Nam sinh thi ĐH đủ sức đỗ trường top bỗng nhận tin trượt hết, chỉ vào được cao đẳng: Cảnh sát chưa điều tra, 1 nhân vật bất ngờ đầu thú

Năm 2019, Trần Hoàng - một học sinh đến từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đạt 425/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Với kết quả này, cậu hoàn toàn có thể lựa chọn một trường đại học chất lượng tại địa phương. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển từ một trường cao đẳng không có danh tiếng, nơi cậu chưa từng đăng ký xét tuyển.

Điều gì đã dẫn đến sự sai lệch này?

Nguyện vọng bị đánh tráo bởi người bạn thân

Được biết, trong kỳ thi năm đó, ngay sau khi hoàn thành các buổi thi, Trần Hoàng đã cùng một người bạn thân có tên là Lý Tăng tới thành phố Hàng Châu để làm thêm. Cả hai sống tại ký túc xá do công ty bố trí. Trong thời gian mở hệ thống đăng ký nguyện vọng, Trần Hoàng chọn một trường đại học có điểm đầu vào cao. Trái lại, Lý Tăng có kết quả thi thấp hơn chỉ đủ điều kiện nộp vào các trường cao đẳng.

Sự khác biệt trong lựa chọn trường học khiến Lý Tăng nảy sinh cảm giác ghen tị và tổn thương. Trước đó, cả hai có học lực khá tương đồng, nhưng Lý Tăng bị mất điểm do chủ quan và mắc nhiều lỗi trong phòng thi. Nhìn thấy bạn mình đạt kết quả tốt hơn, Lý Tăng không khỏi cảm thấy bất công, cho rằng mình chỉ thiếu may mắn.

Nam sinh không tin mình rơi vào trường hợp này. (Ảnh minh họa)

Vì vậy, vào thời điểm Trần Hoàng đi làm ca đêm, Lý Tăng đã lén sử dụng máy tính của bạn, truy cập vào cổng đăng ký xét tuyển đại học. Biết mật khẩu từ trước, cậu ta đã âm thầm thay đổi nguyện vọng đầu tiên của Trần Hoàng thành trường cao đẳng mà mình chọn và xóa toàn bộ các nguyện vọng còn lại, khiến bạn chỉ còn duy nhất một lựa chọn.

Do lịch làm việc dày đặc và thiếu cảnh giác, Trần Hoàng không phát hiện ra sự thay đổi này. Phải đến khi nhận được thư trúng tuyển, cậu mới hoang mang vì không thấy thư báo nhập học từ ngôi trường mình đã đăng ký, mà thay vào đó là giấy báo từ một trường khác hoàn toàn xa lạ.

Nhận thấy điều bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai, Trần Hoàng đã nhanh chóng gửi đơn kiến nghị lên Phòng Giáo dục địa phương để đề nghị làm rõ nguyên nhân.

Hành vi bốc đồng g ây ra hệ quả lớn

Biết Trần Hoàng đã gửi đơn khiếu nại, Lý Tăng sau đó chủ động ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi xâm nhập và thay đổi dữ liệu cá nhân trái phép nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù tới 5 năm. Trường hợp hành vi dẫn đến thiệt hại về quyền lợi, tài sản hoặc ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đối tượng còn có thể bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, xét thấy Lý Tăng còn vị thành niên, có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và đã chủ động bồi thường cho Trần Hoàng, Viện Kiểm sát quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự. Gia đình hai bên cũng đã đạt thỏa thuận dân sự. Dù vậy, hậu quả để lại với Trần Hoàng là không nhỏ, cậu buộc phải hoãn lại kế hoạch học đại học một năm do các trường đã kết thúc thời hạn tuyển sinh.

Câu chuyện này là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người.

Vụ việc của Trần Hoàng không phải trường hợp duy nhất. Năm 2023, một nữ sinh ở tỉnh Hồ Bắc cũng lên tiếng về việc hồ sơ đăng ký xét tuyển của cô bị người khác chỉnh sửa. Sau khi công an vào cuộc, thủ phạm được xác định là bạn cùng lớp. Do mối quan hệ cá nhân không tốt, người này đã cố ý chụp lại thông tin cá nhân của nữ sinh và sử dụng để thay đổi nguyện vọng xét tuyển.

Từ những sự việc trên, có thể thấy thí sinh cần bảo vệ thông tin cá nhân trong suốt quá trình xét tuyển, đặc biệt là tài khoản truy cập cổng thông tin tuyển sinh. Đồng thời, phụ huynh và nhà trường cần tăng cường nhắc nhở, hỗ trợ học sinh kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin quan trọng để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.