Nam sinh Bắc Ninh chiến thắng trận đầu tiên của Olympia năm thứ 26: Mở màn mùa mới căng như dây đàn đến phút cuối!

Ngày 2/11, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức lên sóng trận thi tuần đầu tiên, mở màn cho mùa giải mới được đông đảo khán giả quan tâm. Bốn thí sinh góp mặt trong trận đấu khai màn gồm Nguyễn Quang Hưng (THPT Khương Đình, Hà Nội), Nguyễn Anh Tú (THPT chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh), Hoàng Duy Anh (THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Ngô Tiến Việt (THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa).

Hành trình "leo núi" ấn tượng của nam sinh Bắc Ninh

Ngay sau phần thi Khởi động, Nguyễn Anh Tú nhanh chóng chiếm ưu thế với 45 điểm, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Theo sát phía sau là Quang Hưng và Tiến Việt cùng đạt 40 điểm, trong khi Duy Anh có 25 điểm.

Bước sang phần Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm ra từ khóa gồm 17 chữ cái. Ngay khi chỉ một gợi ý đầu tiên được lật mở, Anh Tú đã nhanh tay bấm chuông và đưa ra đáp án “Phù Đổng Thiên Vương".

Pha trả lời nhanh như chớp này giúp nam sinh Chuyên Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu với 115 điểm, bỏ xa các đối thủ còn lại. Sau phần thi, Quang Hưng và Tiến Việt cùng có 50 điểm, trong khi Duy Anh sở hữu 35 điểm.

Phần Tăng tốc của năm nay có sự thay đổi về thời gian trả lời: hai câu đầu trong 20 giây, hai câu cuối 30 giây. Ở vòng thi này, Anh Tú tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi trả lời đúng cả 4 câu hỏi, ghi trọn 160 điểm - kỷ lục đầu tiên của mùa Olympia năm thứ 26. Kết thúc phần thi, Anh Tú sở hữu 275 điểm, bỏ xa ba đối thủ còn lại. Quang Hưng có 130 điểm, Tiến Việt 120 điểm và Duy Anh 75 điểm.

Hành trình "leo núi" ấn tượng của nam sinh Bắc Ninh.

Bước vào phần thi quyết định, Anh Tú chọn ba câu hỏi trị giá 20, 20 và 30 điểm nhưng chưa thể ghi thêm điểm. Tiến Việt nhanh chóng tận dụng cơ hội giành được điểm trong phần thi của Anh Tú, rút ngắn khoảng cách xuống 255 điểm.

Đến lượt thi của mình, Quang Hưng trả lời đúng hai câu hỏi 20 điểm, nâng tổng điểm lên 170, nhưng do trả lời sai ở câu giành quyền nên bị trừ còn 155 điểm. Trong khi đó, Tiến Việt tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Việc sử dụng ngôi sao hy vọng đúng lúc giúp bạn nâng điểm lên 205, sau đó liên tiếp giành điểm từ Duy Anh để vươn lên đồng dẫn đầu với Anh Tú (255 điểm).

Kịch tính lên đến cao trào ở câu hỏi cuối cùng, khi Anh Tú giành quyền trả lời và xuất sắc đưa ra đáp án đúng, nâng tổng điểm lên 285 điểm, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả chung cuộc cuộc thi tuần đầu tiên của olympia năm thứ 26.

Trận thi đầu tiên khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Anh Tú (THPT chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh) đạt 285 điểm. Ngô Tiến Việt (THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa) về nhì với 255 điểm, Nguyễn Quang Hưng (THPT Khương Đình, Hà Nội) xếp ba với 155 điểm, và Hoàng Duy Anh (THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh) đứng thứ tư với 35 điểm.