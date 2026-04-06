Cheon Minuk từ “Đảo Thiên Đường” đến sức hút ngày càng rõ nét tại Việt Nam

Hình ảnh Cheon Minuk tại chương trình “Đảo Thiên Đường” để lại nhiều ấn tượng

Cheon Minuk là một trong những gương mặt từng nhận được sự chú ý đáng kể từ khán giả Việt Nam sau khi xuất hiện tại chương trình “Đảo Thiên Đường”. Với hình ảnh lịch lãm, thân thiện và phong thái gần gũi, nam nghệ sĩ nhanh chóng tạo được thiện cảm với công chúng, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ quan tâm đến phong cách sống, thời trang và làm đẹp.

Sức hút của Minuk không chỉ đến từ yếu tố hình ảnh, mà còn nằm ở cách anh xây dựng sự kết nối tự nhiên với khán giả. Sau chương trình, tên tuổi của anh tiếp tục được nhắc đến thông qua nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm và những lần xuất hiện tại Việt Nam. Việc liên tục hiện diện trong các chương trình có tính kết nối công chúng cho thấy Minuk không đơn thuần là một gương mặt được biết đến từ truyền hình, mà đang từng bước mở rộng ảnh hưởng của mình tại thị trường Việt Nam.

Chính sự gần gũi và khả năng tạo thiện cảm đó đã giúp Cheon Minuk trở thành gương mặt phù hợp với các hoạt động mang tính cộng đồng, truyền thông hình ảnh và kết nối công chúng. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng lý giải vì sao anh tiếp tục được Beauty Summit lựa chọn đồng hành trong mùa triển lãm năm 2026.

Hành trình đồng hành cùng Beauty Summit từ năm 2024 đến năm 2026

Cheon Minuk giao lưu cùng người hâm mộ tại Beauty Summit 2025

Trước khi chính thức đảm nhận vai trò Friend of House tại Beauty Summit 2026, Cheon Minuk đã có hành trình đồng hành cùng triển lãm trong hai mùa trước đó. Vào các năm 2024 và 2025, anh xuất hiện tại Beauty Summit với vai trò KOC có tầm ảnh hưởng, trực tiếp trải nghiệm, tham gia tương tác và góp phần lan tỏa hình ảnh của chương trình đến với cộng đồng quan tâm đến ngành làm đẹp.

Việc đồng hành liên tục trong nhiều năm cho thấy mối liên kết giữa Minuk và Beauty Summit không mang tính nhất thời, mà được hình thành qua quá trình hiện diện thực tế, trải nghiệm trực tiếp và từng bước tạo dựng sự gắn bó với tinh thần của triển lãm. Từ vị trí một gương mặt đồng hành trong các hoạt động trải nghiệm, đến năm 2026, Minuk được công bố với vai trò Friend of House, đánh dấu một bước chuyển rõ rệt trong hành trình song hành cùng Beauty Summit.

Sự thay đổi vai trò này không chỉ là một sự nâng cấp về mặt hình ảnh, mà còn là sự ghi nhận đối với mức độ gắn bó ngày càng rõ nét giữa nghệ sĩ và chương trình. Đồng thời, đây cũng là bước đi cho thấy Beauty Summit đang ngày càng chú trọng hơn đến việc lựa chọn những gương mặt có khả năng đồng hành lâu dài, góp phần truyền tải tinh thần của triển lãm một cách bền vững và thuyết phục hơn.

Beauty Summit 2026 và vai trò của Cheon Minuk trong việc lan tỏa hình ảnh triển lãm

Cheon Minuk chính thức đồng hành cùng Beauty Summit 2026 với vai trò Friend of House

Beauty Summit 2026 được định vị là triển lãm thương mại quốc tế lớn nhất ngành làm đẹp tại Việt Nam, nơi quy tụ nhiều thương hiệu, chuyên gia, đơn vị phân phối, đối tác quốc tế cùng chuỗi hoạt động kết nối, giao thương và cập nhật xu hướng đáng chú ý trong ngành. Trong bối cảnh triển lãm ngày càng mở rộng về quy mô và sức ảnh hưởng, việc lựa chọn những gương mặt đồng hành phù hợp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược hình ảnh và truyền thông tổng thể.

