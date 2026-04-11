Suốt 3 năm ròng rã từ khi còn là học sinh trung học cơ sở, Xiao Jie (Hàng Châu, Trung Quốc) đã quá quen với việc sống chung với nghẹt mũi. Cậu và gia đình luôn tin vào những "kịch bản" quen thuộc: do cơ địa, thay đổi thời tiết, do điều hòa lớp học quá lạnh hay đơn giản là chứng viêm mũi dị ứng của tuổi dậy thì. Thậm chí, khi những cơn chảy máu cam bắt đầu xuất hiện, người thân vẫn trấn an cậu bằng quan niệm dân gian kiểu: " con trai đang tuổi lớn, dương khí mạnh, chảy máu chút là bình thường".

Thế nhưng, cơ thể vốn không biết nói dối. Tình trạng nghẹt mũi của Xiao Jie ở năm 17 tuổi ngày càng tệ.

Những đêm thức trắng vì không thể thở, những tiết học thể dục phải đi bỏ dở, thậm chí phải lên phòng y tế vì máu cam chảy ồ ạt khiến bố mẹ Xiao Jie bắt đầu lo lắng. Họ dẫn Xiao Jie đến gặp bác sĩ Teng Yaoshu, Phó trưởng khoa của Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu (Trung Quốc) với hy vọng chữa khỏi chứng "nghẹt mũi kinh niên" của con mình. Thế nhưng, bác sĩ Teng lại nhìu màu nói: "Vấn đề không phải ở nghẹt mũi, mà là ở khối u".

U xơ mạch máu ẩn mình dưới cảm giác nghẹt mũi bị xem nhẹ

Sau một loạt kiểm tra y tế, một sự thật kinh hoàng ẩn sâu dưới đáy hộp sọ của chàng trai trẻ mới chính thức lộ diện.

Bác sĩ Teng kể, dưới kính hiển vi nội soi, phát hiện một khối u màu đỏ tím, bề mặt nhẵn nhụi nhưng lại hơi đập nhẹ theo từng nhịp thở của bệnh nhân. Đó không phải là cục thịt dư hay viêm va còn sót lại như những chẩn đoán trước đó, mà là u xơ mạch máu vòm họng. Khối u này đáng sợ ở chỗ nó có rễ bám sâu vào vùng đáy hộp sọ, nơi hội tụ của vô số dây thần kinh và mạch máu quan trọng.

Ông giải thích, đây là loại u cực kỳ "tham lam" và "xảo quyệt". Những phương pháp rửa mũi hay xịt thuốc mà Xiao Jie dùng suốt ba năm qua thực chất là đang "đùa với lửa". Bởi chỉ cần một tác động không đúng cách, khối u có thể vỡ ra gây xuất huyết không kiểm soát, đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy kịch chỉ trong tích tắc.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm của ca bệnh, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa đã được thiết lập ngay lập tức. Để gỡ bỏ khối u nặng 80g này, các bác sĩ phẫu thuật thần kinh phải tiến hành can thiệp tắc mạch trước để cắt đứt nguồn "tiếp tế" máu cho khối u. Tiếp sau đó là ca mổ nội soi xâm lấn tối thiểu kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.

Kỳ tích đã xảy ra khi khối u được bóc tách hoàn toàn mà không cần một vết rạch nào trên khuôn mặt nam sinh. Lượng máu mất đi cũng được kiểm soát ở mức tối thiểu. Câu đầu tiên Xiao Jie thốt lên khi tỉnh dậy sau cơn mê là: "Mũi cháu thông rồi này!"

Đây chỉ là một lời cảm thán đơn giản, có phần ngây ngô của chàng trai 17 tuổi, nhưng chứa đựng sự giải thoát sau hơn 1.000 ngày sống trong cảnh nghẹt thở và sợ hãi. Từ nay, cuộc sống của cậu thay đổi hẳn. Thoải mái hơn, khỏe mạnh hơn.

3 dấu hiệu cảnh báo u mạch máu vòm họng cần chú ý

Theo bác sĩ Teng Yaoshu, u xơ mạch máu vòm họng là loại u đặc thù, thường "nhắm" vào nam giới trong độ tuổi thanh thiếu niên từ 10 đến 25 tuổi. Do bệnh diễn tiến âm thầm, phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác nếu con em mình xuất hiện 3 dấu hiệu sau đây kéo dài:

- Nghẹt mũi dai dẳng: Tình trạng nghẹt mũi kéo dài trên 3 tháng, có xu hướng nặng dần từ một bên sang hai bên. Đặc biệt, các triệu chứng này không hề thuyên giảm khi sử dụng các loại thuốc điều trị viêm mũi hay rửa mũi thông thường.

- Ngáy ngủ nặng và thở bằng miệng: Do khối u chiếm diện tích trong vòm họng gây bít tắc đường thở, trẻ thường có tiếng ngáy to bất thường. Để lấy đủ oxy, trẻ buộc phải há miệng để thở liên tục trong lúc ngủ, dẫn đến tình trạng mệt mỏi vào sáng hôm sau.

- Chảy máu cam tái phát: Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm nhất. Máu thường chảy ồ ạt ở một bên mũi, rất khó cầm và tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc. Đôi khi, máu chảy ngược xuống họng khiến trẻ bị sặc và tỉnh giấc giữa đêm.

Ngoài ra, nếu trẻ có thêm các biểu hiện như ù tai, giảm thính lực hoặc sưng vùng mặt, liệt mặt, cha mẹ cần đưa con đến bệnh viện có chuyên khoa sâu để nội soi ngay lập tức. Việc phát hiện sớm khi khối u chưa xâm lấn sâu vào hộp sọ sẽ giúp việc điều trị bằng phẫu thuật nội soi trở nên an toàn, hiệu quả và tránh được các di chứng mù lòa hay tàn tật vĩnh viễn.

Nguồn và ảnh: Stheadline, China News, EBC