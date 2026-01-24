Nam thần đẹp nhất thế giới đang gặp nguy hiểm, cầu ông lớn giải cứu

Chiều 23/1, tờ Koreaboo đưa tin, V (BTS) đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm và phải đối mặt với lời đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Theo nguồn tin, 1 người phụ nữ mới đây đã tuyên bố trên livestream sẽ mang theo chất có hại vào concert sắp tới của BTS để tạt lên người V.

Tuyên bố gây sốc của người phụ nữ đã gây ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng fan thành viên BTS. Nhiều khán giả quan ngại sâu sắc rằng nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, V có thể sẽ gặp nguy hiểm và đối mặt với tình huống kinh hoàng chưa từng thấy trong sự nghiệp.

1 người phụ nữ hung hăng dọa tạt axit lên người V. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt lên án hành động quá khích của người phụ nữ nói trên. Song song với đó, người hâm mộ đã đồng loạt gửi báo cáo nóng tới "ông lớn" HYBE - công ty chủ quản của V, để họ ý thức được tình hình nguy cấp và có biện pháp bảo vệ tuyệt đối cho nam thần tượng. Đồng thời, fan cũng bày tỏ hy vọng HYBE sẽ đưa người phụ nữ dọa tạt axit V vào danh sách đen và cấm nhân vật này tới tất cả những buổi hòa nhạc của BTS trong tương lai.

Hiện tại chưa rõ chính xác nguyên nhân khiến người phụ nữ muốn ra tay làm hại nam thần BTS. Nhưng theo Koreaboo, nguồn cơn rất có thể xuất phát từ những ảo tưởng trong suy nghĩ của người này.

Công chúng yêu cầu "ông lớn" HYBE tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho V. Ảnh: Naver

V nhiều lần được các tạp chí, đơn vị truyền thông quốc tế như Nubia, TechnoSports... chọn là “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới”. Ảnh: Nate

Đây không phải lần đầu 1 thành viên BTS nhận được lời đe dọa nghiêm trọng từ người xa lạ. Hồi giữa năm 2023, tài khoản Twitter có tên @chu02859 đã đăng hình ảnh nhạy cảm cùng lời đe dọa tới tính mạng Jungkook (BTS). Kẻ này tự nhận mình đã gửi đồ ăn đến nhà Jungkook và bị nam idol thẳng thừng từ chối trên sóng livestream. Không chỉ đe dọa tính mạng Jungkook, cô gái còn tuyên bố: "Tôi biết địa chỉ nhà Jungkook, ngay gần nhà tôi thôi. Anh ta thật thô lỗ khi từ chối đồ ăn tôi gửi".

Ngay lập tức, fan BTS đã thông báo vụ việc đến công ty chủ quản HYBE. Tuy nhiên fan cuồng này vẫn vô cùng hung hăng, tuyên bố không ai có thể ngăn mình lại, thậm chí còn nhắn tin với 1 fan cuồng khác để xin địa chỉ mới của Jungkook. Theo tìm hiểu của truyền thông, kẻ đe dọa em út BTS được cho là 1 cô gái 17 tuổi, quốc tịch Indonesia và từng sống ở Hàn Quốc.