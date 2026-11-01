Ở Trung Quốc, có lẽ không danh hiệu học đường nào được chú ý như "trạng nguyên" của kỳ thi đại học. Những cái tên này được treo băng rôn, lên báo đài, được cả làng cả xóm nhắc đến như hình mẫu thành công.

Thế nhưng hào quang ấy thường chỉ kéo dài vài tháng. Sau đó, mỗi người lại phải tự bước đi trên con đường riêng, nơi điểm số không còn là thước đo duy nhất. Có những thủ khoa vững vàng đi tiếp, cũng có những người lạc lối giữa kỳ vọng của gia đình và mong muốn của chính mình. Lưu Kỳ là một trường hợp như vậy.

Từ cậu bé ở nhờ nhà bác đến thủ khoa bị bố mẹ sửa nguyện vọng

Lưu Kỳ sinh năm 1984 tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hồ Nam. Bố anh đi làm ăn xa từ khi anh còn rất nhỏ. Đến khoảng cuối cấp 1, mẹ anh cũng theo bố anh lên thành phố, để lại cậu con trai ở nhờ nhà bác. Người bác không hề đối xử tệ với cháu, nhưng sống trong nhà họ hàng, Lưu Kỳ luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Ngoài giờ học, cậu bé chủ yếu ở trong phòng đọc sách, rất ít trò chuyện với ai vì sợ nói sai khiến người khác phật lòng. Dần dần, Lưu Kỳ trở thành một đứa trẻ ít nói, có chuyện gì cũng giữ trong lòng.

Bù lại, Lưu Kỳ học rất giỏi. Mỗi lần về thăm, bố mẹ anh chỉ dặn con đúng một điều là cứ chăm chỉ học hành, những chuyện khác không cần bận tâm, con học tốt thì bố mẹ vui. Không phụ lòng cha mẹ, năm 2002, Lưu Kỳ đạt 654 điểm trong kỳ thi đại học, trở thành thủ khoa ở địa phương, đủ sức đỗ Đại học Thanh Hoa - ngôi trường top 1 tại đất nước tỷ dân.

Năm 2002, Lưu Kỳ đạt 654 điểm trong kỳ thi đại học, trở thành thủ khoa và là niềm tự hào của cả gia đình

Tuy nhiên, bố mẹ Lưu Kỳ lại có tính toán riêng. Họ lo con trai vào Thanh Hoa rồi sẽ ra nước ngoài, một đi không trở lại. Nghe hàng xóm nói sinh viên Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh ra trường dễ được phân về các đơn vị nhà nước, hai vợ chồng quyết định con trai phải học ở đây.

Khi có người hỏi Lưu Kỳ định chọn trường nào, chưa kịp để con trả lời, người mẹ đã nói thay rằng gia đình muốn con học khối kỹ thuật ở Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh vì thấy phù hợp nhất. Ước mơ Thanh Hoa của Lưu Kỳ dừng lại từ đó.

Ra trường không như ý, 9 năm ở nhà và 4 lần vào viện tâm thần

Vào ngôi trường bố mẹ chọn cho mình, trong suốt những năm đại học, Lưu Kỳ không mấy hứng thú với chuyên ngành, cũng không tìm được mục tiêu cho mình. Tốt nghiệp năm 2006, anh vào làm ở một doanh nghiệp lớn tại tỉnh Thiểm Tây. Chẳng bao lâu, anh thấy mình không được coi trọng, thu nhập cũng không như kỳ vọng của một người từng là thủ khoa, tốt nghiệp trường danh tiếng. Chưa đầy một năm, anh nghỉ việc.

Dù đủ điểm vào Đại học Thanh Hoa, Lưu Kỳ cuối cùng vẫn theo học Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh theo mong muốn của bố mẹ

Sau đó, Lưu Kỳ đến nhiều thành phố lớn tìm cơ hội, nhưng công việc thì không đúng chuyên ngành, mức lương lại không như mong muốn. Năm 2011, bà ngoại qua đời, anh về quê chịu tang. Lần này, Lưu Kỳ không đi nữa. Ban đầu, anh định ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính tiếp, nào ngờ quãng nghỉ ấy kéo dài tới 9 năm. Trong suốt thời gian đó, anh gần như không đi làm, cũng hiếm khi trò chuyện với ai, mọi chi tiêu đều dựa vào đồng lương làm thuê của bố mẹ.

