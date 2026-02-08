Nam sinh năm nhất "máu trắng như sữa", mỡ máu cao gấp 47 lần bình thường vì thói quen ăn uống nhiều người mắc

“Về nhà phải biết kiềm chế chuyện ăn uống, vận động nhiều hơn, không thể muốn gì ăn nấy nữa!”. Ngày 6/2, trong phòng bệnh Khoa Ngoại Gan Mật Tụy Thoát vị của Bệnh viện Phụ thuộc Phổ Nhân, Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, mẹ của nam sinh họ Lý nhìn con trai nằm trên giường bệnh mà vừa xót xa vừa bất lực. Chỉ hơn nửa tháng nghỉ đông buông thả, chàng trai đang tuổi đôi mươi đã rơi vào tình trạng nguy kịch, suýt bước vào “cửa tử”.

Sau khi về quê nghỉ lễ, Lý, sinh viên năm nhất, bước vào chế độ “nghỉ xả hơi” đúng nghĩa. Gà rán, trà sữa, thịt mỡ và hàng loạt món nhiều chất béo, nhiều đường liên tục xuất hiện trong thực đơn hằng ngày. Sinh hoạt đảo lộn, thức khuya, ngủ thất thường. Rạng sáng 27/1, khoảng 3 giờ, Lý đột ngột đau bụng dữ dội, mồ hôi vã ra. Gia đình lập tức đưa anh đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Máu Lý có màu trắng đục, giống như đã được trộn với sữa

Kết quả xét nghiệm khiến cả ê kíp y tế giật mình. Chỉ số triglycerid, tức mỡ trung tính trong máu, cao gấp 47 lần mức bình thường. Khi lấy máu, điều dưỡng nhận thấy mẫu máu có màu trắng đục như pha sữa. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp và chuyển ngay vào Khoa Ngoại Gan Mật Tụy Thoát vị để điều trị.

Bác sĩ điều trị cho biết, mỡ máu tăng nghiêm trọng không chỉ làm nặng thêm tình trạng viêm tụy mà còn có thể gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, thậm chí đe dọa tính mạng. Lý lập tức được điều trị hạ mỡ máu, ức chế men tụy, truyền dịch và các biện pháp hỗ trợ khác. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nhanh chóng. Nam sinh xuất hiện sốt cao, chướng bụng dữ dội, tim đập nhanh, huyết áp tăng vọt, tình trạng nguy kịch.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân vào Khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, Lý được thực hiện lọc máu, sử dụng thiết bị chuyên dụng để loại bỏ lượng lipid dư thừa và các chất chuyển hóa độc hại khỏi máu. Nhờ nỗ lực cấp cứu và chăm sóc tích cực, các chỉ số dần cải thiện. Hiện bệnh nhân đã được chuyển ra khỏi phòng hồi sức, tiếp tục điều trị củng cố tại khoa thường.

Các chất béo và chất thải trong máu đã được lọc

Bác sĩ cảnh báo, viêm tụy cấp nặng do tăng lipid máu là bệnh lý nguy hiểm, tiến triển nhanh, tỷ lệ tử vong và để lại di chứng cao. Những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi có xu hướng gia tăng, chủ yếu liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh. Dịp lễ Tết, liên hoan, tụ tập ăn uống nhiều hơn, nguy cơ càng tăng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì chế độ ăn ít chất béo, ít đường, thanh đạm, sinh hoạt điều độ và vận động vừa phải. Người thừa cân cần giảm cân khoa học. Bệnh nhân tăng lipid máu phải tuân thủ điều trị, dùng thuốc đúng chỉ định và kiểm tra mỡ máu định kỳ. Nếu sau khi ăn quá nhiều hoặc uống rượu xuất hiện đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ói, cần đến cơ sở y tế chính quy càng sớm càng tốt, tuyệt đối không chần chừ hay chủ quan.

Nguồn và ảnh: QQ