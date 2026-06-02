Hôm nay (1/6), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm thiếu niên đuổi đánh trên đường. Theo nội dung clip trích xuất từ camera an ninh có thể thấy, nam sinh bị nhóm thiếu niên dùng mũ bảo hiểm tấn công vào vùng đầu và cơ thể.

Sự việc khiến dư luận không khỏi bức xúc. Theo thông tin đăng tải, nạn nhân là học sinh lớp 8, Trường THCS Hoàng Hoa Thám. Thông tin trên VTC News, lãnh đạo UBND phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết đã giao các đơn vị liên quan xác minh vụ việc một nam sinh bị nhóm thiếu niên hành hung trên địa bàn

Nam sinh bị nhóm thiếu niên truy đuổi, đánh gây bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, chia sẻ trên báo Lao Động, chị Lê Thị Lam (mẹ nạn nhân) cho biết vụ việc bắt đầu từ ngày 25/5, khi đó con trai chị đang đi cùng bạn thì bị một thiếu niên tên Quân chặn lại hỏi: "Mày trêu tao à?".

Dù khẳng định không quen biết và không mâu thuẫn, nhưng khoảng 1 giờ sau thì nam sinh bị đối tượng này dùng cán chổi đánh liên tiếp vào lưng, đùi tại khu vực cổng Công viên Nhạc Sơn. Sau lần bị đánh đầu tiên, nam sinh không kể lại sự việc với gia đình vì sợ bị trả thù.

Đến ngày 27/5, trong lúc đi sinh nhật bạn rồi ra khu vực quảng trường phường Lào Cai ngồi uống nước, nam sinh nhìn thấy người từng đánh mình nên đến hỏi lý do. Sau câu hỏi, nam sinh tiếp tục bị nhóm đối tượng truy đuổi và hành hung như trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nghe con trai kể lại câu chuyện, chị Lam không khỏi đau lòng và tự hỏi nếu hôm đó, nam sinh chạy vào một ngõ vắng thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Cũng theo cập nhật từ phía chị Lam, kết quả ban đầu ghi nhận, con trai chị bị chấn thương vùng đầu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, xây xát. Hiện, nam sinh được chỉ định dùng thuốc và tiếp tục theo dõi các dấu hiệu liên quan đến chấn thương vùng đầu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.