Ngày 7-4, lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng, TP Huế cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh vụ việc một nam sinh bị người đàn ông đánh vào mặt.

Clip ghi lại cảnh nam sinh bị người đàn ông đánh tới tấp.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị người đàn ông, được cho là chủ quán tạp hóa, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt.

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra sự việc, nam sinh đang đứng gần tủ lạnh đựng kem tại quầy tạp hóa thì bất ngờ bị người đàn ông mặc áo vàng tiến đến và hành hung. Thông tin ban đầu cho biết vụ việc xảy ra vào trưa 6-4.

Hình ảnh nam sinh bị người đàn ông đánh liên tục vào vùng mặt. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh trong clip cho thấy nam sinh này phải chịu khoảng 5-6 cú đánh rất mạnh từ người đàn ông và ngã ra phía sau. Sự việc chỉ dừng lại khi có người phụ nữ can ngăn.

Sau khi đi học về, nam sinh có biểu hiện đau đầu và kể lại sự việc với gia đình. Người thân sau đó đã đến làm việc với chủ quán, yêu cầu trích xuất camera và ghi lại đoạn clip liên quan.

Đoạn clip khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đàn ông.

Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo công an phường. Công an đã mời các bên liên quan đến làm việc để làm rõ nội dung vụ việc. Sau khi có kết quả điều tra và báo cáo chính thức từ cơ quan công an, chính quyền địa phương sẽ thông tin cụ thể.