Với Beauty Summit 2026, Cheon Minuk không chỉ mang lại sức hút ở góc độ công chúng, mà còn góp phần bổ sung một điểm chạm hình ảnh phù hợp với tinh thần trẻ trung, hiện đại và kết nối mà chương trình đang hướng tới. Sự hiện diện của anh giúp Beauty Summit mở rộng khả năng tiếp cận tới nhóm khán giả trẻ, đồng thời gia tăng sự chú ý của công chúng dành cho các hoạt động của triển lãm.

Ở một tầng sâu hơn, vai trò Friend of House còn cho thấy Minuk không chỉ xuất hiện như một gương mặt khách mời, mà được kỳ vọng sẽ cùng đồng hành trong việc lan tỏa hình ảnh, tinh thần và giá trị mà Beauty Summit đang xây dựng. Đây là yếu tố giúp vai trò của anh tại triển lãm năm nay mang ý nghĩa rõ nét hơn, không dừng ở sự hiện diện, mà hướng tới khả năng tạo ra sự kết nối lâu dài giữa chương trình với cộng đồng quan tâm đến ngành làm đẹp.

Cheon Minuk chia sẻ về vai trò Friend of House tại họp báo Beauty Summit 2026

Cheon Minuk tại họp báo Beauty Summit 2026

Tại họp báo Beauty Summit 2026, Cheon Minuk đã có những chia sẻ thể hiện rõ tinh thần đồng hành cùng chương trình trong chặng đường mới. Anh cho biết bản thân cảm thấy vinh dự khi trở thành Friend of House sau hành trình đồng hành cùng Beauty Summit từ năm 2024. Theo Minuk, vai trò này không chỉ là sự hiện diện về mặt hình ảnh, mà còn là cơ hội để anh trở thành một người đồng hành cùng triển lãm trong việc lan tỏa tinh thần và giá trị mà Beauty Summit theo đuổi.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn, không chỉ ở góc độ chuyên môn mà còn như một cầu nối giữa thị trường Hàn Quốc và cộng đồng làm đẹp tại Việt Nam. Anh kỳ vọng thông qua sự đồng hành này, mình có thể mang đến những góc nhìn gần gũi hơn về xu hướng làm đẹp quốc tế, chia sẻ thêm những kinh nghiệm thực tiễn và góp phần thúc đẩy những kết nối có ý nghĩa giữa thương hiệu, chuyên gia và cộng đồng làm đẹp ở nhiều quốc gia.

Đáng chú ý, Minuk nhấn mạnh rằng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở sự hiện diện tại một triển lãm, mà ở khả năng biến Beauty Summit trở thành một điểm chạm truyền cảm hứng, nơi có thể mở ra những cơ hội hợp tác và phát triển thực tế sau chương trình. Chia sẻ này cho thấy sự nghiêm túc trong vai trò mới của anh, đồng thời phản ánh phần nào định hướng mà Beauty Summit đang theo đuổi trong việc tạo ra giá trị lâu dài cho ngành.

Friend of House phù hợp với hình ảnh và định hướng phát triển của Cheon Minuk tại Việt Nam

Sở hữu hình ảnh gần gũi, dễ tạo thiện cảm cùng lượng khán giả trẻ ổn định, Cheon Minuk được xem là gương mặt phù hợp để đồng hành cùng các hoạt động mang tính kết nối cộng đồng tại Beauty Summit 2026. Sự xuất hiện của anh không chỉ gia tăng sức hút cho triển lãm ở góc độ truyền thông, mà còn góp phần củng cố hình ảnh của Beauty Summit như một chương trình có khả năng kết nối đa dạng giữa thương hiệu, chuyên gia và công chúng.

Việc Minuk liên tục xuất hiện tại các triển lãm trong nước trong thời gian qua cũng cho thấy định hướng phát triển hình ảnh lâu dài của anh tại thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh giao lưu văn hóa và hợp tác khu vực ngày càng được mở rộng, sự hiện diện bền bỉ của một gương mặt quốc tế như Cheon Minuk tại Beauty Summit không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn phản ánh xu hướng kết nối sâu hơn giữa ngành làm đẹp Việt Nam với những giá trị mang tính khu vực.

Sự đồng hành của Cheon Minuk ở vai trò Friend of House vì vậy được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn đáng chú ý của Beauty Summit 2026, góp phần gia tăng sức lan tỏa của triển lãm và mở rộng hơn nữa khả năng kết nối giữa cộng đồng làm đẹp Việt Nam với các xu hướng và đối tác quốc tế.