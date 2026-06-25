Nam sinh học giỏi bị trường đại học danh giá từ chối

Được cha mẹ tạo điều kiện học tập đầy đủ từ nhỏ, Hà Xuyên Dương sớm bộc lộ niềm yêu thích với văn học và các môn khoa học xã hội. Cậu theo học tại một trong những trường trung học nổi tiếng nhất Trùng Khánh và luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của trường.

Các giáo viên nhận xét Hà Xuyên Dương là học sinh có thành tích ổn định, năng lực nổi bật và hoàn toàn đủ khả năng đỗ vào Đại học Bắc Kinh - ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc.

Năm 2009, Hà Xuyên Dương tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt 659/740 điểm, trở thành thủ khoa khối khoa học xã hội và nhân văn của Trùng Khánh. Kết quả ấn tượng này giúp cậu nhận được lời mời nhập học từ nhiều trường đại học danh tiếng.

Nam sinh Hà Xuyên Dương

Tuy nhiên, mục tiêu duy nhất của Hà Xuyên Dương từ lâu vẫn là Đại học Bắc Kinh. Không lâu sau khi điểm thi được công bố, văn phòng tuyển sinh của trường đã liên hệ và đạt thỏa thuận tuyển sinh sơ bộ với nam sinh.

Tin rằng giấc mơ đã thành hiện thực, Hà Xuyên Dương bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống đại học. Nhưng chỉ chưa đầy một tuần sau, Đại học Bắc Kinh bất ngờ thông báo hủy bỏ quyết định tiếp nhận cậu.

Sai lầm của gia đình khiến con trai đánh mất cơ hội

Nguyên nhân xuất phát từ việc gian lận trong hồ sơ đăng ký dự thi. Theo chính sách tuyển sinh của Trung Quốc thời điểm đó, thí sinh thuộc một số dân tộc thiểu số được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi đại học.

Mong muốn tăng cơ hội trúng tuyển cho con trai, cha của Hà Xuyên Dương - người làm việc trong lĩnh vực tuyển sinh giáo dục địa phương - đã tìm cách thay đổi thông tin của con để được hưởng chính sách cộng điểm.

Nhờ đó, Hà Xuyên Dương được cộng thêm 20 điểm ưu tiên. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng bị phát hiện. Nhiều đơn tố cáo được gửi đến Đại học Bắc Kinh. Trước áp lực dư luận và yêu cầu đảm bảo công bằng trong tuyển sinh, nhà trường quyết định hủy tư cách nhập học của nam sinh.

Hà Xuyên Dương nhận chỉ trích vì gian lận thông tin cá nhân

Vụ việc lập tức trở thành tâm điểm trên truyền thông Trung Quốc. Sau khi mất cơ hội vào Đại học Bắc Kinh, gia đình Hà Xuyên Dương liên hệ với nhiều trường đại học khác với hy vọng tìm kiếm cơ hội mới cho con trai. Trong đó, Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) từng gửi thư mời phỏng vấn, nhưng nam sinh không vượt qua vòng đánh giá do khả năng tiếng Anh chưa đáp ứng yêu cầu.

Liên tiếp đón nhận những cú sốc, Hà Xuyên Dương rơi vào trạng thái suy sụp. Trong khi đó, bố của nam sinh bị cách chức tại nơi làm việc, những người liên quan đến việc thay đổi thông tin của Hà Xuyên Dương cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Người cha từng thừa nhận: "Tất cả là do tôi mà gia đình gần như tan vỡ. Vợ tôi luôn trách móc tôi, còn tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với con trai mình".

Thi lại bằng năng lực thực sự

Tháng 9/2009, giữa vô số lời bàn tán và áp lực từ dư luận, Hà Xuyên Dương trở lại trường trung học với tư cách học sinh ôn thi. Khoảng thời gian này không hề dễ dàng. Nhiều người vẫn nhắc đến cậu như nhân vật chính trong vụ bê bối gian lận điểm ưu tiên. Tuy nhiên, chính biến cố ấy đã trở thành động lực để Hà Xuyên Dương tập trung hơn vào việc học.

Ảnh minh họa

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010, nam sinh đăng ký dự thi với toàn bộ thông tin đúng như thực tế. Kết quả, cậu đạt 674 điểm, cao hơn 15 điểm so với năm trước và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất Trùng Khánh. Lần này, Hà Xuyên Dương chính thức nhận được giấy báo trúng tuyển từ Đại học Bắc Kinh.

Hà Xuyên Dương hoàn thành chương trình cử nhân vào năm 2014, sau đó tiếp tục học cao học tại trường và nhận bằng thạc sĩ năm 2017. Sau khi tốt nghiệp, có thông tin cho thấy anh làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Trường hợp của Hà Xuyên Dương từng gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng nam sinh là nạn nhân của quyết định sai lầm từ cha mẹ, trong khi số khác nhận định cậu cũng không hoàn toàn đứng ngoài sự việc. Dù vậy, kết quả kỳ thi lại đã chứng minh năng lực học tập của Hà Xuyên Dương là có thật, tự mình giành được tấm vé vào ngôi trường mơ ước.

Theo Toutiao