Nam thần 2 năm liền thắng Mai Vàng nhận vai xạ thủ làm nên kỳ tích chưa ai chạm tới của thể thao Việt

Ngày 26/10, ê-kíp phim “Viên đạn cuối cùng” chính thức công bố First Look Poster, hé lộ hình ảnh đầu tiên của dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ hành trình giành HCV Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio 2016. Phim do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, BC Pictures sản xuất, dự kiến ra rạp dịp Tết Dương lịch 2027. Đây là lần đầu tiên một kỳ tích thể thao có thật của Việt Nam được đưa lên màn ảnh rộng, và người gánh vai chính là Nhan Phúc Vinh, gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình giờ vàng.

Nhan Phúc Vinh trong vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở phim "Viên đạn cuối cùng". Ảnh: ĐPCC

Poster đầu tiên không để lộ trọn gương mặt nam chính. Khung hình cận cảnh tập trung vào bàn tay siết chặt khẩu súng, cánh tay khoác áo đỏ, còn góc mặt Nhan Phúc Vinh chỉ ẩn hiện trong bóng tối. Ánh sáng dồn hết vào bàn tay và thân súng, tạo cảm giác như mọi áp lực của cả một sự nghiệp đang dồn vào đúng một khoảnh khắc trước khi bóp cò. Tên phim được thiết kế bằng typography kim loại góc cạnh, nghiêng mạnh về phía trước, gợi tốc độ và sức nặng. Sắc đỏ đặt cạnh ánh kim lạnh trên nền tối như một lời gợi mở: đằng sau phát súng làm nên lịch sử là cuộc đấu căng thẳng mà khán giả ngày ấy chưa từng nhìn thấy.

“Tìm một diễn viên đóng Hoàng Xuân Vinh rất khó”

Đóng một nhân vật có thật, lại là người mà phong thái, giọng nói và thói quen đã in sâu trong trí nhớ công chúng, là thử thách không nhỏ với bất kỳ diễn viên nào. Thế nhưng với đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, câu hỏi chọn ai gần như không cần bàn cãi. “Tìm một diễn viên nam có thể đóng Hoàng Xuân Vinh rất khó. Ngoài Nhan Phúc Vinh, tôi chưa nghĩ ra được ai”, anh chia sẻ.

Theo đạo diễn, điều khiến anh chốt Nhan Phúc Vinh không chỉ là sự thẳng thắn và khiếu hài hước có nét tương đồng với xạ thủ ngoài đời, mà còn là niềm đam mê thể thao mãnh liệt của nam diễn viên. Với Đinh Tuấn Vũ, thần thái của một người thực sự yêu và sống cùng thể thao là thứ không dễ tìm ở bất kỳ ai, và đó là chìa khóa để hình ảnh vận động viên trên màn ảnh trở nên thuyết phục.

Đây không phải lần đầu hai người làm việc cùng nhau. Trước đó, Đinh Tuấn Vũ từng mời Nhan Phúc Vinh đóng chính trong series “Nhà mình lạ lắm!”, với vai Huân, một phó đạo diễn ngổ ngáo, bất cần, khác hẳn hình ảnh quen thuộc của anh. Khán giả truyền hình vốn nhớ Nhan Phúc Vinh qua hàng loạt vai giám đốc điển trai, lạnh lùng, si tình, nổi bật là Minh trong “Tình yêu và tham vọng” (2020), Tuấn Khang trong “Anh có phải đàn ông không” hay Quân trong “Đừng làm mẹ cáu”. Anh hai năm liên tiếp nhận giải Mai Vàng hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất, và trước đó từng đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 với vai Miên trong “Đảo của dân ngụ cư”. Vai Hoàng Xuân Vinh vì thế được xem là một bước rẽ lớn: lần đầu anh trút bỏ hình ảnh soái ca để hóa thân thành một người thật, việc thật mà cả nước từng dõi theo.

