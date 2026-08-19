Nam tài tử có ánh mắt "tình" nhất màn ảnh Việt hát tặng cô dâu trong đám cưới

Gói con tim làm quà là sản phẩm âm nhạc đầu tiên được hé lộ từ Bò sữa bay, tác phẩm điện ảnh được chờ đợi của màn ảnh Việt dịp cuối năm nay. Bài hát mang chất tự sự quen thuộc trong âm nhạc của Nguyễn Hùng, giọng ca mộc mạc của chàng nghệ sĩ miền Trung đi cùng phần lời đượm buồn, kể lại nỗi khắc khoải của một chàng trai về mối tình thanh xuân mà anh đã trao trọn cả trái tim để rồi nhận về một cái kết dang dở.

Phần MV hé lộ nhiều phân cảnh của Võ Điền Gia Huy trong vai Quân và Ngọc Xuân trong vai San, hai nhân vật thuộc tuyến chính của phim. Phần lớn thời lượng, khán giả theo chân hai người dạo bước trên những cánh đồng yến mạch bát ngát của Mộc Châu, bối cảnh chính của Bò sữa bay.

Khung hình đẹp và yên bình, nhưng giữa hai nhân vật dường như luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Quân trao cho San ánh mắt đầy nhung nhớ và buồn thương, thứ ánh nhìn khiến không ít khán giả bình luận rằng đây là gương mặt "tình" bậc nhất của lứa diễn viên trẻ hiện nay, còn San thì luôn nhìn về một hướng khác. Nửa cuối MV đẩy sự tò mò lên cao hơn với phân cảnh Quân trong trang phục chú rể hát tặng cô dâu San, trong khi cô không thể hé nổi một nụ cười.

Với những mảnh ghép đầu tiên về câu chuyện giữa Quân và San, Bò sữa bay hứa hẹn còn nhiều bất ngờ, đặc biệt là vai trò của nhân vật Trâu trong mối quan hệ ngang trái này.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ Nguyễn Hùng, người sáng tác và thể hiện ca khúc, lại vào vai Trâu, nhân vật đứng ở phía đối lập với Quân trong chuyện tình cảm. Anh kể rằng bản thân đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải sáng tác nếu đạo diễn nhờ hát nhạc phim, nhưng vẫn choáng váng khi được "đặt hàng" một lúc bốn ca khúc, và bài đầu tiên đạo diễn nhắn nhủ lại chính là bài mà tình địch của anh hát trong đám cưới.

"Mặc dù mối quan hệ giữa nhân vật của tôi và nhân vật của anh Huy trong phim rất kình nhau nhưng tôi rất đồng cảm với tình yêu mà Quân dành cho San, mạnh mẽ, quyết đoán và rất đàn ông", Nguyễn Hùng chia sẻ. Cũng theo anh, hình ảnh "gói con tim làm quà" được chọn làm chủ đề vì nó phản chiếu đúng cách Quân trao đi tình cảm một cách toàn vẹn, không giữ lại bất cứ điều gì cho bản thân.

Về phía đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, việc mời Nguyễn Hùng viết nhạc không đơn thuần là chuyện tình bạn. Anh cho biết âm nhạc của Nguyễn Hùng rất gần gũi và dễ cảm, điều đó giúp khán giả đến gần hơn với những ý tưởng mà anh gọi là "điên rồ" trong phim. Với Gói con tim làm quà, cả hai vẫn giữ thói quen từ những tác phẩm trước là tập trung hoàn toàn vào bản thân tác phẩm và cảm xúc muốn truyền tải. "Gói con tim làm quà có thể là một ca khúc lãng mạn và giản dị, nhưng cả tôi, Hùng cũng như ê-kíp đều đặt vào đó những sự phá cách nhất định để khiến bài hát trở nên độc đáo và mới mẻ", nam đạo diễn nói.

Đây không phải lần đầu Nguyễn Phạm Thành Đạt và Nguyễn Hùng bắt tay nhau. Bên cạnh phim ngắn Tàn sữa, ở Đàn cá gỗ, tác phẩm độc lập gây cơn sốt năm 2025, chàng nghệ sĩ sinh năm 1999 vừa đóng chính vừa đảm nhận ca khúc chủ đề Phép màu. Lần này, anh tiếp tục được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho cả hai vai trò, với ba ca khúc nữa sẽ lần lượt ra mắt trong thời gian tới.

Bò sữa bay thuộc thể loại tình cảm hài hành động, lấy bối cảnh Mộc Châu những năm 90, kể về phi vụ đánh cắp công thức sữa bí ẩn của một nhóm công nhân nhà máy sữa sau thời kỳ Đổi Mới. Phim được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa, tác phẩm từng lọt top 5 phim ngắn xuất sắc nhất tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024, sau đó mang về giải Dự án xuất sắc tại chợ dự án Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 và giải Kantana Award dành cho các dự án phim châu Á triển vọng tại Liên hoan phim Busan 2025.

Đây là phim điện ảnh đầu tay của Nguyễn Phạm Thành Đạt, đồng hành cùng anh là nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi, người từng đứng sau siêu hit Mai. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy và Lãnh Thanh, dự kiến ra rạp từ ngày 6/11/2026.