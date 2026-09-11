Nam sinh Thanh Hóa 10 năm cõng bạn đến trường: Sau 6 năm, tình bạn đẹp nhận về cái kết khiến nhiều người xúc động

6 năm trước, câu chuyện về cậu học trò Ngô Văn Hiếu (Thanh Hoá) cõng người bạn cùng xóm Nguyễn Tất Minh đến trường suốt 10 năm từng khiến nhiều người xúc động. Hành trình tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích về tình bạn ấy đã đi cùng hai chàng trai từ những năm tiểu học cho đến khi kết thúc bậc phổ thông.

Giờ đây, sau nhiều năm, cả Hiếu và Minh đều đã bước sang những chặng đường mới. Câu chuyện của đôi bạn năm nào vì thế lại khiến nhiều người mỉm cười trước một cái kết đẹp.

Không còn là hai cậu học trò ngày ngày cùng nhau trên con đường đến lớp, đôi bạn năm nào đã trưởng thành và đi trên những con đường riêng.

Hành trình 10 năm xúc động và cái kết đẹp

Nguyễn Tất Minh, quê ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, sinh ra với đôi chân không lành lặn, một cánh tay bị co quắp. Càng lớn, đôi chân của Minh càng teo lại, việc di chuyển trở thành một khó khăn lớn. May mắn là trên hành trình đến trường, Minh luôn có người bạn cùng xóm là Ngô Văn Hiếu bên cạnh.

Trong suốt 10 năm học phổ thông, Hiếu đều đặn cõng Minh đến lớp. Hình ảnh một cậu học trò khỏe mạnh cõng bạn trên lưng, cùng nhau đi qua những con đường quen thuộc để đến trường đã trở thành câu chuyện khiến nhiều người xúc động.

Năm 2020, khi câu chuyện được biết đến rộng rãi, cả hai chàng trai đều đứng trước một cột mốc mới của cuộc đời. Nguyễn Tất Minh trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội với 28,1 điểm tổ hợp A00, bao gồm Toán, Vật lý và Hóa học, cùng 0,5 điểm ưu tiên. Trong khi đó, Ngô Văn Hiếu theo học ngành Y khoa tại Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Từ đây, đôi bạn không còn mỗi ngày cùng nhau đến trường như trước. Nhưng hành trình trưởng thành của cả hai vẫn nhận được sự quan tâm và dõi theo của nhiều người.

Năm 2025, trong lễ tốt nghiệp đại học của Nguyễn Tất Minh, một hình ảnh đặc biệt lại khiến nhiều người xúc động. Ngô Văn Hiếu xuất hiện và tiếp tục cõng người bạn thân năm nào lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Sau nhiều năm, hình ảnh ấy vẫn không thay đổi nhiều. Chỉ có điều, cậu học trò được bạn cõng đến lớp ngày nào nay đã trở thành một tân cử nhân ngành Khoa học Máy tính, tốt nghiệp loại giỏi.

Khoảnh khắc Hiếu cõng Minh lên sân khấu nhận bằng được nhiều người xem như một vòng tròn đẹp của tình bạn. Từ những con đường đến trường ở quê nhà Thanh Hóa đến giảng đường đại học, Hiếu vẫn có mặt trong một dấu mốc quan trọng của người bạn thân.

Trong khi Minh hoàn thành chương trình đại học, Hiếu cũng kiên trì theo đuổi con đường trở thành bác sĩ. Sau 6 năm học ngành Y khoa tại Trường đại học Y Dược Thái Bình, Hiếu đăng ký tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú. Đây là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao đối với sinh viên y khoa.

Với 20,76/30 điểm, Hiếu đứng thứ 293 trong khoảng 1.000 thí sinh tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú. Cậu nằm trong số hơn 700 thí sinh vượt qua ngưỡng điểm sàn để giành cơ hội tham dự Match Day vào ngày 9/9, lựa chọn chuyên ngành phù hợp. Kỳ thi năm nay có 444 chỉ tiêu.

Khi đến lượt lựa chọn, Hiếu quyết định theo chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Trường đại học Y Hà Nội. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Hiếu cho biết bản thân bắt đầu ôn thi bác sĩ nội trú từ cuối năm thứ 5. Quãng thời gian ôn tập không hề dễ dàng, song việc chương trình thi được tinh chỉnh và bám sát thực tế lâm sàng cũng giúp cậu có định hướng rõ ràng hơn. Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026, Hiếu sẽ bắt đầu chương trình đào tạo bác sĩ nội trú kéo dài 3 năm.

6 năm sau ngày câu chuyện cõng bạn đến trường được nhiều người biết đến, Hiếu và Minh đều đã có những thành quả riêng. Một người tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, một người tiếp tục bước vào hành trình đầy thử thách để trở thành bác sĩ chuyên sâu.

Không còn là hai cậu học trò ngày ngày cùng nhau trên con đường đến lớp, đôi bạn năm nào đã trưởng thành và đi trên những con đường riêng. Thế nhưng, những dấu mốc đẹp trong hành trình của cả hai vẫn khiến nhiều người nhớ đến một tình bạn giản dị đã bắt đầu từ những năm tháng học trò.

Có lẽ, điều khiến câu chuyện của Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh chạm đến nhiều người không chỉ nằm ở 10 năm cõng bạn đến trường. Đó còn là việc sau từng ấy năm, cả hai vẫn không ngừng cố gắng để bước về phía trước, viết tiếp một cái kết đẹp cho chính cuộc đời mình.