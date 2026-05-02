Nam thần bê bối một thời giờ xuống sắc tàn tạ khó nhận ra, nhưng riêng cách nuôi dạy con thì vẫn ghi điểm!

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hình ảnh gần đây của Trần Quán Hy khi "gã trai hư" vạn người mê ngày nào giờ xuất hiện với làn da sạm, nhiều nếp nhăn và phong cách có phần phong trần, già dặn hơn tuổi thật.

Tuy nhiên, trái ngược với sự "xuống dốc" về ngoại hình, tư duy nuôi dạy con cái của anh lại nhận được rất nhiều điểm cộng từ dư luận. Thay vì một ngôi sao ngông cuồng, công chúng thấy một người cha điềm tĩnh, lấy sự trưởng thành của con gái Alaia làm thước đo cho giá trị cuộc sống hiện tại.

Ưu tiên sự đồng hành thay vì bù đắp vật chất

Sự thay đổi lớn nhất của Trần Quán Hy nằm ở quan điểm về thời gian dành cho gia đình. Từng lớn lên trong sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha và chỉ được bù đắp bằng tiền bạc, anh quyết tâm không lặp lại sai lầm đó với con gái.

Trần Quán Hy xuống sắc khó nhận ra

Kể từ khi Alaia chào đời, nam tài tử gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí để có mặt trong mọi cột mốc lớn nhỏ của con. Anh cùng vợ thiết lập một nhịp sống kỷ luật, trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc và nuôi dạy hàng ngày thay vì phó mặc hoàn toàn cho bảo mẫu, điều mà không phải ông bố nổi tiếng nào cũng làm được.

Thiết lập ranh giới với thế giới ảo và chú trọng giáo dục thực tế

Trong một thời đại mà trẻ em dễ dàng bị bủa vây bởi các thiết bị điện tử, Trần Quán Hy lại chọn lối giáo dục có phần truyền thống nhưng rất khoa học. Anh hạn chế tối đa việc cho con sử dụng iPad hay điện thoại, thay vào đó là khuyến khích con đọc sách giấy và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Thay vì những bữa tiệc xa hoa thường thấy trong giới thượng lưu, anh đầu tư cho con những trải nghiệm thực tế tại các xưởng nghệ thuật hay những chuyến đi hòa mình vào thiên nhiên.

Cách tiếp cận này giúp đứa trẻ hình thành khả năng quan sát và cảm nhận thế giới một cách chân thực nhất ngay từ khi còn nhỏ.

Trần Quán Hy và con gái

Tôn trọng cá tính riêng và bài học về giá trị sáng tạo

Không áp đặt con phải trở thành một bản sao hay một ngôi sao trong tương lai, Trần Quán Hy để Alaia tự do bộc lộ cá tính thông qua những lựa chọn nhỏ nhất như trang phục hay sở thích cá nhân. Anh đóng vai trò là người đồng hành, khích lệ những ý tưởng sáng tạo của con thay vì đóng khung trong những chuẩn mực cứng nhắc.

Thậm chí, việc anh đưa những nét vẽ nguệch ngoạc của con vào các sản phẩm thời trang cá nhân cũng là một cách giáo dục tinh tế, giúp đứa trẻ hiểu được giá trị của lao động và sự sáng tạo, từ đó xây dựng sự tự tin tự thân bền vững.

Suy cho cùng, sự thay đổi của Trần Quán Hy không chỉ đơn thuần là quá trình trưởng thành của một cá nhân, mà còn là minh chứng cho việc định hướng giáo dục đúng đắn có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của một gia đình.

Dù hào quang nam thần năm xưa có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng những giá trị thực tế mà anh đang vun đắp cho con gái lại chính là thứ nền tảng bền vững, giúp "gã trai hư" ngày nào nhận được cái nhìn khắt khe nhưng đầy công nhận từ công chúng.