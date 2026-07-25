Một nam sinh họ Quách tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đạt 644/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, xếp thứ 6.419 toàn tỉnh và nằm trong nhóm hơn 50 học sinh có điểm cao nhất trường. Với thành tích này, Quách hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào Đại học Hạ Môn - ngôi trường em mơ ước.

Sau khi biết điểm thi, Quách cùng bố mẹ đến một cửa hàng in ấn để sử dụng máy tính đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Theo lời kể của nam sinh, em là người trực tiếp nhập mã trường và mã ngành cho từng nguyện vọng.

Đến khoảng 16h ngày 22/7, gia đình nhận được thông báo Quách đã trúng tuyển ngành Kỹ thuật Thông tin Điện tử của Đại học Hạ Môn. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng chuyển thành tiếc nuối khi cả nhà phát hiện em không đỗ vào cơ sở chính tại Trung Quốc mà được nhận vào cơ sở Malaysia của trường.

Nguyên nhân xuất phát từ một sai sót khi điền nguyện vọng. Trong quá trình đăng ký, Quách đã nhầm mã giữa Đại học Hạ Môn và Đại học Hạ Môn, cơ sở Malaysia, nên vô tình đăng ký vào chương trình đào tạo tại Malaysia thay vì cơ sở chính như dự định.

Biết sự việc, mẹ của Quách là bà Ân bật khóc vì hối tiếc. Bà cho biết gia đình chưa từng có kế hoạch cho con đi du học và cũng không đủ khả năng tài chính để theo học tại Malaysia.

"Thu nhập của gia đình chỉ khoảng 70.000-80.000 NDT (khoảng 272-311 triệu đồng) mỗi năm, trong khi riêng học phí đã khoảng 50.000 NDT (gần 200 triệu đồng) mỗi năm. Chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị và cũng không có điều kiện để cho con đi học ở nước ngoài" , bà chia sẻ.

Theo Quách, mức chi phí quá cao khiến em gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôn thi lại vào năm tới. Bố của nam sinh cũng xác nhận con trai đã quyết định học lại và hiện chịu áp lực tâm lý rất lớn sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 23/7, gia đình đã liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Đại học Hạ Môn để mong được hỗ trợ. Tuy nhiên, phía nhà trường cho biết theo quy định, sau khi thí sinh đã được xét trúng tuyển thì không thể hủy kết quả hoặc rút hồ sơ.

Đại diện trường cũng cho biết sinh viên tốt nghiệp tại cơ sở Malaysia sẽ được cấp bằng có giá trị tương đương bằng của sinh viên tốt nghiệp cơ sở chính và trên văn bằng không ghi rõ cơ sở đào tạo.

Theo tài liệu tuyển sinh năm 2026, Đại học Hạ Môn, cơ sở Malaysia, hiện đào tạo 22 chương trình đại học. Trong đó, ngành Kỹ thuật Thông tin Điện tử được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 4 năm, với học phí khoảng 51.000 NDT/năm, chưa bao gồm chi phí sinh hoạt.

Câu chuyện của Quách nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Trung Quốc và trở thành lời cảnh báo đối với các thí sinh trong mùa tuyển sinh. Chỉ một sai sót nhỏ khi nhập mã trường hoặc mã ngành cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn kết quả xét tuyển và kế hoạch học tập của cả gia đình.

Theo Toutiao