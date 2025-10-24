Nam sinh vượt lên nghịch cảnh giành giải Nhất thành phố môn Toán

Chu Công Huy luôn có ý thức tự giác trong học tập và được thầy cô, bạn bè quý mến. Ảnh: Đình Tuệ.

Thành quả đến từ sự cố gắng

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả giải của thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2025-2026. Với gần 5.000 thí sinh tham gia, Ban tổ chức đã chấm và lựa chọn được 2.839 em đoạt giải gồm: 142 giải Nhất, 596 giải Nhì, 807 giải Ba và 1.294 giải Khuyến khích.

Trong số đó, em Chu Công Huy - học sinh Trường THPT Hoài Đức B (xã An Khánh) giành giải Nhất môn Toán với điểm thi 17,65. Thầy Nguyễn Kỳ Nam - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, kết quả tuyệt vời lần này của Huy tiếp tục khẳng định mọi nỗ lực, niềm khát khao và quyết tâm chinh phục đam mê tri thức sẽ luôn được đền đáp một cách xứng đáng.

Cô Nguyễn Thị Lan Hương luôn động viên, đồng hành cùng học trò.

"Đã gần 20 năm nay, nhà trường mới lại có học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh/thành phố thi học sinh giỏi các môn văn hóa. Ngoài phần thưởng của Sở GD&ĐT Hà Nội, em Huy cũng nhận được học bổng từ tập đoàn Thaco trị giá 10 triệu đồng. Nhà trường đã làm tờ trình để Đảng ủy, UBND xã An Khánh khen thưởng đột xuất em Huy" - thầy Nguyễn Kỳ Nam thông tin.

Không giấu nổi niềm vui và tự hào về cậu học trò nhỏ, cô Nguyễn Thị Lan Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 và dạy đội tuyển Toán của Trường THPT Hoài Đức B xúc động cho hay, không chỉ môn Toán mà Huy còn học đều các môn khác, nhất là Vật lí và Hóa học. Cô Hương đã nhận ra tố chất thông minh ở môn Toán của Huy từ năm học lớp 10. Em rất chịu khó và sáng tạo trong học tập.

Huy được nhận xét là học trò có tố chất thông minh, nhất là các môn tự nhiên.

Hoàn cảnh gia đình của Huy khá đặc biệt khi bố có vấn đề về thần kinh không có khả năng lao động, mọi sinh hoạt trong nhà đều do ông bà nội và mẹ em cáng đáng để em yên tâm học hành. Được sự động viên, đồng hành từ thầy cô, Huy luôn tự ý thức và nỗ lực phấn đấu, vượt lên chính mình để khẳng định mình.

"Gắn bó với ngành Giáo dục gần 30 năm nay, từng dạy nhiều lứa học sinh cả đại trà và mũi nhọn nhưng tôi thấy thực sự ấn tượng với em Chu Công Huy. Nếu sẵn nền tảng gia đình có điều kiện đã đành, Huy lại ở một hoàn cảnh éo le mà nếu không vững tâm lý sẽ rất dễ bị mặc cảm, tự ti. Những giờ học trên lớp, tôi thường xuyên động viên em để lấy đó làm động lực vươn lên bằng kết quả học tập đáng tự hào", cô Lan Hương tâm sự.

Chịu khó rèn luyện bản thân

Lớp 12A1 còn có em Nguyễn Thị Ngọc Duyên (giải Nhì) và Nguyễn Thị Thảo Hà (giải Ba) môn Hóa học Kỳ thi học sinh giỏi thành phố vừa qua.

Theo cô Lan Hương, bà nội của Huy vô cùng quan tâm đến việc học hành và thường xuyên trao đổi với thầy cô về tình hình học tập của em để không vì hoàn cảnh mà lơ là, chủ quan. Huy rất ngoan và nghe lời cô, tự giác hoàn thành các bài tập đúng thời hạn. Huy có ý thức tự học cao, cô chỉ định hướng và hướng dẫn về mặt phương pháp làm bài, các em phải nắm thêm kỹ năng làm bài không phụ thuộc vào máy tính điện tử.

Nói về bí quyết học tập, nam sinh Chu Công Huy khiêm tốn nói: "Em chỉ tập trung nghe và hiểu các kiến thức thầy cô giảng trên lớp, sau đó về nhà tìm thêm tài liệu từ nhiều nguồn để củng cố kỹ năng làm bài. Đồng thời, em rèn kỹ năng tự học để mở rộng kiến thức trên lớp, mục tiêu của em là sẽ chinh phục thành công Kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để nộp hồ sơ trong năm 2026".

Bà Nguyễn Thị Sử là người luôn động viên cháu học tốt.

Là người không ngừng đốc thúc Huy cố gắng từng ngày, bà Nguyễn Thị Sử - bà nội em Huy chia sẻ, ngoài thời gian học, em vẫn phụ giúp ông bà việc nhà như nấu cơm, dọn dẹp và hướng dẫn em trai học bài. Không chỉ vậy, Huy cũng chịu khó tham gia các khóa học online để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài ở các môn.

"Nhờ công ơn dìu dắt của thầy cô và nhà trường, cháu bước đầu cũng có chút thành tích nhưng tôi vẫn dặn, cháu tuyệt đối không được tự mãn vì hành trình phía trước còn dài và gian nan nên phải không ngừng cố gắng. Mục tiêu của Huy sẽ thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội, việc ôn tập để vượt qua thi đánh giá tư duy là vô cùng quan trọng", bà Nguyễn Thị Sử trao đổi.

Tác giả bài viết tặng quà động viên em Chu Công Huy về thành tích vừa qua.