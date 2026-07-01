Nam thần thanh xuân tuyên bố tái hôn sau 8 năm ly dị, danh tính cô dâu mới gây ngỡ ngàng

Vào ngày 29/6, Ngô Kiến Hào đăng tải thông báo đã tái hôn sau 8 năm ly hôn vợ cũ. Anh đăng ảnh nắm tay vợ mới ngọt ngào cùng lời nhắn gửi đến fan. Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng Trung Quốc bùng nổ, leo lên vị trí đứng đầu hot search mạng xã hội Weibo. Ban đầu, có thông tin cho rằng cô dâu năm nay 27 tuổi, kém chú rể vừa tròn 20 tuổi.

Nhưng đến ngày 30/6, truyền thông xác nhận vợ Ngô Kiến Hào là nữ ca sĩ người Nhật Bản Emi Aramaki, năm nay 35 tuổi, kém anh 12 tuổi. Cặp đôi đăng ký kết hôn tại Las Vegas, Mỹ vào hồi tháng 5 vừa qua. Emi Aramaki sinh ra tại Fukuoka, Nhật Bản và chuyển đến London cùng gia đình năm 9 tuổi. Cô bắt đầu học piano từ năm 3 tuổi, tốt nghiệp Đại học University College London, phát triển sự nghiệp ở Mỹ, Anh và các quốc gia khác. Tới năm 2024 cô trở về Nhật Bản, ký hợp đồng và phát hành album, theo đuổi dòng nhạc city pop retro, sáng tác và soạn nhạc độc lập.

Ngô Kiến Hào công bố kết hôn vào hôm qua. Ảnh: Weibo

Truyền thông xác nhận vợ Ngô Kiến Hào là nữ ca sĩ người Nhật Bản Emi Aramaki. Ảnh: Strait Times

Trên mạng xã hội, netizen không khỏi trầm trồ trước tài năng và nhan sắc của vợ Ngô Kiến Hào. Có thể nói rằng anh có khởi đầu khá viên mãn với "mùa xuân thứ 2" trong đời. Phải mất 8 năm kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân cũ, nam thần thanh xuân đình đám một thời mới công bố tái hôn.

Emi Aramaki năm nay 35 tuổi, kém Ngô Kiến Hào 12 tuổi. Ảnh: X

Emi Aramaki sinh ra tại Fukuoka, Nhật Bản và chuyển đến London cùng gia đình năm 9 tuổi. Ảnh: X

Cô bắt đầu học piano từ năm 3 tuổi, tốt nghiệp Đại học University College London, phát triển sự nghiệp ở Mỹ, Anh và các quốc gia khác. Ảnh: X

Tới năm 2024 cô trở về Nhật Bản, ký hợp đồng và phát hành album, theo đuổi dòng nhạc city pop retro, sáng tác và soạn nhạc độc lập. Ảnh: X

Ngô Kiến Hào sinh năm 1978, là "nam thần thanh xuân" nức tiếng Cbiz. Đầu thập niên 2000, anh đã cùng Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên tập hợp thành nhóm F4 trong phim Vườn Sao Băng, nổi tiếng khắp châu Á. Bộ tứ còn bước ra khỏi màn ảnh, tạo thành nhóm nhạc được yêu thích. Dù không có ngoại hình nổi trội, Ngô Kiến Hào vẫn rất được yêu mến và có tầm ảnh hưởng lớn khắp châu Á.

Anh là 1 mẩu của nhóm F4 đình đám châu Á. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, đời sống riêng tư lại là 1 "vết trầm" với tên tuổi anh. Ngô Kiến Hào và vợ cũ Thạch Trinh Thiện (Arissa Cheo) - ái nữ tỷ phú Singapore từng có cuộc hôn nhân ồn ào. Họ quen nhau vào năm 2006 khi Thạch Trinh Thiện tham gia một dự án MV của nam ca sĩ. Sau thời gian đầu hẹn hò, cả hai từng chia tay vì yêu xa khi Ngô Kiến Hào hoạt động chủ yếu tại Đài Loan (Trung Quốc) còn Thạch Trinh Thiện sống ở Singapore và Mỹ.

