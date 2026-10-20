Nam sinh lớp 6 ở Sơn La được tuyên dương vì trả của rơi, số tiền khiến hàng chục nghìn người bất ngờ: Nhỏ nhưng bài học về sự trung thực không hề nhỏ

Mới đây, hình ảnh tuyên dương một nam sinh nhặt được 10.000 đồng và chủ động trao trả lại đã thu hút sự chú ý, nhận gần 25 nghìn lượt thích trên mạng xã hội.

Theo thông tin được Liên đội Trường THCS Chiềng Sinh (Sơn La) đăng tải, em Đỗ Gia Bảo, học sinh lớp 6A6, đã nhặt được 10.000 đồng và chủ động giao nộp cho giáo viên chủ nhiệm để tìm người đánh mất.

Câu chuyện không có tình tiết đặc biệt, cũng chẳng phải một hành động lớn lao. Chỉ là một tờ tiền được nhặt lên, một cậu học trò mang đến gửi cô giáo và một tấm poster ghi nhận việc làm ấy. Thế nhưng, chính sự giản dị đó lại gợi ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Một hành động trung thực có cần phải được đánh giá bằng giá trị tài sản mà người ta nhặt được hay không?

Ảnh: Fanpage nhà trường THCS Chiềng Sinh

10.000 đồng có thể nhỏ, nhưng sự trung thực thì không

Ở tuổi học sinh lớp 6, 10.000 đồng không phải là số tiền hoàn toàn không có ý nghĩa. Với một đứa trẻ, đó có thể là tiền mua một que kem, một gói bánh hay một món quà vặt sau giờ học. Nếu muốn, em hoàn toàn có thể giữ lại cho riêng mình mà không cần ai biết. Nhưng Đỗ Gia Bảo đã chọn cách khác. Em mang số tiền nhặt được đến giao cho giáo viên chủ nhiệm, với mong muốn tìm lại người đánh mất.

Điều đáng quý nằm ở lựa chọn ấy. Em không cân nhắc xem số tiền lớn hay nhỏ, cũng không đợi đến khi nhặt được một món tài sản có giá trị mới quyết định làm điều đúng đắn. Trước một tình huống rất bình thường, em đã có cách ứng xử đáng trân trọng: Tài sản không thuộc về mình thì không tự ý giữ lại.

Có lẽ, nếu số tiền được nhặt là 1 triệu đồng hay một chiếc điện thoại đắt tiền, câu chuyện sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa hành động trả lại 10.000 đồng kém ý nghĩa hơn. Bởi sự trung thực không chỉ được thể hiện khi con người đứng trước những món lợi lớn, mà còn nằm trong cách họ ứng xử với những điều nhỏ nhặt nhất.

Một đứa trẻ có thể chưa hiểu hết những khái niệm lớn lao về đạo đức hay trách nhiệm công dân. Tuy nhiên, qua những việc làm cụ thể như không lấy đồ của người khác, nhặt được của rơi thì tìm cách trả lại, trẻ dần hình thành nhận thức về đúng và sai. Những lựa chọn tưởng chừng đơn giản ấy có thể trở thành nền tảng cho cách ứng xử của trẻ khi trưởng thành.

Vì sao một việc làm nhỏ lại đáng được tuyên dương?

Một số người không khỏi thấy bật cười trước tấm poster ghi rõ số tiền 10.000 đồng. Tuy nhiên, nếu nhìn sự việc dưới góc độ giáo dục, điều nhà trường ghi nhận không đơn thuần là số tiền em Gia Bảo nhặt được mà là thái độ và hành vi của em trước tài sản không thuộc về mình.

Như 1 tài khoản chia sẻ: "Từ nhỏ mới có lớn, giáo dục luôn từ những điều nhỏ nhất!! Rất đáng tuyên dương".

Việc biểu dương một hành động tốt không nhất thiết phải gắn với thành tích nổi bật hay những đóng góp lớn lao. Đôi khi, một việc làm bình thường cũng xứng đáng được ghi nhận, nhất là khi nó thể hiện phẩm chất mà nhà trường và gia đình luôn mong muốn bồi đắp cho trẻ.

Sự tuyên dương cũng có thể trở thành một cách giáo dục trực quan. Khi nhìn thấy bạn mình được khen vì nhặt được của rơi và chủ động giao nộp, những học sinh khác có thêm một ví dụ cụ thể để hiểu rằng trung thực là hành vi đáng trân trọng, chứ không chỉ là lời dạy trong sách vở.

Tất nhiên, giá trị của việc làm tốt không nằm ở tấm poster hay lời khen. Điều quan trọng hơn là trẻ hiểu vì sao mình nên làm điều đúng đắn, ngay cả khi không có ai chứng kiến hay khen ngợi. Sự ghi nhận của nhà trường sẽ ý nghĩa hơn khi đi cùng quá trình giáo dục để những hành động tử tế dần trở thành thói quen tự nhiên.

Trong cuộc sống, không phải hành động tốt nào cũng cần được tổ chức tuyên dương. Tuy nhiên, cũng không nên vì giá trị vật chất nhỏ bé mà xem nhẹ ý nghĩa của một việc làm tử tế.

Tờ tiền 10.000 đồng có thể không lớn, nhưng câu chuyện của Đỗ Gia Bảo nhắc nhở rằng giáo dục nhân cách cần bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Và đôi khi, chính những việc nhỏ được làm bằng sự tự giác hôm nay sẽ góp phần tạo nên một người trung thực, có trách nhiệm trong tương lai.