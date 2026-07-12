Nam thần cao 1m83 vừa đăng quang Á vương đã lấn sân ca hát, mẹ là NSƯT nổi tiếng

Trong buổi gặp gỡ truyền thông sau thời gian đăng quang, Á vương Minh Tuấn giới thiệu hình ảnh mới với vai trò ca sĩ, mảnh ghép hoàn thiện mô hình nghệ sĩ trình diễn đa năng gồm ba lĩnh vực diễn viên, người mẫu và ca sĩ mà anh theo đuổi.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi ra mắt là màn song ca bài Papa của ca sĩ, nhạc sĩ người Canada Paul Anka giữa Minh Tuấn và mẹ, NSƯT Thanh Tâm, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Công an nhân dân. Anh chọn ca khúc này như lời cảm ơn gửi đến người cha đã luôn âm thầm đứng phía sau làm điểm tựa cho mình. Cũng trong dịp này, Minh Tuấn chính thức giới thiệu ca khúc Thanh xuân do nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy sáng tác, chính là tiết mục từng giúp anh giành giải The Best Talent tại cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Thừa hưởng giọng hát từ mẹ nhưng Minh Tuấn thừa nhận hai mẹ con "yêu quý nhau nhưng không tìm được tiếng nói chung trong việc học nhạc". Anh hài hước kể chính mẹ là người giới thiệu anh đến trung tâm của giảng viên thanh nhạc Đinh Lan Hương, Trưởng khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, và môi trường đó phù hợp với anh hơn.

NSƯT Thanh Tâm cũng nhìn nhận khoảng cách thế hệ trong âm nhạc giữa hai mẹ con: "Thế hệ chúng tôi hát nhạc trữ tình tròn vành rõ chữ, nên khi dạy con là phải dìm cái tôi, khi mềm mỏng, khi cứng rắn, để tìm tiếng nói chung. Rất may tôi được em Đinh Lan Hương giúp. Đinh Lan Hương kỹ tính nói với tôi nếu Tuấn không tiến bộ thì sẽ trả lại đấy. Tôi lo lắm. Hai tháng sau thì Đinh Lan Hương nói Tuấn bắt đầu có màu rồi đấy. Tôi hạnh phúc lắm".

Về phần mình, giảng viên Đinh Lan Hương cho biết Minh Tuấn mới học được 3 tháng và cô chưa cho học bài hát mà tập trung rèn giọng, hơi thở, kỹ thuật. Cô đánh giá học trò có sự kiên trì, đam mê và định hướng anh phát triển theo hình ảnh nghệ sĩ đa năng, khuyến khích đi học nhảy và nghe nhiều nhạc nước ngoài.

Chia sẻ về con đường sắp tới, Minh Tuấn khẳng định muốn hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc: "Trong ba năm qua, tôi đã chủ động trau dồi bản thân bằng cách theo học các khóa đào tạo về diễn xuất, kỹ năng trình diễn, thuyết trình, vũ đạo, thanh nhạc, song song với việc rèn luyện thể chất mỗi ngày. Những hành trang đó giúp tôi tự tin hơn, bản lĩnh hơn trước những thử thách và mở ra nhiều cơ hội để phát triển trên con đường nghệ thuật".

Anh cũng cho biết danh hiệu Á vương 3 chỉ là cánh cửa mở đầu: "Mọi người hỏi vì sao tôi làm được cái này cái kia, đơn giản tôi là người thích học hỏi. Không phải cứ có tài năng mới làm được, tôi tìm kiếm, học hỏi trau dồi, chinh phục thì mình sẽ làm được". Trên hành trình đó, anh nhận được sự định hướng, động viên từ gia đình cùng các nghệ sĩ như NSND Thái Bảo, NSND Tấn Minh, NSND Thu Huyền và đặc biệt là mẹ.

Có mặt tại sự kiện, MC Lê Anh đánh giá Minh Tuấn sở hữu nhiều lợi thế để phát triển ở cả ba lĩnh vực âm nhạc, người mẫu và diễn xuất, đồng thời gợi ý anh nên khai thác thế mạnh quảng bá du lịch gắn với danh hiệu Á vương. MC Mỹ Vân, người từng đào tạo Minh Tuấn về kỹ năng MC, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến cậu học trò nhỏ ngày nào trưởng thành nhanh chóng. Nhân dịp này, Minh Tuấn cũng khẳng định sẽ lan tỏa hình ảnh đẹp về du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch Hà Nội, trên các nền tảng mạng xã hội để xứng đáng với danh hiệu.

Hồi tháng 5, Minh Tuấn đoạt danh hiệu Á vương 3 cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 với vòng chung kết diễn ra tại Cần Thơ. Dù lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc, anh lọt Top 5 ở ba hạng mục phụ gồm Thời trang, Tài năng và Dự án cộng đồng, trong đó phần trình diễn ca khúc Thanh xuân được đặt hàng sáng tác riêng, kết hợp vũ đoàn chuyên nghiệp, đã mang về cho anh giải The Best Talent. Anh kể một tháng ở Cần Thơ ngày nào cũng dậy từ 5, 6 giờ sáng với lịch trình dày đặc, đến mức sau cuộc thi "đặt người xuống là ngủ luôn".

Sở hữu chiều cao 1,83 m, gương mặt sáng cùng khả năng thuyết trình lưu loát, Minh Tuấn từng tốt nghiệp khóa diễn xuất tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) và góp mặt trong các phim Đi giữa trời rực rỡ (đạo diễn Đỗ Thanh Sơn), Gió ngang khoảng trời xanh (đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh). Ở mảng người mẫu, anh từng theo học khóa đào tạo do siêu mẫu Hạ Vy trực tiếp hướng dẫn và mới đây xuất hiện trong show Aquafina tại Tuần lễ thời trang Việt Nam 2026. Hiện Minh Tuấn vẫn đang hoàn thành chương trình học tại Đại học Quốc gia Hà Nội song song với hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.