Sinh ra trong một gia đình có điều kiện tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Trương Lai Vũ lớn lên dưới những kỳ vọng rất lớn. Cậu luôn đứng đầu lớp, là niềm tự hào của bố mẹ và là hình mẫu trong mắt hàng xóm.

Tuy nhiên, đằng sau những thành tích ấy là một tuổi thơ gần như không có quyền lựa chọn. Trong khi bạn bè được vui chơi sau giờ học, Trương Lai Vũ phải dành phần lớn thời gian cho việc học. Những sở thích cá nhân thường bị xem là thứ yếu trước thành tích.

Có lần, cậu bé say mê đọc một cuốn sách lịch sử ngoài chương trình học. Người cha lập tức thu lại và nói: "Những thứ này không giúp ích gì cho tương lai của con."

Năm 1998, Trương Lai Vũ tham gia kỳ thi đại học lần đầu. Nam sinh mơ ước được vào Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh nhưng không trúng tuyển. Gia đình không hỏi cậu có thất vọng hay không. Điều duy nhất họ mong muốn là con trai tiếp tục ôn thi thêm một năm.

Trương Lai Vũ và mẹ

Một năm sau, Trương Lai Vũ trở thành thủ khoa khối tự nhiên của huyện. Thành tích ấy đủ để cậu có cơ hội lựa chọn ngôi trường mình yêu thích, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn không thuộc về cậu.

Cha mẹ gạch bỏ những nguyện vọng khác và chỉ giữ lại Đại học Nam Kinh với lý do: "Gần nhà hơn, ổn định hơn và tốt cho con hơn". Ước mơ đến Bắc Kinh của nam sinh tan vỡ lần thứ hai.

Ít ai biết rằng lý do Trương Lai Vũ luôn muốn đến Bắc Kinh không chỉ vì trường học. Ở đó còn có bạn gái thời trung học - người được xem là điểm tựa tinh thần hiếm hoi trong những năm tháng tuổi trẻ đầy áp lực của cậu.

Tại Đại học Nam Kinh, cậu theo học ngành Khoa học Vật liệu, một ngành mà bản thân không hề yêu thích. Trương Lai Vũ từng cố gắng tìm kiếm cơ hội thay đổi môi trường học tập bằng cách đăng ký chương trình trao đổi sinh viên, nhưng đơn đăng ký không được chấp nhận.

Khi gọi điện về nhà để chia sẻ sự thất vọng, điều duy nhất cậu nhận được từ cha là: "Cố gắng thêm đi". Không có lời động viên hay sự thấu hiểu nào dành cho chàng trai trẻ.

Tháng 4/2000, bạn gái gửi thư chia tay. Nhiều người cho rằng đây là giọt nước tràn ly sau nhiều năm áp lực và dồn nén cảm xúc.

Sáng hôm sau, Trương Lai Vũ rời khỏi ký túc xá. Cậu sắp xếp sách vở, giấy tờ và đồ dùng cá nhân rất ngăn nắp, chỉ mang theo một ít tiền mặt rồi biến mất. Từ đó đến nay, không ai còn nhìn thấy cậu.

Sau khi con trai mất tích, người cha từ bỏ công việc để bắt đầu hành trình tìm kiếm. Hai vợ chồng rong ruổi qua hơn 20 tỉnh thành trên khắp Trung Quốc, dán hàng chục nghìn tờ thông báo tìm người.

Người mẹ vẫn giữ nhiều bằng khen, ảnh cũ của con trai

Có những ngày họ ăn bánh bao nguội bên đường, ngủ trên ghế đá ở nhà ga vì không đủ tiền thuê chỗ nghỉ. Họ nhiều lần bị lừa đảo, nhận không ít thông tin sai lệch, nhưng ngay cả khi đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, hai người vẫn không dám bỏ qua bất kỳ tia hy vọng nào, dù mong manh đến đâu.

Năm tháng trôi qua, mái tóc của đôi vợ chồng ngày nào đã bạc trắng. Người mẹ vẫn cẩn thận lưu giữ những tấm giấy khen, thẻ thư viện và các kỷ vật từ thời thơ ấu của con trai. Nhiều năm sau ngày con mất tích, bà từng nghẹn ngào bật khóc khi ghi lại video kể về hành trình tìm kiếm con.

Trong khi đó, người cha sau khi nghỉ hưu đã tự học sử dụng Internet, tham gia các diễn đàn và liên tục đăng tải thông tin tìm người trên nhiều nền tảng khác nhau.

Dù đã 26 năm trôi qua, họ vẫn giữ nguyên số điện thoại cũ và chưa từng chuyển nhà. Mỗi dịp lễ, trên bàn ăn luôn có sẵn một đôi đũa và một chiếc bát dành cho người con trai chưa biết ngày trở về.

Giờ đây, điều mà đôi vợ chồng già mong mỏi không còn là thành công hay danh vọng của con nữa, mà chỉ đơn giản là biết được rằng anh vẫn còn sống và bình an ở một nơi nào đó.

Câu chuyện của Trương Lai Vũ khiến nhiều người nhớ đến Vương Mãnh - cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh từng gây chú ý vào năm 2018 với bức thư dài 15.000 chữ kể về tuổi thơ bị cha mẹ kiểm soát.

Trong thư, Vương Mãnh cho biết từ quần áo mặc hằng ngày, các mối quan hệ xã hội cho đến việc học tập và lựa chọn nơi sinh sống đều do cha mẹ quyết định. Anh cũng chưa từng cảm nhận được sự bảo vệ hay đồng cảm khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Cuối cùng, Vương Mãnh cắt đứt liên lạc với cha mẹ trong nhiều năm.

Điều khiến dư luận chú ý là cha mẹ anh không hiểu nguyên nhân, chỉ băn khoăn: "Tại sao con trai chúng tôi cứ mãi day dứt về những chuyện đã qua?"

Ảnh minh họa

Từ hai câu chuyện khác nhau, nhiều người nhìn thấy một vấn đề chung của các bậc phụ huynh vô tình biến tình yêu thương thành sự kiểm soát.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng không ít phụ huynh vô thức đồng nhất thành công của con cái với giá trị của bản thân. Điểm số, trường đại học, công việc hay hôn nhân của con trở thành những "KPI cuộc đời" mà họ phải hoàn thành.

Bề ngoài, mọi quyết định đều được đưa ra với lý do "vì tương lai của con". Nhưng sâu xa hơn, đó thường là nỗi lo sợ thất bại và cảm giác mất kiểm soát. Trong khi đó, giáo dục không phải là thay con sống cuộc đời mà cha mẹ mong muốn. Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập với những ước mơ, sở thích và lựa chọn riêng.

Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải tạo ra những đứa trẻ hoàn hảo hay thành công theo tiêu chuẩn xã hội, mà là giúp chúng trưởng thành với một nhân cách độc lập và khả năng tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của chính mình.

Theo Toutiao