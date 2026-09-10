"Nam thần" Thủ khoa bác sĩ nội trú Răng hàm mặt Phạm Quang Minh: Biến ước mơ của ông ngoại thành mục tiêu phấn đấu

Chiều 9/9, Phạm Quang Minh, 24 tuổi, có mặt tại Ngày hội chọn ngành bác sĩ nội trú năm 2026 (Match Day) của Đại học Y Hà Nội. Trong gần 2.000 thí sinh dự thi năm nay, có 780 người thuộc ba lĩnh vực Y khoa, Răng hàm mặt và Y học cổ truyền đủ điều kiện tham gia ngày hội.

Minh là người đạt điểm cao nhất nhóm Răng hàm mặt, với 9,08 điểm bài thi cơ sở, 8,75 điểm chuyên ngành 1 và 9,17 điểm chuyên ngành 2, tổng 27/30.

Nuôi dưỡng đam mê từ định hướng của gia đình

Phạm Quang Minh (quê ở phường Duy Tiên, Ninh Bình), là cựu học sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Biên Hòa, sinh ra trong một gia đình có truyền thống và những người thân theo ngành y. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự thắp lên ước mơ trở thành bác sĩ nha khoa lại bắt nguồn từ một kỷ niệm giản dị với ông ngoại, theo báo Ninh Bình.

Quang Minh cùng bố mẹ trong lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 27/8 - Ảnh: Ngôi Sao

Sau một lần đi khám và làm răng, ấn tượng trước tác phong chỉn chu và môi trường làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ y, bác sỹ, ông ngoại đã nhắn nhủ mong muốn người cháu trai sau này sẽ theo học ngành Răng Hàm Mặt.

Biến kỳ vọng của gia đình thành mục tiêu phấn đấu, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Minh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội với số điểm 28,65/30. Trải qua 6 năm học tập nghiêm túc, nam sinh hoàn thành chương trình đại học với điểm tích lũy 7,38/10, tạo tiền đề vững chắc cho những bước tiến tiếp theo.

Ý định thử sức với kỳ thi Bác sĩ nội trú - chương trình đào tạo đặc thù, chất lượng cao mà mỗi sinh viên y khoa chỉ có một cơ hội duy nhất để dự thi không phải là mục tiêu Minh đặt ra từ những ngày đầu. Quyết tâm này được hình thành vào năm học thứ 4, khi anh có cơ hội phụ việc tại một phòng khám.

Tại đây, sự chuyên nghiệp trong phong thái xử lý ca bệnh cùng sự chỉ bảo tận tình của một bác sĩ nội trú đi trước đã giúp Minh nhận thức rõ: Nội trú là môi trường tối ưu để tôi luyện bản lĩnh và tay nghề lâm sàng.

Không có con đường nào trải sẵn hoa hồng

Kỳ thi bác sĩ nội trú Răng Hàm Mặt gồm ba bài thi, bao quát kiến thức khoảng 13 môn từ cơ sở đến chuyên ngành. Mỗi bài có 120 câu hỏi trắc nghiệm trong 90 phút.

Phạm Quang Minh trong buổi Match Day 2026 - Ảnh: Như Hoàn

Để đủ điều kiện dự thi nội trú, sinh viên Răng Hàm Mặt phải vượt qua phần thi lâm sàng theo hình thức "chạy trạm". Phòng thi được chia thành 10 trạm, mỗi trạm khoảng 10 phút, yêu cầu thực hiện một kỹ năng hoặc xử lý một tình huống trên mô hình, như hàn răng, nhổ răng, nắn chỉnh răng.

Các thầy cô đứng xung quanh quan sát từng thao tác. Nếu không vượt qua, sinh viên phải chờ nhiều tháng để thi lại và không đủ điều kiện dự thi bác sĩ nội trú.

Bên cạnh đó, năm thứ sáu là giai đoạn căng thẳng nhất khi Minh vừa phải hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp vừa chuẩn bị cho kỳ thi nội trú.

Để vượt qua khối lượng công việc này, Quang Minh đã xây dựng một chiến lược học tập bài bản ngay từ đầu năm thứ 5. Thay vì học thuộc lòng một cách máy móc, phương pháp cốt lõi của anh là đi sâu vào bản chất. Minh lấy 4 môn cơ sở gồm: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền làm nền tảng để giải thích cặn kẽ các hiện tượng bệnh lý chuyên ngành. Khi lý thuyết cơ sở được kết nối chặt chẽ với thực tiễn lâm sàng, việc học không còn là gánh nặng mà trở thành niềm say mê nghiên cứu.

Trong giai đoạn nước rút, cường độ học tập được đẩy lên mức 10 - 12 tiếng mỗi ngày tại các không gian tự học 24/7. Dù vậy, nam sinh luôn duy trì nguyên tắc kỷ luật: ngủ đủ 7 - 8 tiếng để bảo đảm não bộ phục hồi. Những lúc gặp áp lực hoặc căng thẳng đến mức "đầu óc trống rỗng", Minh chọn cách tạm dừng, hít thở sâu, nghe nhạc để cân bằng lại tinh thần trước khi tiếp tục.

Phạm Quang Minh cùng Nguyễn Đức Anh Quân - thủ khoa Y khoa và Phạm Đức Thành - thủ khoa Y học cổ truyền - Ảnh: HMU

"Trước đây tôi có thể học một mạch đến khi mệt thì thôi nhưng thời điểm đó, tôi càng cố đọc, kiến thức như càng trôi tuột", Minh kể.

Nỗ lực của nam sinh được trả lời bằng kết quả thủ khoa bác sĩ nội trú Răng Hàm Mặt. "Tôi đã tự tính được khoảng điểm đạt được nhưng không ngờ trở thành thủ khoa. Đây là lần đầu trong đời tôi được xướng tên ở vị trí này", Minh nói với Ngôi Sao.

Chia sẻ về dự định trong 3 năm học bác sĩ nội trú sắp tới, Phạm Quang Minh đặt mục tiêu sẽ tận dụng tối đa từng ca lâm sàng để mài giũa tay nghề, tiếp cận công nghệ hiện đại, đồng thời học hỏi y đức từ các thế hệ đi trước. Về việc lựa chọn mảng chuyên sâu giữa nha khoa hay phẫu thuật chấn thương hàm mặt, anh cho biết sẽ tiếp tục tham khảo và trải nghiệm thực tế lâm sàng để có quyết định phù hợp nhất.

Với những sinh viên y khoa khóa dưới đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn thi nội trú, Thủ khoa Phạm Quang Minh gửi gắm lời khuyên thiết thực: Hãy bắt đầu ôn tập sớm, chú trọng học sâu bản chất và tìm cho mình những người bạn chung chí hướng. Ranh giới lớn nhất chính là nỗi sợ của bản thân; chỉ cần giữ vững sự kiên trì và kỷ luật, cánh cửa nội trú sẽ luôn rộng mở đón chờ những người có đủ đam mê và khát vọng.