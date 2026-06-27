Đầu tháng 6 hàng năm, hàng triệu học sinh tại Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi đại học (Gaokao) - một trong những kỳ thi khốc liệt và quy mô bậc nhất thế giới. Và mới đây, khi kết quả thi năm 2026 chính thức được công bố, không khí trên các diễn đàn giáo dục tại đất nước tỷ dân lại bùng nổ trước những bảng thành tích siêu phàm. Trong số đó, thông tin về một nam sinh xuất sắc giành điểm tuyệt đối môn Toán trong bối cảnh đề thi đại học của Trung Quốc năm nay được đánh giá là khó kỷ lục đã nhanh chóng chiếm trọn tâm điểm của truyền thông.

Theo truyền thông nước này đưa tin ngày 26/6/2026, thí sinh Từ Khả (Xu Ke) đến từ trường Trung học Triết Giang Nhạc Thanh Tri Lâm đã xuất sắc đạt điểm tối đa 150/150 môn Toán trong kỳ thi đại học năm 2026. Điều đáng nói, nam sinh này là thí sinh duy nhất đạt được điểm số tuyệt đối này trong tổng số hơn 7,2 triệu sĩ tử cùng tham gia thi cụm đề số I của Trung Quốc, bao gồm 11 tỉnh thành lớn như Hà Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam và Quảng Đông.

Chân dung nam sinh Từ Khả

Theo tìm hiểu, đề thi Toán cụm đề số I năm 2026 được các giáo viên và thí sinh đánh giá là có độ khó chỉ xếp sau năm 2022. Với xu hướng ra đề chống đoán tủ và chống học vẹt, phần trắc nghiệm tuy không quá phức tạp nhưng phần tự luận lớn lại có tính phân hóa cực kỳ cao.

Đặc biệt, câu hỏi áp chót về hàm số định nghĩa mới với chuỗi logic suy luận kéo dài đã trở thành "mồ chôn" điểm số của phần lớn thí sinh, khiến từ khóa về việc môn Toán đề I "đưa thẳng sĩ tử ra trường cao đẳng" lập tức leo thẳng lên bảng xu hướng ngay sau khi kết thúc môn thi. Các giáo viên toán nhận định, trong một đề thi có tính linh hoạt cao và áp lực thời gian nghẹt thở như vậy, việc đạt trên 135 điểm đã là cao thủ, nên con số 150 tròn trĩnh của Từ Khả thực sự là một kỳ tích.

Chia sẻ về kết quả này, Từ Khả tỏ ra khá điềm tĩnh khi cho biết bản thân đã tự ước lượng được số điểm ngay sau khi rời phòng thi nên không quá bất ngờ. Cậu bạn có niềm đam mê mãnh liệt với toán học từ thời tiểu học và duy trì thói quen giải toán mỗi ngày. Ngay cả khi đã kết thúc kỳ thi, nam sinh này cũng không hề buông lơi việc học mà dự định dùng kỳ nghỉ hè này để tự học trước chương trình toán cao cấp nhằm chuẩn bị cho cuộc sống đại học sắp tới.

Lý lịch cực khủng của thiên tài toán học đã sớm có chỗ tại Thanh Hoa

Đối với nhiều người, điểm số 150 chỉ là một kết quả đến từ phong độ nhất thời, nhưng nhìn vào lý lịch của Từ Khả, công chúng mới hiểu tấm điểm tuyệt đối này thực chất chỉ là một sự khẳng định cho tài năng chín muồi của cậu.

Được biết, trước khi bước vào phòng thi đại học, từ đầu năm 2026, Từ Khả đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển chọn gắt gao để ghi tên mình vào danh sách dự tuyển chính thức của Lớp Tài năng Toán học Khâu Thành Đồng thuộc Đại học Thanh Hoa - ngôi trường top 1 tại Trung Quốc. Đây là chương trình chuyên biệt của ngôi trường top đầu Trung Quốc nhằm săn tìm và bồi dưỡng những thiên tài toán học để đào tạo thành nhà nghiên cứu khoa học cốt lõi. Học sinh trúng tuyển theo diện này sẽ được nhập học thẳng mà không cần chịu áp lực cạnh tranh điểm số từ con đường thi tuyển sinh phổ thông đại trà.

Trường cấp 3 của Từ Khả

Bên cạnh đó, Từ Khả còn là một gương mặt có tiếng trong giới học sinh giỏi quốc gia. Cậu từng giành giải Nhất khu vực Chiết Giang tại giải vô địch toán học trung học phổ thông năm 2025, đứng thứ 36 trong đội tuyển Chiết Giang và đoạt Huy chương Vàng CMO (Olympic Toán học Trung Quốc) xếp hạng 167 toàn quốc.

Dù chỉ thiếu một chút may mắn để lọt vào đội tuyển quốc gia tập huấn quốc tế, nhưng việc sở hữu tấm Huy chương Vàng CMO, sân chơi đỉnh cao bao gồm các phần kiến thức hóc búa vượt xa chương trình phổ thông, đã chứng minh tư duy logic của nam sinh thuộc hàng top đầu Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng việc một tuyển thủ thi đấu quốc gia như Từ Khả quay lại làm đề thi đại học giống như một màn lấy năng lực ở tầm cao để áp đảo hoàn toàn bài thi phổ thông.

Và những trăn trở bên lề...

Ngay sau khi thông tin Từ Khả đỗ vào Đại học Thanh Hoa với điểm Toán tuyệt đối được lan truyền, bên cạnh những lời tán dương, trên mạng xã hội Trung Quốc cũng nổ ra một làn sóng tranh luận về tương lai của các nhân tài.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại rằng những hạt giống xuất sắc như cậu sau khi tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu trong nước sẽ lựa chọn con đường sang Mỹ du học rồi định cư luôn tại đó. Những hoài nghi này càng bị đẩy lên cao khi thời gian qua, hàng loạt thông tin về các ngôi sao hay con cái của những người nổi tiếng làm hồ sơ du học các nước phát triển liên tục phủ sóng truyền thông.

Tuy nhiên, trước những lo lắng mang tính định kiến đó, nhiều cư dân mạng đã đưa ra cái nhìn khách quan và thực tế hơn. Một số bình luận nhận được lượng tương tác cao thẳng thắn cho rằng thay vì lo lắng chuyện tương lai của người khác, mọi người nên tập trung lo cho cuộc sống của chính mình.

Hơn nữa, dữ liệu thực tế cho thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa ra nước ngoài năm 2026 đã giảm mạnh xuống chỉ còn 8,5%, bằng 1/4 so với làn sóng du học của nhiều năm trước. Sự phát triển kinh tế và các dự án nghiên cứu lớn trong nước hiện nay đang tạo ra sức hút rất lớn để giữ chân và thu hút nhân tài quay trở về. Lựa chọn đi hay về đã trở thành góc nhìn cởi mở của dư luận, khẳng định rằng dù lựa chọn con đường nào, những nỗ lực và tài năng thuần túy của những nam sinh như Từ Khả vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối.