Thua học sinh tiểu học rồi!

Nếu ai từng tiếp xúc với bài tập về nhà của học sinh tiểu học, hẳn đã quen với những khoảnh khắc cười xỉu vì sự ngây ngô nhưng đáng yêu của các em. Từ việc trả lời thẳng như cách các em nghĩ, đến những pha sáng tạo vượt ngoài tưởng tượng của giáo viên, mọi thứ luôn khiến người lớn vừa bất lực, vừa… không nhịn nổi cười.

Mới đây, bài tập của một học sinh tiểu học đang được cư dân mạng truyền tay với tốc độ chóng mặt. Chỉ là bài tập “ghép từ thành câu hoàn chỉnh” thôi mà em đã biến tiết học ngôn ngữ thành tiết mục hài độc thoại khiến ai lỡ nhìn vào cũng muốn... bò luôn vì buồn cười.

Trong phiếu bài tập, giáo viên yêu cầu điền từ vào chỗ trống thành một câu thành ngữ, tục ngữ hoàn chỉnh có nghĩa. Thế nhưng thay vì tư duy logic thông thường, em học sinh này lại chọn cách… sống thật với cảm xúc của mình.

Chắc cô giáo cũng không nghĩ đến trường hợp này!

Chẳng hạn như câu đầu tiên, thay vì “ngường cơm sẻ áo” như thành ngữ mà chúng ta hay nghe thì em học sinh này lại biến tấu thành: “Nhường cơm cho áo”. Chưa dừng lại ở đó, ở hàng tiếp theo, bài tập yêu cầu ghép câu “Ba chìm bảy nổi”, em học sinh một lần nữa quyết định làm theo cách của mình với câu tự sáng tạo ra là: “Ba chìm rồi nổi”.

Đỉnh cao của sự đáng yêu phải kể đến câu cuối. Nếu như theo logic thông thường, khi đọc câu này lên, chúng ta sẽ biết câu ghép đúng phải là: “Thức khuya dậy sớm”, nhưng em học sinh này nhất quyết viết thành: “Thức khuya dậy muộn”...

Bài làm nhanh chóng gây bão vì sự hồn nhiên đến mức không nghĩ nhiều của cậu bé. Mọi người đều đồng loạt để lại bình luận kiểu:

- Học sinh tiểu học là chân ái của ngành hài Việt Nam.

- Xin một slot sống vô tư như bé.

- Cười xong thấy mình đúng là già thật rồi.

- Đọc đến câu “thức khuya dậy muộn” mà mình cười xỉu luôn đấy, toàn “thần đồng ngôn ngữ” thôi.

- Trong thế giới của học sinh tiểu học, chúng ta mới là người sai, còn các em luôn đúng các mom nhỉ?

Nhiều giáo viên tiểu học cũng vào góp vui, cho biết đây là chuyện thường ngày. Có bạn còn chia sẻ học trò từng ghép câu “Cá bơi trong nước” thành “Cá bơi trong nồi”, hoặc đổi “Con mèo trèo cây cau” thành “Con mèo trèo lên đầu bạn”.

Thế mới thấy, học sinh tiểu học “sáng tạo” thật đấy!