Nóng ruột, bố mẹ anh nhờ người tìm cho con một công việc bảo vệ. Lưu Kỳ lập tức nổi giận, cho rằng bố mẹ coi thường mình. Từ đó, mỗi lần bố mẹ muốn hỏi han, hai bên lại cãi vã. Anh còn quyết tâm phải làm ra thành tích gì đó rồi mới đi làm, như một cách để chứng minh bản thân.

Không hiểu vì sao con trai thay đổi như vậy, bố mẹ Lưu Kỳ nghe kể về vài trường hợp "giông giống" rồi đinh ninh con mình có vấn đề về tâm thần. Có lần, họ lấy lý do đưa con đi khám gan để đưa anh vào bệnh viện tâm thần, lần ấy anh phải ở lại điều trị suốt 7 tháng. Trong 9 năm ở nhà, Lưu Kỳ đã 4 lần bị bố mẹ đưa vào viện tâm thần.

Lưu Kỳ từng 4 lần bị chính bố mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần

Mâu thuẫn giữa anh và bố mẹ cũng ngày càng trở nên căng thẳng

Mỗi lần trở về, khoảng cách giữa anh và bố mẹ lại xa thêm. Lưu Kỳ chia sẻ, anh lạnh nhạt với bố mẹ vì 7 tháng bị đưa vào viện năm ấy đã để lại ám ảnh rất lớn. Chỉ cần nhìn thấy bố mẹ, anh lại nhớ đến quãng thời gian đáng sợ đó. Bất lực, bố mẹ anh tìm đến truyền thông để nhờ khuyên con trai ra ngoài đi làm.

Quãng thời gian không thể lấy lại và bài học cho các bậc cha mẹ

Dưới sự động viên của người thân và những người tìm hiểu câu chuyện, Lưu Kỳ đồng ý đến một bệnh viện uy tín để kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy anh không cần phải nằm viện và hoàn toàn có thể quay lại làm việc. Nghe vậy, Lưu Kỳ như trút được gánh nặng.

Anh kể rằng suốt 9 năm ở nhà, mình chưa từng buông xuôi hoàn toàn. Anh vẫn tự học thêm kiến thức về công nghệ, viết code và mày mò chế tạo những linh kiện điện tử nhỏ. Lưu Kỳ hy vọng có thể dùng những sáng chế ấy để đổi lấy một công việc tử tế. Nhìn những mạch điện mình tự lắp, anh nở một nụ cười hiếm hoi. Mối quan hệ với bố mẹ khi đó cũng dịu đi phần nào, dù hai bên vẫn chưa biết cách trò chuyện với nhau sao cho trọn vẹn.

Trong suốt những năm ở nhà, Lưu Kỳ vẫn tự học công nghệ và mày mò chế tạo các linh kiện điện tử nhỏ

Câu chuyện của Lưu Kỳ đã qua nhiều năm, nhưng đến nay vẫn thường được cư dân mạng nhắc lại mỗi khi bàn về cách nuôi dạy con. Nhìn lại, không khó để thấy những mắt xích sai lệch nối tiếp nhau trong câu chuyện đó. Thiếu vắng bố mẹ trong những năm tháng lớn lên, Lưu Kỳ quen giữ mọi thứ trong lòng. Đến lựa chọn quan trọng nhất của tuổi 18, anh cũng không được tự quyết. Khi công việc gặp trắc trở, thứ anh nhận được không phải sự lắng nghe mà là áp lực, rồi những lần bị đưa vào viện mà không hiểu vì sao.

Bản thân Lưu Kỳ cũng có phần trách nhiệm. Danh hiệu thủ khoa khiến anh khó chấp nhận bắt đầu từ vị trí bình thường, gặp khó khăn lại chọn lui về nhà thay vì tìm cách vượt qua. Nhưng nếu bố mẹ anh chịu ngồi xuống trò chuyện, tôn trọng ước mơ của con và tìm đến sự hỗ trợ đúng cách, có lẽ câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

Thành tích học tập có thể khiến cả nhà nở mày nở mặt, nhưng điều một đứa trẻ cần để đi đường dài là được lắng nghe, được tự lựa chọn và được bố mẹ đồng hành cả khi thất bại. 9 năm của Lưu Kỳ không thể lấy lại, nhưng có thể là lời nhắc cho rất nhiều gia đình khác.

Theo Ifeng, NetEase