Nam sinh dựng ảnh nhạy cảm bạn học nữ, công an vào cuộc

Ngày 2/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, sự việc bắt đầu từ em Đ.D (học sinh lớp 8) một trường trên địa bàn xã Tân Hưng trong quá trình sử dụng điện thoại cá nhân đã dùng phần mềm AI để tạo ra 2 hình ảnh nhạy cảm từ hình ảnh của bạn nữ T.L.Đ cùng lớp, sau đó gửi cho bạn bè và gây hiểu nhầm đó là hình ảnh của bạn nữ này.

Cơ quan Công an phối hợp với thân nhân và nhà trường làm việc với các trường hợp liên quan (ảnh: CACC)

Do có mâu thuẫn cá nhân trước đó, em T.K.C là bạn cùng lớp đã tiếp tục gửi những hình ảnh này qua Facebook Messenger lan truyền thông tin sai sự thật đến một số học sinh khác, khiến sự việc nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau khi nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ những hình ảnh nhạy cảm này là hình ảnh giả mạo, được chính sửa, tạo dựng bằng phần mềm AI thông qua việc cắt ghép từ các hình ảnh có sẵn trên mạng.

Từ đó, Công an xã Tân Hưng đã mời các em học sinh có liên quan đến phối hợp với nhà trường và gia đình để làm việc, ngăn chặn việc phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật.

Cơ quan Công an làm việc với các em học sinh liên quan, tuyên truyền đến các em về các hành vi sai trái khi sử dụng mạng xã hội (ảnh: CACC)

Đồng thời Công an xã Tân Hưng đã trực tiếp động viên, hỗ trợ tinh thần cho em T.L.Đ là em học sinh có hình ảnh bị chỉnh sửa lan truyền, giúp em ổn định tâm lý, không hoang mang trước các thông tin bị cắt ghép, chỉnh sửa bịa đặt.

Vụ việc đã được cơ quan Công an xử lý kịp thời, không để lan rộng, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến học sinh. Công an xã cũng đã phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các em có liên quan, nâng cao nhận thức về việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội. Các em tham gia vụ việc đã nhận thức được sai phạm và gửi lời xin lỗi đến em T.L.Đ; thu hồi, xóa toàn bộ tin nhắn, hình ảnh vi phạm; đồng thời cam kết không tái phạm. Gia đình em T.L.Đ đã chấp nhận lời xin lỗi và đề nghị nhà trường, gia đình tiếp tục giáo dục, nhắc nhở các em.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an TP Đồng Nai khuyến cáo gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội của con em; Kịp thời định hướng, giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn, lành mạnh. Giúp các em nhận thức rõ việc tạo dựng, chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt là hình ảnh nhạy cảm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác và là hành vi vi phạm pháp luật. Tuyệt đối không sử dụng các phần mềm AI, công nghệ số vào mục đích xấu; không phát tán, chia sẻ các nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện nội dung xấu, độc hại, cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Công an các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa các hành vi vi phạm trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho các em học sinh.