "nam thần sát gái" của TVB.

Nhưng phía sau sự nghiệp rực rỡ là đời tư không ít tai tiếng.

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh bất ngờ nhắc lại chuyện Ôn Triệu Luân từng yêu nữ diễn viên Trần Mai Hinh. Theo lời kể của ông, sau khi chia tay, nam diễn viên yêu cầu bạn gái cũ hoàn trả toàn bộ số tiền mình từng chi trong thời gian yêu nhau.

Thậm chí, câu chuyện còn được nhắc đến với chi tiết anh muốn lấy lại cả nồi cơm điện.

Vương Tinh thẳng thắn nhận xét: "Tiền bỏ ra lúc yêu đương sao có thể đòi về được?". Phát ngôn này khiến câu chuyện một lần nữa gây chú ý. Ôn Triệu Luân sau đó phủ nhận, cho rằng đạo diễn đang cố tình bịa đặt và gây thị phi.

Tuy nhiên, năm 1996, Trần Mai Hinh từng đưa vụ việc ra truyền thông và cho biết Ôn Triệu Luân yêu cầu cô hoàn trả khoảng 140.000 HKD, tương đương gần 500 triệu đồng, với lý do đây là khoản tiền anh cho cô vay. Theo lời nữ diễn viên, cô thậm chí bị bạn trai cũ thuê luật sư kiện đòi tiền.

Câu chuyện đúng sai đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi, bởi những thông tin được công bố chủ yếu xuất phát từ lời kể của các bên liên quan. Nhưng rõ ràng, bê bối này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Ôn Triệu Luân trong mắt công chúng.

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn trải qua nhiều mối quan hệ và hai cuộc hôn nhân trước khi đến với người vợ hiện tại là Triệu Đình. Một số tình cũ từng đưa ra cáo buộc liên quan đến tiền bạc và cách đối xử, trong đó có câu chuyện người vợ cũ được cho là phải gánh khoản nợ đầu tư bất động sản lên tới hàng triệu HKD.

Từ một ngôi sao hàng đầu, Ôn Triệu Luân dần biến mất khỏi màn ảnh chính thống.

Hiện tại, anh chủ yếu nhận vai phụ, hoạt động ít hơn trước và chuyển sang livestream bán hàng. Năm 2021, nam diễn viên từng gây chú ý khi bán băng vệ sinh, quần bảo hộ và nhiều sản phẩm dành cho phụ nữ trên mạng xã hội.

Một số người chế giễu, nhưng cũng có khán giả cho rằng kiếm tiền bằng lao động chân chính không có gì đáng xấu hổ. Chính Ôn Triệu Luân từng nói: "Sẽ có người cười tôi vì mua băng vệ sinh cho vợ, nhưng còn đáng buồn cười hơn khi đàn ông không biết vợ mình dùng loại nào".

Chỉ khi biến cố xảy ra người ta mới thôi diễn

Câu chuyện của Ôn Triệu Luân khiến người ta nhận ra một điều: Một người đàn ông có thể thành công trên màn ảnh, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh ta biết cách giữ gìn những mối quan hệ ngoài đời.

Tiền bạc trong tình yêu vốn là vấn đề nhạy cảm. Khi hai người còn yêu nhau, việc ai trả tiền, ai tặng quà đôi khi không được tính toán quá rõ ràng. Nhưng sau khi chia tay, nếu mọi khoản chi tiêu đều bị biến thành món nợ phải hoàn trả, tình yêu rất dễ trở thành một cuộc giao dịch.

Dĩ nhiên, nếu đó thực sự là khoản vay, việc yêu cầu hoàn trả là quyền chính đáng. Nhưng nếu những món quà hay chi phí tự nguyện trong thời gian yêu đương cũng bị mang ra tính toán từng đồng, người ta không khỏi đặt câu hỏi về cách một người nhìn nhận tình cảm.

Một mối quan hệ tử tế không nằm ở việc ai đã chi nhiều hơn, mà ở cách hai người đối xử với nhau sau khi không còn đi cùng một con đường.

Điều đáng tiếc nhất trong câu chuyện này có lẽ không phải là việc một ngôi sao phải livestream bán hàng, mà là sự đối lập giữa hình ảnh hào nhoáng năm nào và những tranh cãi đời tư kéo dài. Bởi khán giả có thể tha thứ cho một nghệ sĩ hết thời. Nhưng rất khó để họ quên cảm giác thất vọng khi thần tượng của mình bị gắn với những câu chuyện thiếu tử tế.

Ôn Triệu Luân từng có tất cả những gì một nam diễn viên mơ ước: ngoại hình, danh tiếng, sự nghiệp và lượng người hâm mộ khổng lồ.

Nhưng danh tiếng có thể mất đi chỉ sau vài scandal, còn cách một người đối xử với những người từng yêu thương mình sẽ quyết định hình ảnh của họ tồn tại bao lâu trong lòng công chúng.

Từ nam thần TVB đến người livestream bán từng sản phẩm, cuộc đời Ôn Triệu Luân là lời nhắc rằng ánh hào quang không thể che lấp mãi những vấn đề trong cách sống.

Và đôi khi, điều khiến một người đàn ông mất đi nhiều nhất không phải tiền bạc hay sự nghiệp, mà là sự tôn trọng của những người từng tin tưởng mình.