Trong quá trình phát triển kịch bản, đạo diễn đã trao đổi trực tiếp với Hoàng Xuân Vinh để hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Phim dựa trên chất liệu có thật, đồng thời sử dụng một số tình tiết hư cấu để phục vụ việc kể chuyện điện ảnh.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hướng dẫn Nhan Phúc Vinh cách sử dụng súng. Ảnh: ĐPCC

Phía sau tấm HCV là tình cha con, đồng đội và một người thầy Hàn Quốc

“Viên đạn cuối cùng” không dừng lại ở việc tái hiện chiến thắng. Phim kể về Vinh, một xạ thủ mang trên vai kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ nhưng liên tiếp thất bại ở những khoảnh khắc quyết định. Khi tuổi tác, áp lực và những lần vấp ngã trong quá khứ dần trở thành rào cản, anh phải bước vào cuộc chiến lớn nhất sự nghiệp: đối mặt với giới hạn cuối cùng của chính mình.

Song song với hành trình thi đấu là những mối quan hệ phía sau một đội tuyển: tình cha con với những khoảng cách và kỳ vọng khó nói thành lời, tình đồng đội hình thành qua cạnh tranh và va chạm, cùng câu chuyện giữa HLV Hàn Quốc Park Chung Gun và các xạ thủ Việt Nam. Khác biệt ngôn ngữ, văn hóa khiến việc huấn luyện ban đầu không hề suôn sẻ, nhưng dần được hóa giải bằng sự thấu hiểu và niềm tin. Đây được xem là một trong những tuyến cảm xúc chính của phim.

Phim quy tụ dàn diễn viên hai nước. Lee Kyung Young đảm nhận vai HLV Park Chung Gun, Lee Jung Eun vào vai vợ ông, Thanh Hương hóa thân HLV Nguyễn Thị Nhung, còn Jung Il Woo đóng xạ thủ Jin Jong Oh, một trong những đối thủ lớn nhất của Hoàng Xuân Vinh. Ngoài đời, chính Jin Jong Oh là người giành HCV nội dung 50m súng ngắn tại Rio 2016, xếp trên Hoàng Xuân Vinh ở vị trí HCB. Các phân cảnh thi đấu được thực hiện với sự phối hợp của cố vấn chuyên môn từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhan Phúc Vinh tập luyện ở trường bắn để vào vai xạ thủ. Ảnh: ĐPCC

Theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, điều anh trân trọng nhất là cảm giác mọi người thực sự cùng nhau làm nên bộ phim chứ không chỉ hoàn thành phần việc của mình. Rào cản ngôn ngữ đôi khi khiến việc trao đổi mất nhiều thời gian hơn, nhưng khi ai cũng tận tâm với tác phẩm, hai bên vẫn tìm được tiếng nói chung.

Nói về cảm hứng làm phim, anh chia sẻ: “Tôi nghĩ Hoàng Xuân Vinh là một cái tên mà gần như người Việt Nam nào cũng biết và cảm thấy tự hào khi nhắc đến. Thành tích giành hai huy chương tại một kỳ Olympic của anh thực sự rất đặc biệt, và đến nay vẫn là một dấu mốc mà chưa vận động viên Việt Nam nào chạm tới. Khi có cơ hội gặp anh Vinh, được trực tiếp nghe anh kể về câu chuyện của mình, tôi mới có dịp hiểu hơn về hành trình phía sau những thành tích ấy”.

Mười năm trước, ngày 6/8/2016, Hoàng Xuân Vinh giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Olympic Rio với 202,5 điểm, đồng thời phá kỷ lục Olympic. Đó là tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam. Vài ngày sau, anh tiếp tục giành HCB nội dung 50m súng ngắn, trở thành vận động viên Việt Nam duy nhất có hai huy chương tại cùng một kỳ Thế vận hội.

Đinh Tuấn Vũ là đạo diễn của “Cuộc đời của Yến”, bộ phim từng đoạt Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 và giải thưởng lớn nhất tại World Premieres Film Festival ở Philippines năm 2016. Anh cũng thực hiện “Và anh sẽ trở lại”, “Truyền thuyết về Quán Tiên” và gần đây là “Ốc mượn hồn”. Với “Viên đạn cuối cùng”, anh tiếp tục đặt con người phía sau những cột mốc lịch sử vào trung tâm câu chuyện.