Đến năm 2007, cặp đôi tái hợp, tiếp tục yêu nhau khoảng 6–7 năm trước khi tổ chức hôn lễ tại Los Angeles (Mỹ) vào tháng 11/2013. Thời điểm đó, chuyện tình của họ được xem là một trong những chuyện tình đẹp của làng giải trí châu Á. Ngô Kiến Hào nhiều lần chia sẻ rằng cả hai đều theo đạo Cơ Đốc và cùng có quan điểm nghiêm túc về hôn nhân, thậm chí từng nói họ giữ gìn sự thân mật trước khi kết hôn vì đức tin.

Ngô Kiến Hào có cuộc hôn nhân ồn ào với vợ cũ. Ảnh: Weibo

Nhưng chỉ ít tháng sau đám cưới, hôn nhân của Ngô Kiến Hào bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Từ năm 2014 trở đi, truyền thông liên tục đưa tin hai người ly thân, hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội và thường xuyên đăng những dòng trạng thái đầy ẩn ý. Thạch Trinh Thiện nhiều lần viết rằng cô cảm thấy bị chồng bỏ rơi, không được quan tâm, thậm chí cho rằng chồng đã "gạch tên cô khỏi cuộc sống". Đáp lại, Ngô Kiến Hào cũng đăng những thông điệp mang tính phản bác, khiến những mâu thuẫn riêng tư bị công khai trước công chúng. Những màn "đấu khẩu" trên Instagram khiến cuộc hôn nhân của họ trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều năm.

Drama lớn nhất xảy ra khi phía gia đình và bạn bè của Thạch Trinh Thiện công khai chỉ trích Ngô Kiến Hào sau khi thông tin ly hôn xuất hiện. Họ cáo buộc nam diễn viên có nhiều hành vi khiến hôn nhân đổ vỡ, bao gồm: thường xuyên không về nhà vào các dịp lễ; bị nghi có quan hệ mập mờ với những phụ nữ khác; để vợ tự chi trả vé máy bay nếu muốn đi cùng chồng trong các chuyến công tác; không bao giờ nhận sai sau mỗi cuộc cãi vã; và phát ngôn trước truyền thông không đúng với thực tế cuộc sống hôn nhân. Đây đều là những cáo buộc từ phía người thân và bạn bè của Thạch Trinh Thiện, còn Ngô Kiến Hào phủ nhận hoặc không thừa nhận các cáo buộc ngoại tình và cho rằng nguyên nhân chính là hai người khác biệt về quan điểm sống cũng như không còn hòa hợp.

Không còn yêu thương, họ liên tiếp đấu tố nhau. Ảnh: Weibo

Trong quá trình chia tay, cũng có thông tin cho biết Ngô Kiến Hào là người nhiều lần chủ động nộp đơn xin ly hôn. Ban đầu Thạch Trinh Thiện không đồng ý vì cô coi hôn nhân là điều rất thiêng liêng và muốn cứu vãn mối quan hệ. Ngoài ra, quy định pháp luật của Singapore về thời điểm đó cũng khiến thủ tục ly hôn không thể hoàn tất ngay, khi việc ly thân trong một khoảng thời gian nhất định và sự đồng thuận của hai bên là những yếu tố quan trọng trong quá trình giải quyết. Sau nhiều năm sống ly thân và không thể hàn gắn, đến tháng 6/2018, cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 5 năm sau gần một thập kỷ quen biết và yêu nhau.

Đến lúc này, đôi bên mới ngừng đấu tố nhau trên mạng xã hội. Ngô Kiến Hào tập trung trở lại sự nghiệp diễn xuất, âm nhạc và các hoạt động thời trang, trong khi Thạch Trinh Thiện giữ cuộc sống kín tiếng hơn. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu bằng một chuyện tình được ngưỡng mộ nhưng kết thúc trong nhiều mâu thuẫn công khai trên mạng xã hội, những lời tố cáo qua lại khiến công chúng ngán ngẩm.

Sau 8 năm ly hôn, Ngô Kiến Hào mới tái hôn. Ảnh: Weibo

Nguồn: Strait Times

MINH HỒNG